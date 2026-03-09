Economía

“Impactante el cambio de imagen de Argentina”: Caputo se reunió con empresarios en Estados Unidos en busca de inversiones

Con la Argentina Week como telón de fondo, el ministro de Economía participó de un encuentro empresarial en el Council of the Americas con el objetivo de alentar la llegada de fondos extranjeros al país

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión en el Council of The Americas en busca de inversiones.

En el marco de la Argentina Week en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó mantuvo una reunión con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios en el Council of the Americas y destacó el interés que suscitó la Argentina entre sus interlocutores, con el foco puesto en elevar la inversión extranjera en el país.

“Extraordinaria reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo”, escribió Caputo en su cuenta oficial en la red social X.

Siguiendo esa línea argumental, el titular del Palacio de Hacienda consideró que “el clima de inversión es fenomenal” respectó a la coyuntura argentina e incluso aseguró que “los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”.

La Argentina Week es un evento de alto perfil que se desarrolla entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, y tiene como objetivo presentar las oportunidades de inversión y el nuevo rumbo económico del país ante la comunidad financiera internacional.

La iniciativa, organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con grandes bancos y fondos de inversión como JP Morgan y Bank of America, reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y líderes de compañías multinacionales interesadas en sectores estratégicos de la economía argentina, como energía, minería, tecnología, agroindustria y economía del conocimiento.

Durante esta semana, se llevarán a cabo paneles, exposiciones y rondas de negocios en las que se busca fortalecer el vínculo entre el sector público y privado, promover la llegada de capitales y proyectar una imagen renovada de Argentina en el escenario global. El evento cuenta con la participación del presidente Javier Milei, ministros clave y representantes de provincias, quienes apuntan a consolidar el respaldo político y atraer inversiones extranjeras al país.

En efecto, tras la invitación formal canciller Pablo Quirno, diez gobernadores confirmaron su asistencia al encuentro en Nueva York. La presencia de estos mandatarios representa un respaldo significativo a la gestión de Milei.

Entre los asistentes figuran tanto aliados como dirigentes con posiciones más distantes del oficialismo: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Estos gobernadores tendrán a su cargo el cierre de la agenda del evento, bajo la conducción del embagador Alejandro Oxenford, en coordinación con la Presidencia y el respaldo de firmas como JP Morgan, Bank of America, Kaszek, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council. En representación del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también participará en la jornada final.

Con esta iniciativa, la administración nacional busca posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado. El Presidente describió su intervención como una oportunidad para mostrar al país como “una empresa con valor”, recurriendo a herramientas de análisis financiero para subrayar el potencial de Argentina como caso de inversión.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Luis CaputoArgentina WeekCouncil of the AmericasInversionesEstados UnidosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La agenda del ministro de Salud Mario Lugones en el Argentina Week

El funcionario expondrá en Nueva York ante empresarios y referentes globales sobre las ventajas competitivas del sistema sanitario nacional en investigación clínica, industria farmacéutica y servicios hospitalarios

La agenda del ministro de

Las ventas de autos eléctricos se duplicaron en apenas tres meses: el ranking de los más buscados

El fenómeno se produce por la llegada del total de unidades del cupo autorizado por el Gobierno durante enero, aunque todavía la tasa de adopción es mínima en el mercado. Autos y precios disponibles

Las ventas de autos eléctricos

Javier Timerman, analista financiero: “Tenemos una oportunidad en este mundo convulsionado”

Empresarios y ejecutivos internacionales debaten el futuro del país en Nueva York, mientras persisten interrogantes sobre la estabilidad política y las reglas de juego

Javier Timerman, analista financiero: “Tenemos

Milei aceleró el ritmo del ajuste en febrero: los gastos que más bajaron

En el segundo mes del año, los programas sociales y las transferencias a las provincias registraron una fuerte reducción, en contraste con el aumento del gasto en subsidios a pesar de la implementación del nuevo esquema y el avance de proyectos de infraestructura

Milei aceleró el ritmo del

La guerra en Medio Oriente impulsa el precio de los granos y la soja alcanza su nivel más alto en casi dos años

La escalada del conflicto elevó las cotizaciones de soja, maíz y trigo en los mercados internacionales, impulsadas por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre geopolítica

La guerra en Medio Oriente
DEPORTES
El impactante nocaut de una

El impactante nocaut de una doble campeona de taekwondo olímpico en su debut profesional en boxeo: “El mejor del año”

La “lesión aerodinámica” que afecta a Alpine en las primeras carreras de la F1: por qué la solución aparecía en el GP de Japón

Enzo Francescoli dio detalles sobre la salida de Gallardo de River y por qué eligió a Coudet para reemplazarlo

Impacto en la Fórmula 1: el jefe de Mercedes Toto Wolff buscaría comprar Alpine y generar una nueva alianza

El anillo de 1 millón de dólares que la número 1 del tenis Aryna Sabalenka usa para jugar: “Espero que se distraigan con este diamante”

TELESHOW
El padre de Ian Lucas

El padre de Ian Lucas apuntó contra Evangelina Anderson en medio del conflicto: “Que no lo deje como un boludo”

Fede Bal se emocionó hasta las lágrimas al conocer al bebé recién nacido de Sofía Pachano: “Me partió de amor”

Guido Kaczka, a horas del estreno de su nuevo ciclo: “Es un programa distinto para mí”

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance: “Es así la vida”

Cuánto costó la exclusiva fiesta de cumpleaños de la China Suárez: los detalles de lujo que organizó Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Emmanuel Macron anunció el despliegue

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz

Las bolsas europeas caen a mínimos de dos meses por el alza del petróleo y la tensión en Medio Oriente

Buques mercantes exhiben bandera china en el estrecho de Ormuz para evitar ataques iraníes

Una sola sesión de ejercicio de 20 minutos impulsa la actividad cerebral relacionada con el aprendizaje

El G7 se prepara para estabilizar los mercados energéticos ante la crisis en el golfo Pérsico