Economía

Ranking de compras de la clase media: en qué provincias es más caro llenar el changuito del supermercado

El gasto habitual de una familia presenta una importante dispersión entre las distintas regiones del país

Los mayores incrementos de febrero
Los mayores incrementos de febrero en el changuito de la clase media se registraron en Formosa, Catamarca y La Pampa (Imagen ilustrativa Infobae)

El costo de una compra mensual de alimentos y productos básicos para una familia de clase media varió de forma significativa según la provincia al cierre de 2025. El mapa de precios mostró marcadas diferencias en el valor del changuito en todo el país y en algunas jurisdicciones superó los 900.000 pesos.

Durante febrero, el costo de la canasta relevada por la consultora Analytica registró los mayores incrementos en Formosa (2,6%), Catamarca (2,4%) y La Pampa (2,3%). Los aumentos más bajos se observaron en Corrientes (0,6%) y San Juan (0,4%).

En cuanto a los productos, el aceite de girasol volvió a mostrar alzas generalizadas por segundo mes seguido, con subas entre 2% y 4% en la mayoría de las provincias. Destacaron excepciones como San Luis (5,1%) y zonas del norte, donde Formosa (6,2%), Jujuy (6,3%) y Misiones (7,5%) superaron ese rango.

El yogur bebible también mostró incrementos extendidos, generalmente entre 3% y 6 por ciento. En Santa Cruz (9,3%) y Tierra del Fuego (15,0%) los aumentos fueron superiores al promedio.

El precio de la docena de huevos, que se había mantenido estable en los meses anteriores, subió más de 4% en casi todas las provincias. En el norte, la variación superó el 10%, mientras que en la Patagonia los ajustes resultaron más moderados.

Entre los artículos con bajas, se encuentra la sal fina. Por su parte, la suprema de pollo empaquetada se mantuvo sin cambios o con leves subas en la mayoría de las provincias, salvo en Mendoza (1,3%), San Luis (1,2%), La Rioja (1,0%) y Jujuy (1,6%), donde los incrementos fueron algo mayores.

El changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz, con un costo de $944.603. Le siguen otras provincias de la Patagonia: Chubut ($925.409), Tierra del Fuego ($918.569), Neuquén ($890.592) y Río Negro ($889.937).

En el otro extremo, los valores más bajos se verificaron en La Rioja ($832.865), Chaco ($832.188) y Misiones ($828.807).

Costo del changuito en provincias
Costo del changuito en provincias argentinas en febrero (Analytica)

Al comparar con el cierre de enero, los mayores incrementos absolutos en el costo de la canasta ocurrieron en San Luis ($52.949), Catamarca ($35.340) y La Pampa ($35.251). Las menores subas se registraron en Santa Fe ($16.248), el interior de Buenos Aires ($15.172) y Río Negro ($2.903).

“Entre las posibles causas en la dispersión de precios está el costo de vida entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados. Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas”, aclaró Analytica.

Al comparar con el cierre de enero, los mayores incrementos absolutos en el costo de la canasta ocurrieron en San Luis ($52.949), Catamarca ($35.340) y La Pampa ($35.251). EFE/Antonio Lacerda

Por otra parte, el Indec midió cuánto se gasta en supermercados en cada provincia por habitante. Las provincias de la Patagonia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubican entre las jurisdicciones con mayor desembolso en supermercados.

Neuquén lideró el ranking nacional con un gasto promedio de $187.689 por habitante en el último mes del año pasado. Tierra del Fuego ($186.232) y Santa Cruz ($171.931) ocuparon los siguientes lugares.

CABA registró un gasto de $142.312 por persona, situándose por encima del promedio nacional. En la Patagonia, también Río Negro ($144.494) y Chubut ($125.494) integran el grupo de distritos donde el ticket promedio por habitante supera los cien mil pesos.

En contraste, las provincias del Norte Grande (NEA y NOA) muestran los menores niveles de consumo en supermercados. La mayor diferencia se da entre Neuquén y Santiago del Estero, donde el gasto promedio por habitante fue de $16.068. Esto implica una brecha de $171.621, con un neuquino destinando más de diez veces el monto que un residente de Santiago del Estero a este tipo de compras.

