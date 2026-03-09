Economía

El círculo rojo se muda a Nueva York y hasta la UIA estará presente: quiénes son los empresarios locales que asistirán la Argentina Week

La gran mayoría de los principales hombres y mujeres de negocios del país acompañarán a Javier Milei en el evento. Entradas agotadas y paneles estratégicos

Horacio Marin (YPF), Jorge Brito
Horacio Marin (YPF), Jorge Brito (Macro), Miguel Galuccio (Vista), Marcos Bulgheroni (PAE), Eduardo Esztain (IRSA), Marcelo Mindlin (Pampa), José Luis Manzano (Integra Capital), Hernán Kazah (Kaszek), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y Martín Varsavsky (Prelude)

Desde Nueva York - Después de una semana de tensiones con un sector del empresariado nacional y de luces amarillas que se encendieron en el tablero de comando económico por el impacto de las acciones bélicas en Medio Oriente, el Gobierno de Javier Milei se apresta a “vender” a la Argentina en la Meca de los negocios y las finanzas: Manhattan.

Lo van a escuchar más de 400 hombres y mujeres de negocios, locales y globales, en un evento de tres días en el que también va a participar buena parte del gabinete nacional. A esta ciudad llegaron más de 200 CEOs, altos ejecutivos y dueños de las principales empresas del país… al menos los que mejor se llevan con la gestión libertaria. No se verá por estos lares a miembros del Grupo Techint en este evento, según confirmaron desde el holding que comanda Paolo Rocca, a quien el primer mandatario fijó como blanco de sus críticas y bautizó “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Si bien la agenda del encuentro empresario tiene poco y nada de industria, o no al menos del sector industrial manufacturero tradicional, llegará por estas horas a esta ciudad Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina, entidad que se quejó del trato presidencial y pidió “respeto”. Claramente, es uno de los sectores más golpeados por la coyuntura, con caídas de producción y ventas en más del 53% de las fábricas. Luis Caputo, que habló de un modelo “regresivo, inmoral e ineficiente”, al referirse en Mendoza al rubro.

Martín Rappallini, titular de la
Martín Rappallini, titular de la UIA

Es una oportunidad para mostrarle al mundo que la Argentina quiere volver a generar confianza: un país con orden macroeconómico, que respeta los contratos y que quiere construir reglas previsibles para invertir”, le dijo a este medio Rappallini antes de embarcar desde Buenos Aires. No hizo referencia puntual a la tensión y, seguramente con intención de morigerarla, pidió “trabajo conjunto con el sector público”. “Argentina necesita más inversión, más empresas y más producción para crecer de manera sostenida. Y está decidida a convertirse en un socio serio, estable y confiable para invertir, producir y comerciar”, destacó.

Agenda y expectativas

El eje del evento tiene cierta impronta financiera e inversora, quizás a tono con los organizadores del evento o porque centralmente es al público al que se le hablará. Junto a la Embajada Argentina en EEUU, a cargo de Alec Oxenford, el encuentro está organizado por JP Morgan, Bank of America y Kaszek, uno de los fondos de inversión más grandes de la región creado por el cofundador de Mercado Libre, Hernán Kazah, y por Nicolás Szekasy, ex CFO de la empresa de Marcos Galperin cuando la empresa comenzó a cotizar en Wall Street. Galperin no está entre los confirmados al evento, pero mandó a su flamante reemplazo como CEO de Meli. No hubo venta de entradas, solo invitaciones. Y hace semanas se sabe que las sedes elegidas quedaron chicas.

Javier Milei y Jamie Dimon,
Javier Milei y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan

Habrá más de 35 sesiones, con 100 CEOs como speakers, ministros locales y funcionarios estadounidenses, como Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos. También la presidente del NYSE, la bolsa de NYC en Wall Street, Lynn Martini. Entre los funcionarios locales estarán Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Pablo Quirno (Canciller), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación). También viajará Santiago Bausili, presidente del BCRA. Todos van a disertar.

Jamie Dimon, Chairman y CEO global de JPMorgan Chase, será el encargado de presentar a Milei el martes en el nuevo edificio que el banco estadounidense tiene en Park Avenue. “El objetivo es promover Argentina y, si el evento sale bien, se medirá por el impacto en nuevas inversiones directas”, dijo ayer en una entrevista con Infobae, Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina. Un evento exitoso sería, aseguró, si los participantes se van sintiendo “que Argentina es un país donde conviene invertir”.

Sectores en foco

El foco estará puesto en energía, IA, finanzas, inversiones, agroindustria, minería, laboratorios e infraestructura. Quizás pueda llamar la atención el último punto, luego de dos años de proyectos de obra pública parados casi por completo a nivel nacional. La referencia concreta es sólo a un breve panel: privatización de trenes.

Presidente ejecutivo de YPF, Horacio
Presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marin (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El evento contará con los número uno de algunas de las empresas más importantes del país, como Horacio Marín (YPF), Jorge Brito (Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Miguel Galuccio (Vista), Marcos y Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa), José Luis Manzano (Integra Capital), Hernán Kazah (Kaszek) y Martín Eurnekian (Aeropuertos Argentina), entre otros.

