“Impactante el cambio de imagen de Argentina”: Caputo se reunió con empresarios en Estados Unidos en busca de inversiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión en el Council of The Americas en busca de inversiones.

En el marco de la Argentina Week en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó mantuvo una reunión con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios en el Council of the Americas y destacó el interés que suscitó la Argentina entre sus interlocutores, con el foco puesto en elevar la inversión extranjera en el país.

“Extraordinaria reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo”, escribió Caputo en su cuenta oficial en la red social X.

Siguiendo esa línea argumental, el titular del Palacio de Hacienda consideró que “el clima de inversión es fenomenal” respectó a la coyuntura argentina e incluso aseguró que “los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”.

La Argentina Week es un evento de alto perfil que se desarrolla entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, y tiene como objetivo presentar las oportunidades de inversión y el nuevo rumbo económico del país ante la comunidad financiera internacional.

La iniciativa, organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con grandes bancos y fondos de inversión como JP Morgan y Bank of America, reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y líderes de compañías multinacionales interesadas en sectores estratégicos de la economía argentina, como energía, minería, tecnología, agroindustria y economía del conocimiento.

Durante esta semana, se llevarán a cabo paneles, exposiciones y rondas de negocios en las que se busca fortalecer el vínculo entre el sector público y privado, promover la llegada de capitales y proyectar una imagen renovada de Argentina en el escenario global. El evento cuenta con la participación del presidente Javier Milei, ministros clave y representantes de provincias, quienes apuntan a consolidar el respaldo político y atraer inversiones extranjeras al país.

En efecto, tras la invitación formal canciller Pablo Quirno, diez gobernadores confirmaron su asistencia al encuentro en Nueva York. La presencia de estos mandatarios representa un respaldo significativo a la gestión de Milei.

Entre los asistentes figuran tanto aliados como dirigentes con posiciones más distantes del oficialismo: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Estos gobernadores tendrán a su cargo el cierre de la agenda del evento, bajo la conducción del embagador Alejandro Oxenford, en coordinación con la Presidencia y el respaldo de firmas como JP Morgan, Bank of America, Kaszek, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council. En representación del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también participará en la jornada final.

Con esta iniciativa, la administración nacional busca posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado. El Presidente describió su intervención como una oportunidad para mostrar al país como “una empresa con valor”, recurriendo a herramientas de análisis financiero para subrayar el potencial de Argentina como caso de inversión.

Noticia en desarrollo...