Luis Caputo: “Nuestro modelo no es anti-empresario; es con los que se ganan su mercado, como tiene que ser”

El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el avance económico con la necesidad de que los dólares guardados en casas se incorporen al sistema formal.

En un contexto en el que la actividad económica no termina de mostrar una reactivación sólida, con empresas que bajan la persiana y un consumo que sigue estancado, con lo que implica eso en los niveles de recaudación, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a realizar una fuerte defensa del modelo económico que vienen aplicando desde hace más de dos años, aunque remarcó la importancia de que la Argentina crezca de forma rápida porque “hay gente que todavía la está pasando mal”.

En el 7º Foro de Inversiones & Negocios, realizado en Mendoza y organizado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino, el ministro también aprovechó para fijar una posición en torno al modelo y a los reclamos del sector empresario al Gobierno por la falta de una política industrial. En momentos de tensión con la UIA, que emitió un duro comunicado este martes en la que pidió respeto -ante las palabras del presidente Javier Milei contra los empresarios en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso-, Caputo planteó que el actual modelo “es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no es de ninguna manera antiempresario”, pero aclaró que “es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser”.

Insistió así con la defensa de la apertura de las importaciones y con la idea de que “forzar a que la gente tenga que pagar un neumático 4 veces lo que vale o una prenda de vestir 3, 5, 8 veces lo que vale es inmoral, injusto y agresivo”. “Nada tiene que ver con un proyecto industrial, es un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene”, aseguró.

En este sentido, el Ministro subrayó la importancia de la cooperación entre el Gobierno, los empresarios y la sociedad para acelerar la salida de la crisis. “Estamos todos juntos en esto, la velocidad a la que salimos es importante, por eso trato de explicarles y convencerlos de que no hay razón para ser pesimista, tenemos todas las razones para ser optimistas: Gobierno, empresarios y la gente”.

Sacar los dólares del colchón

Caputo también se refirió a la importancia de la velocidad con la que la Argentina puede crecer: “A la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante porque todavía hay gente que la está pasando mal”. De acuerdo con el ministro, la clave para que el crecimiento alcance a los sectores más postergados reside en el uso productivo de los dólares que los argentinos conservan fuera del sistema. “Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casas, pero el que más pierde es el país”, enfatizó, trazando un puente entre el bienestar general y la formalización del ahorro.

A lo largo de su discurso, Caputo insistió en que la confianza es el motor fundamental para que esos recursos se transformen en inversión y empleo. Planteó que la desconfianza acumulada durante décadas llevó a que una parte significativa del capital nacional permanezca inmovilizado. “La reconstrucción de la confianza es un punto esencial en la Argentina y parte de reconstruir esta confianza es explicar. Porque la Argentina es un país que viene generando desconfianza desde hace décadas; nosotros hemos construido desconfianza en el mundo y dentro de los argentinos y esa desconfianza joroba y mucho a la hora de recuperar la economía”, afirmó.

Además, sostuvo que si bien el país muestra señales de recuperación y datos de crecimiento, la velocidad de esa mejoría puede incrementarse si el ahorro se vuelca a la economía formal. “En el acumulado estamos creciendo 10,3%, prueba más contundente de que este es el camino difícil”, sostuvo Caputo ante los asistentes al foro. En ese sentido, vinculó el ritmo del avance económico con la necesidad de movilizar el capital ocioso, al señalar que el país cuenta con los recursos, pero que su potencial se encuentra limitado mientras los dólares sigan fuera del sistema bancario.

Caputo defendió cambios legales y fiscales para asegurar que la expansión llegue a quienes más lo necesitan.

En ese marco, Caputo defendió la Ley de Inocencia Fiscal que, en su analisis, ofrece protección y certeza a quienes decidan ingresar sus ahorros al sistema formal. “Esta Ley es un cambio paradigmático y necesito que incorporen esto en sus cabecitas. Está perfectamente estructurada desde el punto de vista legal. El que lleva su plata a un banco o una ALyC está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado. Incluimos también a las ALyC porque todavía hay bancos que se toman atribuciones que no les pedimos por ley", dijo.

Según la visión oficial, la solución para que la economía crezca más rápido no depende de medidas de shock ni devaluaciones, sino de la construcción de un entorno fiscal y financiero estable, capaz de generar confianza en los ahorristas. “Devaluar es bajarle el salario a la gente. La forma de ganar competitividad es bajando impuestos a nivel de Nación, provincias y municipios, donde se cobran tasas que afectan directamente. Esa es la forma en la que vamos a seguir actuando”, explicó Caputo.

Qué pasará con los precios

El ministro también se refirió al proceso de desinflación y la estabilización de precios como parte del clima de confianza necesario para persuadir a los ahorristas. “El superávit fiscal nos permitió generar ese proceso de desinflación y de pasar de 211% anual a niveles del 32%. Sigue siendo alta, pero es más bajo que lo que teníamos y ni que hablar de hacia dónde íbamos. Cuando llegamos heredamos una inflación que corría al 1% diario”, describió. Caputo consideró que la reducción de la inflación es una señal para quienes dudan de incorporar sus ahorros al sistema económico formal.

En otro tramo de su discurso, el Ministro destacó la importancia de una política fiscal rigurosa como garantía para la reducción de impuestos y la creación de un entorno de crecimiento. “Lo que necesitamos ahora como país es seguir bajando impuestos. Pero producto de todo lo que hemos hecho en el pasado, de esa desconfianza que generamos, la Argentina necesita un ancla fiscal muy, muy sólida”, explicó.

Y agregó que para lograr ese superávit, es clave ampliar la base tributaria a través de la formalización laboral y el crecimiento económico. “¿Cómo podemos tener un superávit más alto? Lo tenemos al alcance de la mano: necesitamos que los ingresos tributarios aumenten y mantener el gasto a raya. ¿Cómo crecen los recursos tributarios sin subir impuestos? Con formalizar más el empleo, aumentar más la base, casi el 50% de los argentinos trabaja de manera informal y la otra forma es con crecimiento económico. Por cada cuatro puntos que el país crece, el país recauda un punto más de producto, USD 7.000 millones. Nosotros tenemos que lograr esas dos cosas: formalización y crecimiento”, dijo.

El futuro del kirchnerismo

En el plano político, el ministro auguró un cambio de ciclo y minimizó la posibilidad de una vuelta del kirchnerismo. “Hay cero probabilidad de que el kirchnerismo vuelva, creo que va camino a ser una minoría absoluta, creo que va a hacer un papelón de elección el año que viene y en el 2031 directamente va a ser marginal, si no va a desaparecer”, planteó.