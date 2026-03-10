“Ahora es más fácil”: los principales entes de financiamiento externo de EEUU resaltaron el potencial del país en Argentina Week

El panel se tituló “Financiando el futuro”.

Desde Nueva York - Sobre el cierre de la primera jornada del Argentina Week, el evento de promoción del país que el gobierno de Javier Milei organiza en esta ciudad, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, moderó el panel “Financiando el futuro”.

Participaron Ben Black, CEO de International Development Finance Corporation (DFC), y John Jovanivic, presidente del Exim Bank, la agencia de créditos para exportaciones de Estados Unidos.

Ambos ejecutivos destacaron el momento histórico que atraviesa Argentina y la región. “Qué punto de inflexión tan increíble para el Hemisferio Occidental. Si solo retrocediéramos el reloj dieciocho a veinticuatro meses, pensar que estaríamos en esta situación hoy, con las oportunidades que tenemos, es simplemente extraordinario”, enfatizó Jovanovic.

John Jovanivic, presidente del Exim Bank

Además, el ejecutivo del Exim Bank subrayó la relevancia de aprovechar este contexto para construir una relación “duradera y exitosa” con Estados Unidos: “Lo más importante es cómo se aprovecha este momento para asegurarse de que el Hemisferio Occidental en general, pero específicamente hoy, Argentina, construya el tipo de tejido económico conectivo con EEUU que sea duradero, que resulte exitoso y que sea una vía de doble sentido”.

Ambos también elogiaron los cambios encarados por la administración libertaria y resaltaron la recepción internacional del presidente Milei. “Las reformas que el Gobierno está haciendo son significativas, impactantes e inspiradoras”, consignó Black.

Ben Black, CEO de International Development Finance Corporation (DFC)

Por su parte, Jovanovic manifestó que el elenco gobernante “ha demostrado la capacidad de decir lo que hay que hacer y de hacerlo. Muchas de las reformas estructurales en marcha, muchas de las liberalizaciones que están sucediendo y los cambios de políticas muy sensatos que están ocurriendo son claves para el perfil crediticio. Definitivamente hace que ahora sea mucho más fácil hacer negocios con Argentina”.

Instrumentos concretos y apertura al sector privado

Sobre cómo avanzar en la práctica, Jovanovic explicó que Exim Bank puede involucrarse de manera directa, mientras que Black remarcó la adaptabilidad de la DFC. “Invertimos el año pasado de manera similar a como lo haría Morgan, BlackRock o Blackstone. Así que avanzados en el sector privado, en la ESC y en oportunidades en mercados en crecimiento”, apuntó el segundo.

Los dos ejecutivos coincidieron en que las empresas argentinas que buscan asociarse con compañías estadounidenses y acceder a tecnología y financiamiento pueden acercarse directamente a las agencias.

Seguridad, cadenas de valor y riesgos

En el panel se hizo hincapié en la importancia de la seguridad de las cadenas de suministro y de evitar dependencias con “mercados que no son libres, no son justos y no funcionan”.

La primera jornada del evento se realizó en JP Morgan

A la vez, reconocieron que, aunque hay mejoras, persisten desafíos y dudas históricas entre inversores internacionales respecto a la seguridad jurídica y la continuidad de las reformas. Sin embargo, expresaron que el nuevo contexto político y regulatorio facilita y estimula el financiamiento de largo plazo.

“La relación económica especial que se está revitalizando con Argentina es una oportunidad que se da una vez por generación”, sostuvo Jovanovic.

Ambos coincidieron en que la región, y especialmente Argentina, pueden y deben aprovechar el impulso reformista para consolidar alianzas estructurales con Estados Unidos, desarrollar cadenas de valor resilientes y atraer inversiones que acompañen el crecimiento del sector privado.

La mirada de Daza

Antes, en otro panel, habló el secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien defendió la estrategia económica del Gobierno al ponderar el ajuste fiscal inédito que permitió estabilizar la economía y reducir la pobreza.

Bajo su perpectiva, la contracción inicial de la actividad tras la reducción del gasto público en un treinta por ciento se revirtió meses más tarde, con una recuperación económica que superó las previsiones de analistas y consultores. “Pocos países han implementado un recorte de esta magnitud y han logrado crecer a continuación”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el viceministro, la política fiscal no solo se enfocó en el orden macroeconómico, sino que también priorizó la asistencia social directa a los sectores más vulnerables. “La asistencia a los pobres se duplicó esencialmente al eliminar intermediarios, lo que permitió aumentar la ayuda en transferencias y alimentos”, detalló durante su intervención y remarcó que la orientación social del programa fue central para el impacto logrado en la reducción de la pobreza.

José Luis Daza

Según datos presentados por el propio Daza, la economía argentina “alcanzó un nivel de actividad entre un cincuenta y sesenta por ciento superior al registrado al inicio del programa” hacia finales de 2023 y 2024. Frente a las críticas iniciales de “devastación” por parte del consenso de economistas, el viceministro sostuvo que los resultados contradijeron esos pronósticos, logrando sortear tanto la hiperinflación como el colapso del sistema bancario, incluso en un año electoral.

En su repaso de las medidas, resaltó la importancia de la apertura comercial, la reforma fiscal, la atracción de inversiones y la adopción de tecnología. Además, planteó que la robustez del sistema financiero permitió enfrentar uno de los “shocks más agudos” de la historia reciente, con tasas de interés superiores al cien por ciento, sin que ninguna entidad bancaria quebrara. “El sistema demostró ser extraordinariamente robusto”, consideró Daza ante la audiencia.

El funcionario también realzó el cambio de paradigma en la relación de la sociedad argentina con la moneda local. “Era esencial demostrar que esta vez sería diferente. El Tesoro de los Estados Unidos brindó apoyo, pero la clave estuvo en la preparación y la solidez lograda antes del shock”, afirmó. “Hoy, ante una nueva crisis internacional, Argentina muestra equilibrio externo, cuentas fiscales ordenadas y bancos sobrecapitalizados”, sumó.

Finalmente, Daza resumió que el programa impulsado por el Gobierno combina solvencia fiscal, apertura comercial, desregulación, fortalecimiento del mercado de capitales y políticas de capital humano, con énfasis en la educación y la protección social. En palabras del viceministro, el enfoque permitió “aprovechar oportunidades y dar respuesta a los desafíos estructurales” del país.