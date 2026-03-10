Sir Niall Ferguson, prestigioso historiador: “Javier Milei es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido”

Sir Niall Ferguson destacó que "Argentina está cambiando económicamente con un timing perfecto"

El paso de Javier Milei por el Argentina Week, en Nueva York, no solo cosechó elogios por parte de los empresarios presentes en el edificio del JP Morgan de Park Avenue. En un diálogo encabezado por el empresario Pierpaolo Barbieri, el prestigioso especialista escocés en historia económica Sir Niall Ferguson resaltó el cambio de rumbo impulsado por el jefe de Estado y afirmó que “es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido”.

"Lo que me emocionó cuando Javier Milei irrumpió en la escena política fue que no iba a haber nada de gradualismo si él era electo presidente. No estoy seguro de cuánto se lo entiende en Estados Unidos, y ciertamente no se lo entiende bien en Europa, pero tú y yo nos reunimos con él el verano pasado y tuve una conversación muy memorable. No creo que se haya dado cuenta de que es el líder libertario intelectual más radical que el mundo haya visto. No solo Argentina, el mundo. Cuando te sientas con Javier Milei, es un tipo de seminario de economía. Casi tiene un estilo profesoral. Es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido“, destacó el catedrático.

Para Ferguson, Milei es “casi como una lista de lecturas” sonrió al admitir que cada vez que charla con él sale del encuentro “con tarea para el hogar”.

“Es un hombre para quien la libertad es el propósito central del gobierno, de su presencia en el poder, y eso me resulta estimulante. Me entusiasmó escucharlo hablar hoy porque es intransigente. Podría haber venido aquí y dado un discurso político facilista. Podría habernos dado un puñado de líneas para el aplauso, pero no. Nos explicó cuidadosamente cuál es la teoría política de su gobierno, de dónde provienen las raíces de los ideales de libertad, por qué el libre mercado es un imperativo moral, y no solo uno justificado por la eficiencia. Esto es algo poderoso y lo emocionante es que, cuanto más éxito tenga, más el resto del mundo va a tener que prestar atención a este extraordinario misionero, Javier Milei, que predica las ideas de Adam Smith sobre el libre mercado como algo íntimamente conectado con una sociedad civil basada en la libertad”, expresó el británico nacionalizado estadounidense.

Ferguson considera que “caracterizar al presidente Milei como una especie de populista excéntrico del rock and roll es perder por completo la realidad de que es el principal intelectual de políticas del mundo y, por una feliz coincidencia, la población argentina le dio una oportunidad”.

Sir Niall Ferguson fue entrevistado por su ex alumno en Harvard Pierpaolo Barbieri

El intelectual señaló que “Argentina está cambiando económicamente con un timing perfecto” y que “tiene una población educada que se cansó del peronismo”.

"Era sólo el fútbol lo que mantenía funcionando al país, porque todo lo demás estaba mal. Cuando una población ha llegado al punto de estar al borde de otra hiperinflación, que creo que era el caso de Argentina, cuando todo el juego peronista con toda su corrupción asociada ha llegado a un punto en que ya no es sostenible, entonces la gente está lista para arriesgarse con una reforma radical. Y recuerdo haberte dicho tras ese viaje: ‘La gente está lista. Están listos para el cambio de régimen, y solo Milei ofrece la clase de solución radical que funcionará’“, rememoró una vieja charla que mantuvo con Barbieri, quien fue alumno suyo en Harvard.

Ferguson analizó que el jefe de Estado argentino “combina esa ideología libertaria radical, estos principios que él sostiene con tanta pasión, con una habilidad para la nueva política de las redes sociales”. “Es extraordinariamente bueno conectando especialmente con los jóvenes votantes. Hay muy pocos líderes de derecha en el mundo capaces de hacer eso”, agregó.

Una postal del encuentro entre Niall Ferguson y Javier Milei en Argentina (Foto: NA)

“Le dije cuando nos conocimos: ‘¿Te das cuenta de que has hecho en un año de política fiscal lo que al gobierno de Margaret Thatcher le tomó 10 años?’. Lo que logró en el primer año el gobierno de Milei, le llevó 10 años al gobierno de Thatcher. Era inevitable que hubiera algo de dolor, incluso aunque se haya mantenido la tasa de crecimiento, porque hay muchas cosas en movimiento", comparó la gestión del argentino con el de la ex primera ministra británica.

El prestigioso profesor cree que Argentina es “un caso de ejemplo de reforma fiscal y estructural radical” para el mundo. Incluso considera que “tal vez, Estados Unidos podría aprender algo de la política fiscal de Argentina“.

“Ese es el papel de Argentina: demostrarle al mundo que algo incluso más radical que el thatcherismo y el reaganismo puede tener éxito. Si logramos eso juntos, si Estados Unidos puede ayudar como ya lo ha hecho, respaldar a Argentina, eso es una victoria enorme, no solo para los argentinos, sino para la humanidad", manifestó Ferguson.