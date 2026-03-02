Cuánto se gasta en supermercados en cada provincia y por qué las brechas superan los $100 mil mensuales

En CABA, el gasto promedio por habitante en supermercados alcanzó los $142.312 en diciembre (Bloomberg)

Los datos correspondientes al mes de diciembre de 2025 revelan una marcada disparidad en el consumo de los hogares argentinos según su ubicación geográfica. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados por habitante muestran diferencias que superan los $100.000 mensuales entre las provincias con mayor y menor nivel de gasto. Mientras que el promedio nacional se ubicó en $58.898 por persona, el mapa del consumo exhibe una segmentación profunda vinculada a los niveles salariales y a las estructuras de precios regionales.

El análisis territorial permite identificar que las provincias de la Patagonia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabezan los registros de mayor gasto en las góndolas. La provincia de Neuquén registró el valor más alto de todo el país, con una inversión promedio de $187.689 por habitante durante el último mes del año pasado. Le siguieron muy de cerca Tierra del Fuego, con $186.232, y Santa Cruz, con $171.931.

Por su parte, CABA reportó un gasto de $142.312 por residente, posicionándose también por encima de la media nacional. En la región patagónica, Río Negro ($144.494) y Chubut ($125.494) completan el grupo de las jurisdicciones donde el ticket promedio por persona supera los seis dígitos.

Este comportamiento en el sur del país y en CABA responde, según los indicadores económicos, a una tendencia de mayor gasto en aquellas zonas donde el salario promedio es más elevado. La correlación entre ingresos y consumo en supermercados es directa; sin embargo, no es el único factor. Se debe considerar que en estas mismas provincias, los precios de los productos básicos suelen ser más altos que en el resto del territorio nacional debido a los costos logísticos, de transporte y de mantenimiento operativo de los locales comerciales.

El contraste: las provincias con menor gasto

En el extremo opuesto de la escala, las provincias del Norte Grande (NEA y NOA) presentan los niveles de consumo en supermercados más bajos del país. La brecha más extrema se observa al comparar a Neuquén con Santiago del Estero, donde el gasto por habitante fue de apenas $16.068. La diferencia entre ambos puntos geográficos asciende a $171.621, lo que representa que un neuquino gasta, en promedio, más de diez veces lo que un santiagueño en este canal de ventas.

Otras provincias que se ubicaron en la base de la tabla durante diciembre de 2025 fueron Chaco ($19.010 por habitante), Tucumán ($21.082), Formosa ($21.381), Misiones ($22.428) y Corrientes ($25.756).

En estas regiones, el menor gasto per cápita en supermercados puede estar influenciado por una mayor presencia de comercios de cercanía o almacenes que no entran en la medición de “supermercados” del Indec, sumado a niveles de ingresos promedio que se sitúan por debajo de los registrados en el centro y sur de la Argentina.

Diferencias estructurales

Así como se pueden observar grandes brechas en el gasto promedio por habitante, se encuentran también diferencias considerables en cómo está conformado el mercado en cada jurisdicción.

En el total país, existen 3.151 supermercados, pero más de la mitad se encuentran en CABA (943 bocas), los 24 partidos del Gran Buenos Aires (568) y el resto de Buenos Aires (356). De hecho, los números publicados por el Indec demuestran que la cantidad de súpers que existen en cada provincia no depende directamente de los niveles de consumo mencionados previamente, sino de la cantidad de habitantes.

Así, se observa que la siguiente jurisdicción con mayor cantidad de bocas de ventas es Córdoba, con 268, seguida por Mendoza (169) y Santa Fe (121), todas provincias con alta concentración de población.

Por el contrario, existen jurisdicciones con redes de supermercados particularmente chicas. Llama la atención por ejemplo el caso de Catamarca, que tiene apenas 12 bocas de ventas habilitadas. No es mucho mayor la cantidad de supermercados en San Luis (16), La Rioja (16) y Formosa (17), por citar algunos ejemplos.