Argentina Week: luego de otro round de críticas de Milei a empresarios, el operativo “seducción a inversores” quedó en manos de Caputo

El presidente Javier Milei, ayer, al ingresar a la torre de JP Morgan

Desde Nueva York - Javier Milei volvió a criticar a empresarios argentinos, generó aplausos y partió a Chile, donde hoy participará de la ceremonia de asunción de José Antonio Katz. El Presidente cargó otra vez contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), esta vez con nombre y apellido, desde el atril del headquarters de JP Morgan, a metros de la imponente Grand Central Terminal, en el Midtown de esta ciudad. Allí se desarrolló la primera jornada del Argentina Week.

Milei acusó a los empresarios de explotar durante años un sistema de beneficios otorgados por el Estado y reiteró que “quienes defienden la industria nacional son unos chorros”. En el auditorio hubo voces a favor, pero también otros a los cuales no les gustó el tono, como destacó ayer Infobae. Como sea, el aplauso al mandatario fue cerrado.

Sin dudas el que peor la pasó fue Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien estaba sentado a pocos metros del mandatario. Rocca pisa fuerte en la UIA, quizá como ningún otro hombre de negocios. Al menos por el momento, Rappallini prefirió no hablar del tema. En la previa le dijo a este medio que esperaba que con el evento se empezara a plasmar un “trabajo conjunto con el sector público”. No parece ser el caso: no al menos con un sector del empresariado.

Mark Nelson, vicepresidente de Chevron

Si bien aquí toda la temática tiene que ver con la economía y las inversiones, mañana, en el Bank of America (BofA), frente al Bryant Park, será el día “eco” por excelencia.

Luis “Toto” Caputo ocupará la centralidad: tendrá la apertura de la jornada y luego hablará de “Economía y Mercado de Capitales”, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA, y serán moderados por los anfitriones Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y Sebastián Loketek (BofA). Se espera que el titular del Palacio de Hacienda enumere logros y “que hable de beneficios para inversores, además de RIGI, y temas financieros sobre la estrategia de financiamiento del Gobierno”, como pidió ayer uno de los asistentes al evento.

También disertará Federico Sturzenegger, y habrá paneles destacados de tecnología (con el nuevo CEO de Mercado Libre); banca, con Juan Parma (Macro), Diego Rivas (Galicia) y Gustavo Manríquez (Supervielle); y Energía, con un panel con Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE) Marcelo Mindlin (Pampa Energía), quien también hará un anunció de una de sus empresas, TGS; y una charla entre Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y Daniel González, Coordinador de Energía y Minería del gobierno.

Santiago Bausili, dialogó con Ben Black, de DFC, y con John Jovanivic, titular del Exim Bank

Se hablará de agro con la presencia de Juan Farinatti (Bayer) e Ignacio Bartolomé (GDM). Se espera además que ambos, cabezas de los mayores productores de semillas del país, tengan al mediodía un encuentro privado con gobernadores, legisladores y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, en el marco del tratamiento legislativo del convenio UPOV91, un reclamo histórico de empresas del sector que buscan reforzar la protección de la propiedad intelectual de las semillas. Se trata de un tema sensible que también es parte del Acuerdo Comercial con EEUU y que el Gobierno anunció que atendería.

Día 1

Ayer martes, además de los temas que destacó Infobae -como los elogios de Jamie Dimon, las palabras de los número 1 de los entes de financiamiento externo de EEUU, DFC y Exim Bank, y la disertación del historiador Niall Ferguson-, sobresalieron dos paneles.

Martín Varsavsky dialogó con los CEOs globales de Uber, NYSE y Dow

El primero fue con CEOs globales y estuvo moderado por Martín Varsavsky. Jim Fitterling, CEO de Dow, subrayó la importancia de la industria química y energética en el desarrollo económico de Argentina, destacando la evolución de Vaca Muerta y la transformación del país de importador a potencial exportador de gas. También planteó que la reducción de barreras regulatorias y la modernización financiera serán claves para atraer nuevas inversiones a largo plazo.

Lynn Martin, presidenta del NYSE, por su parte, sostuvo que un entorno regulatorio equilibrado —sin exceso de restricciones— resulta esencial para que los ahorros privados se transformen en inversiones productivas. Y Andrew Macdonald, vicepresidente de Uber, relató la experiencia de la compañía en Argentina, desde los obstáculos regulatorios y económicos de los primeros años hasta su actual expansión, que incluye operaciones en la mayoría de las provincias y el relanzamiento de Uber Eats.

Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y por la empresa, Silvia Tenazinha, country manager local, y Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos para la región

En el cierre, los panelistas coincidieron en señalar la importancia de la apertura internacional y las alianzas estratégicas, especialmente con Estados Unidos, para el desarrollo del país. “La cooperación global, la desregulación y la estabilidad de reglas son factores decisivos para promover la llegada de inversiones y el crecimiento sostenido”, aseguraron.

El otro panel destacado estuvo a cargo de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, y el foco fue Vaca Muerta. Nelson felicitó al Gobierno por las reformas orientadas a la estabilidad macroeconómica y subrayó que “las inversiones energéticas a largo plazo dependen no solo de la calidad de los recursos, sino también de la estabilidad regulatoria y la competitividad de costos”.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y Javier Milei

En el cierre, Nelson aseguró: “Creemos en los recursos de Argentina, en su gente y en el papel a largo plazo de Argentina en los mercados energéticos globales”. Remarcó que la estabilidad macroeconómica y regulatoria es clave para convertir el impulso actual en inversiones sostenidas y proyectó que, con ese marco, el país tiene “una oportunidad única de ampliar su sector energético de manera responsable y sostenible”.

Hubo también un anuncio de inversión. La tech Salesforce comunicó un acuerdo estratégico con el Gobierno nacional. El monto no se hizo público, pero está enmarcado dentro del plan de desembolso de USD 500 millones para el país que se anunció en el último Foro de Davos.

Es para “acelerar la eficiencia del Estado, fortalecer la competitividad del sector productivo y promover el talento digital en el país mediante el uso de la Inteligencia Artificial” y lo firmaron Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y por la empresa, Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos para la región y Silvia Tenazinha, country manager local.

¿Habrá más anuncios similares antes del cierre de Argentina Week?