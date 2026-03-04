Economía

Después de exigirle respeto al Gobierno, la UIA informó que cayeron la producción y las ventas en más del 50% de las fábricas

La última encuesta de la central fabril refleja dificultades crecientes en producción, ventas y empleo, con tensiones financieras que afectan a empresas de todos los tamaños. Creció fuerte la preocupación por las importaciones

Guardar
El 54,7% de las empresas
El 54,7% de las empresas reportó disminuciones en ventas internas por la débil demanda REUTERS/Wolfgang Rattay

Después de exigirle respeto al Gobierno mediante un extenso comunicado, tras el duro discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió este miércoles los resultados de un nueva encuesta sobre la actividad industrial. Los datos muestran una caída generalizada en la producción y las ventas, que afectan tanto a grandes empresas como a PyMEs, y confirman la persistencia de dificultades en el sector manufacturero.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) -índice que anticipa la evolución de la actividad industrial- se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, lo que representó un descenso de 7,5 puntos en comparación con el relevamiento anterior. En relación con enero del año pasado, cuando se registró el valor más alto para ese mes en los últimos dos años, la variación fue negativa por 5,6 puntos, lo que evidencia un empeoramiento sostenido de la actividad industrial.

Al analizar las principales variables, predominó la tendencia negativa. El 53,3% de las empresas señaló que su nivel de producción disminuyó respecto al promedio del cuarto trimestre de 2025. Mientras que en cuanto a las ventas internas, el 54,7% de las firmas reportó bajas y solo el 13,3% registró aumentos, lo que marca uno de los valores más altos de caída de la serie histórica.

Creció fuerte la cantidad de
Creció fuerte la cantidad de empresas que registró una caída en la producción en enero respecto de octubre del año pasado

La entidad que preside Martín Rappallini dio a conocer los datos de esta nueva encuesta en momentos de tensión entre el sector empresario y el Gobierno, especialmente a partir de que Milei cuestionara duramente a industriales como Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, a quien tildó de “Don chatarrín” y a Javier Madanes Quintanilla, de “Don Gomita Alumínica”. La crítica apunta a los altos precios que, según el Gobierno, cobran estas empresas en comparación a lo que cuestan los productos que ellos fabrican a nivel mundial, mientras que desde el sector empresario cuestionan los altos costos que tiene la Argentina para producir, que los vuelve poco competitivos. “Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes”, enfatizó este miércoles el industrial, en declaraciones a Infobae en Vivo.

El titular de la UIA,
El titular de la UIA, Martín Rappallini, se refirió este miércoles a los dichos del Presidente contra los empresarios y dijo: "Me gustaría que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes"

En materia de exportaciones, el estudio refleja que el 30% de las empresas reportó descensos, y el 14,3% registró incrementos, manteniéndose estable en comparación con relevamientos anteriores. Las cifras muestran que, aunque la presión principal sigue sobre el mercado doméstico, la actividad vinculada a la venta internacional tampoco logra dinamizar la producción.

Más recortes de empleo

Respecto del empleo industrial, la encuesta reflejó un impacto moderado pero sostenido. El 22,2% de las empresas informó reducciones en su plantel. Entre ellas, la mitad aplicó disminución de personal, el 41,4% recortó turnos y el 22,9% implementó suspensiones. En proyección a los próximos doce meses, el 19,4% de las compañías anticipó aumentos en su plantilla, mientras que el 26% previó reducciones adicionales.

Este gráfico muestra el porcentaje
Este gráfico muestra el porcentaje de empresas que redujo personal en enero pasado, según la UIA

El relevamiento también destacó la situación de las PyMEs, que enfrentaron condiciones más desfavorables que las empresas medianas y grandes. En términos de producción, las micro y pequeñas compañías registraron un Índice de Difusión (ID) de -43,3 puntos, frente a -34,8 puntos de medianas y grandes. En ventas, la diferencia fue más marcada: -46,5 frente a -30,8 puntos. En empleo, las medianas y grandes resultaron más afectadas con -18,5 puntos, mientras que las micro y pequeñas registraron -13,3 puntos.

El estudio indicó además que el 45,6% de las empresas tuvo dificultades para cumplir con al menos uno de los pagos de salarios, proveedores, servicios públicos, impuestos o compromisos financieros. De ese grupo, el 5,4% presentó atrasos en todos los rubros mencionados. Entre las principales consecuencias de estos atrasos, el 39,8% enfrentó mayores costos financieros e intereses, y el 38,1% debió recurrir a endeudamiento o financiamiento a corto plazo.

