Hubo récord de patentamientos de motos en febrero y se alcanzó la cifra más alta desde 2018

El mercado de las motos superó las 70.000 unidades en el segundo mes del año

Una constante histórica señala que cada vez que crecen mucho las ventas de motos, generalmente hay un fenómeno inverso con los automóviles, y que eso se debe a situaciones económicas difíciles por las cuales más usuarios dejan de usar vehículos de cuatro ruedas por su mayor estructura de costos de uso y mantenimiento. Sin embargo, aunque en febrero se dio efectivamente una caída de ventas de autos nuevos, el número no fue tan significativo.

El mercado argentino de motos alcanzó un resultado sin precedentes para los últimos años en febrero al romper la barrera de los 70.000 patentamientos de unidades 0 km. Según datos oficiales publicados este lunes por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), el mes cerró con 70.799 patentamientos, la cifra más alta para este mes desde 2018.

Este volumen representa un crecimiento del 3% frente a enero y un salto del 72,3% comparado con el mismo mes de 2025. La tendencia se refleja también en el acumulado del primer bimestre, en el que se sumaron 139.541 operaciones, que también determinan una suba interanual de 39,1%.

El informe, ahora generado desde el organismo oficial, muestra que la categoría motocicleta sigue dominando el mercado con 69.087 unidades, mientras que los scooters alcanzaron los 1.548 registros. El resto se distribuye entre cuatriciclos, triciclos y ciclomotores, aunque estos segmentos tienen un menor peso sobre el total.

En febrero de 2026 se registraron 70.799 unidades patentadas, reflejando un incremento del 72,3% interanual y un 3,0% mensual. (DNRPA)

Las marcas y modelos

En el análisis por marcas, Honda mantuvo el liderazgo con 13.464 patentamientos y una participación del 19% sobre el total mensual. La segunda posición correspondió a Gilera, que sumó 8.835 unidades, seguida por Motomel con 8.657.

La evolución interanual es contundente: Honda duplicó su volumen respecto a febrero de 2025, mientras que Gilera creció casi 80% y Motomel superó el 45%. El ranking de las diez primeras marcas lo completaron Keller (6.830), Corven (6.112), Zanella (6.052), Mondial (3.885), Bajaj (3.147), Siam (2.365) y IKA (1.644).

En todos los casos, las principales marcas tuvieron alzas interanuales, aunque el salto más llamativo lo protagonizó IKA, que multiplicó sus operaciones por más de 26 veces frente al año anterior.

En el acumulado del primer bimestre, los datos consolidan la hegemonía de las firmas líderes. Honda totalizó 27.208 motos patentadas, un 53,2% más que en igual período de 2025. Gilera y Motomel también mostraron avances de 53,2% y 17,8%, respectivamente. Otras marcas como Zanella y Keller presentaron incrementos del 45,5% y 38,3%.

Tabla que detalla el ranking de los 50 modelos más vendidos en unidades, presentando datos de febrero de 2026, enero de 2026 y febrero de 2025, con sus respectivas variaciones porcentuales. (DNRPA)

En cuanto a los modelos más vendidos, la Honda Wave 110S se consolidó en el primer lugar con 6.676 patentamientos en febrero y una cuota de mercado del 9,4%. El segundo puesto fue para la Gilera Smash (6.207), seguida por la Keller KN110-8 (5.712). El top 10 de modelos lo integraron, además, la Motomel B110 (4.708), Corven Energy 110 (3.804), Mondial LD 110 Max (3.117), Zanella ZB 110 (1.723), Motomel S2 150 (1.505), Motomel CX 150 (1.230) y Honda XR150L (1.228).

El análisis acumulado del primer bimestre mantiene una composición similar con la Honda Wave 110S liderando con 13.500 unidades, una suba del 60%, seguida por Gilera Smash con 12.103 operaciones, y por Keller KN110-8 que sumó 9.787. Dentro del top 10, todos los modelos presentaron incrementos frente al año pasado, sobresaliendo la Zanella ZB 110, que duplicó sus registros.

Según el informe, la participación de las diez principales marcas supera el 80% del total de patentamientos mensuales, mientras que los diez modelos más vendidos concentran cerca del 50% de las operaciones.

La evolución de los modelos más vendidos refuerza la preferencia por motos de baja cilindrada. La Honda Wave 110S, la Gilera Smash y la Keller KN110-8 dominan el segmento urbano, mientras que productos como la Motomel B110 y la Corven Energy 110 completan la oferta de entrada.

Los modelos de mayor porte, como la Honda XR150L y la Motomel S2 150, muestran incrementos en su participación, aunque su volumen sigue lejos de las líderes del ranking.

El balance del primer bimestre de 2026 anticipa un año de alta actividad para el mercado de motos nuevas. Con 139.541 patentamientos acumulados hasta febrero, la industria se encamina a igualar o superar los registros de 2018, el último año de ventas récord.