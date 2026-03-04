Economía

Mercados: las acciones y los bonos argentinos se recuperan detrás de la tendencia de Wall Street

La plaza financiera se mantiene expectante al desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio. El S&P Merval sube 1,5% y el riesgo país cede a 560 puntos básicos

Las plazas financieras operan más distendidas este miércoles.

El desarrollo de la embestida bélica de Estados Unidos e Israel en Irán seguía marcando este miércoles el ritmo de los negocios financieros en Argentina ya que los inversores buscan refugio seguro para sus carteras.

Con índices que en los mercados de Nueva York ascendían hasta 0,5%, el petróleo se reacomodaba ligeramente a la baja, con un barril de Brent del Mar del Norte aún en los 81 dólares, en sus niveles más altos desde julio de 2024.

A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 1,5%, en los 2.630.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares progresan un 0,1% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que descuenta 15 unidades para la Argentina, en los 560 puntos básicos.

El reciente encarecimiento del petróleo, tras la interrupción de las exportaciones de crudo y gas natural de Oriente Medio, crea un clima tenso y dudas sobre su impacto inflacionario a escala global, aunque en el plano local le da sostén a la cotización de las acciones del sector.

“Un conflicto prolongado con el Brent a 90 dólares o más consolidaría presiones inflacionarias, especialmente en economías con monedas débiles e importadoras netas, obligando a subas de tasas más agresivas, limitando estímulos y afectando expectativas de precios”, comentó Ion Jáuregui, analista de ActivTrades.

Analistas argentinos estiman que la inflación de febrero rondaría el 3%, pese a los esfuerzos del Gobierno libertario de Javier Milei para derrotarla.

“No vemos una perforación del 2% en el corto plazo. La inflación probablemente se mantenga en la zona de 2,5%/3% para el mes de febrero”, estimó Emilio Botto, analista de Mills Capital Group.

En este marco, el dólar mayorista operaba con tendencia a la baja, en los 1.406 pesos, a la vez que los contratos en el mercado de futuros con negocios para finales de junio se pactaban en torno a los 1.540 pesos.

El Banco Central, que a diario compra divisas para respaldar sus reservas internacionales, acumula compras por 2.801 millones de dólares en lo que va de 2026.

“No vemos un cambio de tendencia brusco para marzo. El tipo de cambio oficial probablemente se mantenga en la zona actual durante el mes, con algo de volatilidad pero cerca de los 1.400 pesos”, acotó Botto, y señaló que “el BCRA debería continuar con el ritmo de compras, lo que ayuda a sostener este equilibrio”.

“La compresión del riesgo país hacia niveles de 450 puntos luce más como una cuestión de tiempo que de un ‘driver’ puntual. Si se sostiene la acumulación de reservas y la estabilidad macro”, agrego Botto.

En una disertación en un evento organizado por la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía Luis Caputo descartó por ahora una emisión de bonos soberanos bajo ley de Nueva York y explicó que, mientras tanto, el Gobierno recurrirá a “financiamiento alternativo” para cubrir las necesidades durante la transición.

“Si bien no brindó detalles, esto podría referirse a financiamiento adicional de organismos multilaterales u otra operación de Repo de corto plazo similar a las utilizadas previamente. Según Caputo, esta estrategia sería más barata y ayudaría a mejorar la posición técnica”, indicó Max Capital.

“La macro economía argentina atraviesa un reordenamiento con proyecciones oficiales que indican una desaceleración inflacionaria. El Banco Central mantiene la administración de las restricciones cambiarias, mientras la recaudación fiscal de febrero registra una caída real de 9%. Ante este escenario, el ahorro privado en moneda extranjera fuera del sistema bancario representa una fuente potencial para el financiamiento del mercado de capitales local!, evaluaron los expertos de Rava Bursátil.