“La Argentina está retomando una agenda internacional activa, con un modelo de orden y disciplina fiscal que genera confianza. Eso es lo que estamos viendo: un programa que vuelve a poner al país en el mapa global”, dijo la presidente del CICyP, Bettina Bulgheroni.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, por su parte, destacó que el país pasa por un momento bisagra luego de muchos años de inestabilidad. “Se abre una ventana de oportunidad para volver a posicionar al país como un destino atractivo para la inversión. Argentina Week busca precisamente eso: generar confianza, mostrar el potencial de nuestros sectores estratégicos y fortalecer el vínculo con Estados Unidos para impulsar un desarrollo federal, competitivo y sostenible”, afirmó Díaz.

Jorge Brito, titular del Banco
Jorge Brito, titular del Banco Macro

“Es una oportunidad clave para que el país se proyecte al mundo mostrando no solo su potencial productivo y su talento, sino también su capacidad de innovar y de adoptar la inteligencia artificial como motor de desarrollo. Hay grandes expectativas entre quienes participamos de escuchar, intercambiar y conectar con sectores que son verdaderamente estratégicos para impulsar un crecimiento sostenible y competitivo para la Argentina”, destacó Sebastián Aveille, Country Manager Microsoft Argentina, que organiza uno de los cocktails post evento, en sus oficinas de Times Square. Los otros eventos de networking estarán a cargo de Citi, AmCham y Endeavor.

“Será un espacio clave para fortalecer el diálogo entre el sector público y el privado y trabajar de manera conjunta en una agenda que impulse el progreso. Este tipo de iniciativas nos permite contribuir, desde el sector empresarial, al crecimiento y a consolidar a Argentina como un país con potencial de liderazgo en la región y a nivel global”, destacó Demian Pintos, CEO de Philip Morris Argentina.

Otros de los confirmados son Federico de Narváez (GDN), Ariel Szarfsztejn (Mercado Libre), el sucesor de Galperin, Rubén Cherñajovsky (Newsan), Hugo Eurnekian (Corporación América), Juan Martín y Bettina Bulgheroni (PAE), Martín Migoya (Globant), Pablo Panizza (Quilmes) y Martín Galdeano (Ford).

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Harold Hamm, fundador de Continental Resourses (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Del sector financiero y banca se destacan Juan Parma (Macro), Eduardo Escasany y Diego Rivas (Galicia), Federico Tomasevich (Puente), Federico Elewaut (Citi), "Paco" Manríquez (Supervielle), Fabián Kon (Galicia), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Anna Cohen (Cohen) y Gabriela Renaudo (Visa).

Del rubro energético y minero, confirmaron presencia Alejandro Macfarlane (Camuzzi), José Costa (Río Tinto), Martín Genesio (AES) y Marian Schoua (Aconcagua y presidenta de AmCham). Y del agro, Juan Farinati (Bayer), Mariano Bosh (Adecoagro), Santiago González del Solar (Cargill) e Ignacio Bartolomé (GDM). También, Sofia Vago (Accenture), Alejandro Elsztain (Cresud), Guillermo Rauch (Vercel), María Julia Bearzi (Endeavor), Leandro Sigman (Insud), Gastón Taratuta (Aleph) y Silvia Tenazinha (Salesforce) y .

Sin dudas, el sector más representado en el evento es el energético y si se le suma minería, gana por goleada. Uno de los paneles sobre Vaca Muerta contará con el VP de Chevron, Mark Nelson, Miguel Galuccio (Vista) y Harold Hamm, fundador de Continental Resourses. Hamm, quien acaba de desembarcar con su empresa en el país, es amigo personal de Donald Trump y uno de los magnates de shale de EEUU.

Luego será el turno de Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), y Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE) dialogará con Daniel González Casartelli, secretario Coordinador de Energía y Minería del ministerio de Economía. También disertarán representantes de las mineras Río Tinto, McEwen y First Quantum Minerals.

El sector farmacéutico es estratégico y el acuerdo comercial con EEUU hace especial foco en el respeto de las patentes de los laboratorios estadounidenses, un viejo reclamo de AmCham en el país. Hablará el ministro Lugones y luego habrá dos paneles de Pharma & Innovation con representantes de Grupo Insud, Gador, Merck, Pfizer y Johnson & Johnson). Uno de ellos se titula: Moderador: “Cooperación Argentina: El valor de la innovación farmacéutica y el acceso sostenible”.

“Vamos a ver, está bueno el evento. Por suerte la cosa está más tranquila”, dijo el CEO de una de las empresas locales que se cruzó esta tarde con Infobae en la zona de Times Square. “La cosa” era una referencia climática local, nada que ver con la coyuntura económica: después de nevadas y temperaturas bajo cero, hoy la temperatura rondó los 20 grados en la Gran Manzana. El pronóstico promete buen clima para el Argentina Week.

