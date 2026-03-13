Salarios 2026: qué aumentos prevén las empresas para el primer semestre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene como el indicador de referencia para el 82% de las empresas al momento de definir las pautas salariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones para el mercado laboral argentino durante la primera mitad del año indican un cambio de tendencia. Según el último Reporte Salarial de la compañía de talento Randstad, las empresas prevén otorgar aumentos promedio del 17,5% para el personal fuera de convenio durante el primer semestre de 2026. Esta cifra se consolida en un marco donde las organizaciones buscan pasar de esquemas de emergencia a políticas de beneficios más estratégicas y selectivas.

El informe, que analiza la evolución de las estrategias de actualización para trabajadores no sindicalizados, revela que el abanico de incrementos proyectados es amplio: mientras que algunas firmas prevén pisos de ajuste del 4%, otras planean alcanzar máximos del 35% en sus plantillas. Este escenario de dispersión responde a la necesidad de las compañías de equilibrar sus balances internos con la competitividad necesaria para retener perfiles clave en un mercado con alta demanda de perfiles especializados.

Los datos surgen de una muestra representativa de 256 empresas de diversos sectores en todo el territorio nacional.

Recuperación del salario real y nuevas frecuencias

Uno de los datos centrales del relevamiento es la relación entre las subas previstas y la inflación esperada. Con una previsión de incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 12% para los primeros seis meses de 2026, el aumento promedio del 17,5% otorgaría un margen positivo que permitiría sostener la recuperación del salario real de los empleados fuera de convenio.

Este proceso viene precedido por un segundo semestre de 2025 donde los ajustes promediaron el 32%. Sin embargo, la desaceleración del ritmo inflacionario ha permitido que las empresas comiencen a espaciar sus revisiones salariales.

Sobre este cambio de paradigma, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: “Las organizaciones continúan trabajando para equilibrar la sostenibilidad del negocio con la necesidad de acompañar las expectativas salariales de los colaboradores, en un contexto de mayor presión del costo de vida sobre las finanzas personales. Como parte de este proceso, la frecuencia de actualización se reduce acompañando la caída del ritmo de evolución de la inflación”.

Las empresas proyectan ajustes salariales menos frecuentes. (Unsplash)

De acuerdo con el estudio, las revisiones trimestrales siguen siendo las más frecuentes, aplicadas por el 31% de las empresas, seguidas por las semestrales (22%) y las mensuales (15%). La tendencia actual muestra un crecimiento marcado en las actualizaciones semestrales y cuatrimestrales, alejándose de los esquemas de ajuste mensual que predominaron en períodos de mayor inestabilidad de precios.

Indicadores de ajuste y variables de desempeño

Para definir el porcentaje de incremento, las empresas argentinas continúan priorizando variables externas e internas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene como la brújula principal, utilizado por el 82% de las organizaciones. No obstante, el peso de las paritarias de los sectores con convenio colectivo de trabajo también ejerce una influencia directa en el 66% de las firmas, que buscan evitar el solapamiento salarial entre jerárquicos y operarios.

Asimismo, se observa un crecimiento de la meritocracia como factor de corrección. El 46% de las compañías hoy utiliza el desempeño individual como un indicador clave para otorgar ajustes diferenciales, mientras que el 22% se apoya en encuestas de mercado para validar sus niveles de competitividad.

Al respecto, Avila destacó que en este nuevo escenario “ganan peso las revisiones caso por caso, con foco en desempeño, buscando corregir inequidades y una mayor precisión en las políticas de compensación a través de esquemas que combinan ajustes salariales con herramientas de reconocimiento y beneficios para retener talento clave”.

Empleo y rotación: expectativas moderadas

En lo que respecta a la dinámica del mercado, el reporte indica una actitud conservadora por parte de los empleadores. Solo el 30% de las empresas relevadas manifestó tener intenciones de aumentar su dotación de personal durante el primer semestre del año, lo que marca una expectativa moderada para la creación de nuevo empleo formal.

Solo el 30% de las firmas relevadas tiene planes de incrementar su dotación de personal durante la primera mitad del año.

Por el lado de los trabajadores, la movilidad laboral también muestra signos de estancamiento. Durante 2025, la rotación promedio se ubicó en el 7%. La incertidumbre económica ha generado que los colaboradores prefieran la estabilidad en sus puestos actuales antes que aventurarse a cambios de firma.

“Las expectativas, tanto de trabajadores como de los empleadores, están fuertemente impactadas por las condiciones del contexto económico y laboral. Del mismo modo que la incertidumbre condiciona la expectativa de contratación a futuro por parte de las empresas, frente a algunas señales de alarma en relación a la evolución del empleo en el corto plazo, los trabajadores tienden a ser más conservadores en sus decisiones de carrera”, agregó la directiva de Randstad.

El estudio concluye que el foco de las áreas de Recursos Humanos para este 2026 estará puesto en la fidelización del talento existente a través de programas de desarrollo y beneficios no monetarios, ante la dificultad de expandir las plantillas de forma masiva en el corto plazo.