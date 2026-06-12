Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de Anses en julio, tras el último dato de inflación

1. Jubilados y pensionados de Anses recibirán en julio un aumento del 2,15%, en línea con la inflación de mayo que publicó el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor de mayo, con una variación de 2,1%, el dato que determina el porcentaje de aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en julio de 2026.

El mecanismo que regula esta actualización está fijado por el Decreto 274/2024, que establece una movilidad mensual atada a la inflación registrada dos meses antes. Así, el IPC de mayo opera como piso directo del aumento que percibirán en julio los beneficiarios del sistema previsional: jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.

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El nuevo cálculo posiciona al haber mínimo en $411.989,32 a partir de julio, mientras que quienes perciban el bono de $70.000, en caso de ratificarse, recibirán 481.989,32 pesos. Para el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $329.591,45 y llega a $399.591,45 con bono, en tanto que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en el mismo porcentaje.

El ajuste de julio es el más bajo del año para los beneficiarios del sistema previsional argentino

Nuevos valores para julio de 2026

Jubilación mínima: $411.989,32

Jubilación mínima con bono: $481.989,32

PUAM: $329.591,45

PUAM con bono: $399.591,45

Pensiones no contributivas: $288.394,05

Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05

Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89

AUH: $148.045,38

AUH con Discapacidad: $482.048,99

La inflación fue de 2,1% en mayo

El Indec informó este jueves que la inflación de mayo fue de 2,1%, el registro más bajo desde septiembre de 2025. El dato se conoció luego de que abril cerrara con un IPC de 2,6%, lo que implica una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a aquella medición -la primera baja en 10 meses—.

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Con este resultado, la inflación acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026, mientras que la variación de los últimos 12 meses se ubicó en 33,2%, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo.

Entre las categorías, los precios estacionales registraron el alza más pronunciada del período con un 3,5%, impulsada por el encarecimiento de las verduras y atenuada por la baja en frutas. Los regulados avanzaron 2,4%, con los combustibles, la electricidad y el agua como principales factores. El IPC Núcleo subió 1,9%, con presión desde restaurantes, bares y casas de comidas, y productos farmacéuticos.

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La inflación fue del 2,1% en mayo y acumula 33,2% en todo 2026

La división comunicación encabezó los aumentos del mes con un 3,4%, traccionada por los servicios de telefonía, seguida por educación, que trepó 2,9%. En el extremo opuesto, bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y prendas de vestir y calzado (0,3%) fueron las divisiones con menor variación a escala nacional.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones, con pan y cereales y productos lácteos como rubros determinantes. La excepción fue el noreste, donde vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor peso, por el encarecimiento del gas en garrafa y los alquileres.

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Las estimaciones privadas previas al dato oficial ubicaban la inflación de mayo en un rango de entre 2,1% y 2,5%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) apuntaba a un 2,3%, en línea con la desaceleración observada en los meses anteriores. C&T Asesores Económicos proyectaba un 2,2% para el Gran Buenos Aires, aunque algunas consultoras advertían que los alimentos habían mostrado cierta aceleración en las últimas semanas del mes.

En el equipo económico también predominaba la expectativa de una cifra inferior al 2,6% de abril. Un anticipo relevante llegó desde el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que registró para mayo una inflación de 2,1%, dato que los analistas tomaron como referencia antes de conocer el número nacional.

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