Los principales problemas del sector

La caída de la demanda interna se mantuvo como el principal problema del sector, identificada por el 46,1% de las empresas. En segundo lugar, aumentó la preocupación por la competencia externa: la dificultad para competir con bienes importados pasó de no registrarse en octubre de 2024 a representar el 19,4% en enero de 2026. Esto se dio en un contexto de apertura comercial y apreciación cambiaria, que intensificó la presión sobre la producción local.

Los costos dejaron de ocupar el primer lugar en la lista de preocupaciones: en enero de 2025 lideraban con 40,6%, mientras que en enero de 2026 descendieron a 19,7%. Aunque continúan siendo relevantes, ya no representan el eje central de las dificultades. La combinación de caída de la demanda interna y presión de la competencia externa muestra un panorama complejo para el sector industrial argentino.

Las expectativas futuras también reflejaron un enfriamiento. El 47,8% de las empresas previó mejoras en su situación económica, frente al 60,4% del relevamiento anterior. En cuanto al sector de actividad, el 41% anticipó avances, comparado con el 57% en el relevamiento previo. Sobre el contexto económico nacional, solo el 51% espera mejoras, frente al 68,6% anterior.

El informe de la UIA subraya que el estancamiento y la caída de la actividad afectan a todos los niveles del sector industrial. Las cifras evidencian que, pese a la variabilidad estacional de enero, atravesado por vacaciones y paradas de planta, la tendencia negativa persiste. La combinación de producción en descenso, ventas internas reducidas y empleo afectado marca un desafío sostenido para la industria.

Temas Relacionados

UIAproducciónventasfábricasrespetoencuesta industrialúltimas noticias

Últimas Noticias

Se hacía en Argentina y ahora llega desde México: el auto que muestra cómo cambió la industria automotriz local

El nuevo Volkswagen Taos tiene las mismas cualidades ahora de las que lo llevaron a la cima de ventas en su versión argentina discontinuada el año pasado. Refleja una decisión industrial que debe ser tomada como ejemplo de eficiencia

Se hacía en Argentina y

El Banco Central compró más de USD 2.800 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria sumó USD 40 millones este miércoles y encadenó 41 jornadas consecutivas con saldo comprador

El Banco Central compró más

Qué va a pasar con el dólar y cuáles son los distintos factores que mantienen la estabilidad cambiaria

En el mundo, la moneda estadounidense se fortaleció por la crisis geopolítica en Oriente Medio, pero en el plano local el Banco Central es el único sostén del tipo de cambio

Qué va a pasar con

Cómo se aplicarán finalmente las multas automáticas por retrasos en la presentación de declaraciones juradas

Los recientes cambios en el régimen de sanciones fiscales generaron fuertes repercusiones entre tributaristas. La única flexibilización consiste en una extensión de plazos para pagar con reducción

Cómo se aplicarán finalmente las

Estiman que las provincias perdieron $1 billón por la caída de la recaudación a nivel nacional

La baja de la recaudación nacional de los primeros dos meses del año afectó los giros automáticos a los gobernadores. La postura del ministro Luis Caputo respecto a la suba de los ingresos tributarios

Estiman que las provincias perdieron
DEPORTES
Arranca Indian Wells: el desierto

Arranca Indian Wells: el desierto que consagró por última vez a Del Potro y tuvo a Vilas como finalista

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La estrella del Manchester United que fue condenada a 15 meses de prisión en suspenso y preocupa a Inglaterra de cara el Mundial

La sentencia de Ruggeri ante los rumores de la posible llegada de Icardi a River: su opinión sobre la vida privada del delantero

Mauricio Pochettino reveló qué le respondió a Donald Trump cuando le consultó si Estados Unidos podía ganar la Copa del Mundo

TELESHOW
La indirecta de Mauro Icardi

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de un paseo romántico con la China Suárez

Quién es Rafa Olarra, el diseñador argentino que logró conquistar el corazón de Pedro Pascal

Daniela Ballester contó cómo sigue tras sufrir un ACV: “Tranquila y contenta”

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

INFOBAE AMÉRICA

Carrera de montaña incluirá ascenso

Carrera de montaña incluirá ascenso controlado al punto más alto de Panamá

Ecuador expulsa al embajador de Cuba de Quito y retira a su propio representante en La Habana

Varias fórmulas para bebés presentan niveles detectables de plomo y metales pesados, según un estudio

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

La feria Construexpo 2026 será inaugurada en San Salvador esta tarde