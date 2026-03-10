Jamie Dimon, CEO global de JP Morgan, elogió a Milei: “Este Presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”

Jamie Dimon

Desde Nueva York - El CEO global de JP Morgan, Jamie Dimon, fue el anfitrión de la primera jornada del Argentina Week, que se realiza hasta el jueves en esta ciudad.

El poderoso número 1 del banco más grande de mundo (por su capitalización de mercado), presentó al presidente Javier Milei, quien había llegado minutos antes la flamante torre que la entidad tiene en el 270 de Park Avenue.

En un breve discurso, resaltó que los cambios en Argentina y elogió a Javier Milei. “Este Presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, dijo.

Dimon y Milei, en Buenos Aires, en octubre de 2025

El ejecutivo estadounidense comenzó su corto discurso analizando de manera histórica países que pasaron por fuertes crisis y las superaron, como Corea del Sur e Irlanda, y otras que no, como Venezuela, Cuba... y Argentina.

“Em 1917 Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles, tanto agrícolas, minerales, como de petróleo. Tenía el mejor recurso de todos: una población educada, universidades, escuelas. Y hoy, su PIB per cápita puede ser aproximadamente una décima parte o algo así del de Francia”, describió.

“Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Es un milagro llevar la inflación de algo así como el 2′% mensual —más del doscientos por ciento anual— a dos por ciento mensual. Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están taumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero", enumeró Dimon.

Javier Milei, habló luego de Dimon

También puso al país como ejemplo. “Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras”, aseguró.

“Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países a seguir cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y buscan el camino correcto. Y también creo que es un gran ejemplo para Latinoamérica. Creo que Estados Unidos debería esforzarse siempre en acercarse a Latinoamérica, trabajar con nuestros amigos e intentar mejorar la situación de todos esos países", agregó

Destacó también que el crecimiento en torno al 5% del año pasado es “casi inaudito, yo hubiera dicho que no era posible”.

“Hay una agenda a favor del mercado y sabemos que muchas empresas están comprometidas a invertir capital en Argentina, por los recursos minerales, por el petróleo, la energía y la mano de obra talentosa. Este es un giro asombroso, algo que ninguno de nosotros habría predicho hace apenas cuatro o cinco años. Así que señor presidente y a su equipo, felicitaciones. Es alto excepcional”, dijo.

El ejecutivo destacó en centro de servicios que el banco tiene en el país con 5.000 empleados y destacó el trabajo de Facundo Gómez Minujín, el presidente de la filial local. Y también recordó los repos que hizo la entidad para financiar al Estado por unos USD 2.000 millones.

Dimon estuvo en Buenos Aires en octubre pasado, cuando JP Morgan organizó un evento global en la ciudad. Allí se reunió con Milei.