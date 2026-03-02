Economía

Cuánto se gasta en supermercados en cada provincia y por qué las brechas superan los $100 mil mensuales

Un análisis del Indec de gasto promedio por persona permite observar grandes diferencias en el país. Las provincias del sur tienden a tener un gasto mucho más elevado

Guardar
En CABA, el gasto promedio
En CABA, el gasto promedio por habitante en supermercados alcanzó los $142.312 en diciembre (Bloomberg)

Los datos correspondientes al mes de diciembre de 2025 revelan una marcada disparidad en el consumo de los hogares argentinos según su ubicación geográfica. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados por habitante muestran diferencias que superan los $100.000 mensuales entre las provincias con mayor y menor nivel de gasto. Mientras que el promedio nacional se ubicó en $58.898 por persona, el mapa del consumo exhibe una segmentación profunda vinculada a los niveles salariales y a las estructuras de precios regionales.

El análisis territorial permite identificar que las provincias de la Patagonia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabezan los registros de mayor gasto en las góndolas. La provincia de Neuquén registró el valor más alto de todo el país, con una inversión promedio de $187.689 por habitante durante el último mes del año pasado. Le siguieron muy de cerca Tierra del Fuego, con $186.232, y Santa Cruz, con $171.931.

Por su parte, CABA reportó un gasto de $142.312 por residente, posicionándose también por encima de la media nacional. En la región patagónica, Río Negro ($144.494) y Chubut ($125.494) completan el grupo de las jurisdicciones donde el ticket promedio por persona supera los seis dígitos.

Este comportamiento en el sur del país y en CABA responde, según los indicadores económicos, a una tendencia de mayor gasto en aquellas zonas donde el salario promedio es más elevado. La correlación entre ingresos y consumo en supermercados es directa; sin embargo, no es el único factor. Se debe considerar que en estas mismas provincias, los precios de los productos básicos suelen ser más altos que en el resto del territorio nacional debido a los costos logísticos, de transporte y de mantenimiento operativo de los locales comerciales.

El contraste: las provincias con menor gasto

En el extremo opuesto de la escala, las provincias del Norte Grande (NEA y NOA) presentan los niveles de consumo en supermercados más bajos del país. La brecha más extrema se observa al comparar a Neuquén con Santiago del Estero, donde el gasto por habitante fue de apenas $16.068. La diferencia entre ambos puntos geográficos asciende a $171.621, lo que representa que un neuquino gasta, en promedio, más de diez veces lo que un santiagueño en este canal de ventas.

Otras provincias que se ubicaron en la base de la tabla durante diciembre de 2025 fueron Chaco ($19.010 por habitante), Tucumán ($21.082), Formosa ($21.381), Misiones ($22.428) y Corrientes ($25.756).

En estas regiones, el menor gasto per cápita en supermercados puede estar influenciado por una mayor presencia de comercios de cercanía o almacenes que no entran en la medición de “supermercados” del Indec, sumado a niveles de ingresos promedio que se sitúan por debajo de los registrados en el centro y sur de la Argentina.

Diferencias estructurales

Así como se pueden observar grandes brechas en el gasto promedio por habitante, se encuentran también diferencias considerables en cómo está conformado el mercado en cada jurisdicción.

En el total país, existen 3.151 supermercados, pero más de la mitad se encuentran en CABA (943 bocas), los 24 partidos del Gran Buenos Aires (568) y el resto de Buenos Aires (356). De hecho, los números publicados por el Indec demuestran que la cantidad de súpers que existen en cada provincia no depende directamente de los niveles de consumo mencionados previamente, sino de la cantidad de habitantes.

Así, se observa que la siguiente jurisdicción con mayor cantidad de bocas de ventas es Córdoba, con 268, seguida por Mendoza (169) y Santa Fe (121), todas provincias con alta concentración de población.

Por el contrario, existen jurisdicciones con redes de supermercados particularmente chicas. Llama la atención por ejemplo el caso de Catamarca, que tiene apenas 12 bocas de ventas habilitadas. No es mucho mayor la cantidad de supermercados en San Luis (16), La Rioja (16) y Formosa (17), por citar algunos ejemplos.

Temas Relacionados

SupermercadosConsumoGasto por habitanteVentasCanasta básicaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caputo aseguró que la inflación mensual puede empezar con 0 este año y que el cepo está “90% levantado”

El ministro sostuvo que el IPC de febrero será menor al de enero y defendió la estrategia fiscal y monetaria como “escudo” frente a la crisis externa

Caputo aseguró que la inflación

Cuánto cuesta la hora de limpieza en marzo 2026

Ajustes recientes y nuevos valores impactan en los ingresos y bonos del personal doméstico en todo el país

Cuánto cuesta la hora de

En medio del desconcierto por el dato oficial de ventas, qué pasará con los precios de los autos 0 km en marzo

El sábado se informó que hubo 42.277 patentamientos, muchos más de los esperados por el sector, que ve una retracción en el mercado. En este contexto, cuatro terminales ya definieron su política de precios para este mes

En medio del desconcierto por

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades financieras ajustan sus ofertas para captar fondos en pesos y compiten con diferencias de hasta $10.500 según la tasa elegida

Plazo fijo: cuánto pagan los

Con el dólar en alza, las acciones y los bonos argentinos pasan a ganancias en medio de la incertidumbre por la escalada geopolítica

Las acciones petroleras encabezan las alzas, mientras que en el resto descontó las caídas de la mañana. El S&P Merval sube 1,8%. Los bonos avanzan un leve 0,1% en promedio, con un riesgo país en 570 puntos

Con el dólar en alza,
DEPORTES
Incertidumbre por la participación de

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

TELESHOW
La apasionada foto de Ivana

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

Luna llena de marzo: cuándo

Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes