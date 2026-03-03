Economía

Cómo va a impactar el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta, según el presidente de YPF

Horacio Marín anticipó qué política seguirá la compañía, en un contexto global marcado por la volatilidad en el valor del petróleo

Guardar
Horacio Marín, presidente y CEO
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

A partir del conflicto entre Irán, Israel y EEUU, los precios internacionales del petróleo se dispararon, lo que podría impactar finalmente en los consumidores con aumentos en los surtidores. No obstante, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la suba no se trasladará automáticamente a los surtidores.

“No hay que actuar con pánico en estos escenarios. No habría cimbronazos con los precios de las naftas, YPF no lo va a hacer. Va a ir viendo como evoluciona el precio. Tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecten al consumidor. No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles”, explicó Marín.

Como contexto, el barril de crudo ascendió a USD 82, dado que Irán es el quinto productor mundial de crudo y controla el estrecho de Ormuz, zona por la que transita aproximadamente un tercio del comercio global de petróleo y cerca de un quinto del gas. Al respecto, Marín precisó que actualmente hay 15 millones de barriles que no pueden salir de allí por el bloqueo definido por el régimen iraní.

Vista aérea de las costas
Vista aérea de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz. REUTERS/Stringer

El titular de YPF explicó que el eventual traslado a precios dependerá de la magnitud y, sobre todo, de la duración de las variaciones.

“Si el petróleo se mantiene en torno a los 85 dólares durante cuatro meses, eso va a tener impacto. Ahora bien, si se trata de un pico transitorio, es diferente. Nadie sabe qué puede pasar, pero supongamos que mañana sube a 100 dólares y al día siguiente vuelve a 70: en ese caso, el efecto sería prácticamente nulo”, sostuvo Marín en declaraciones radiales a Mitre y La Red.

En ese sentido, remarcó que movimientos bruscos pero breves no necesariamente se trasladan a los surtidores. “En situaciones así, no habría impacto”, insistió.

“En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petroleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petroleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles”, dijo.

Marín destacó que la empresa cuenta con un sistema que le permite monitorear en tiempo real lo que sucede en cada surtidor del país y en base a ello administrar los precios.

Consultado por las recientes subas de los combustibles, el directivo vinculó las variaciones al incremento en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). “Explican algunos puntos porcentuales”, afirmó.

Marín remarcó que movimientos bruscos
Marín remarcó que movimientos bruscos pero breves no necesariamente se trasladan a los surtidores.

De todos modos, aclaró que la política de la compañía es aplicar los ajustes de manera gradual. “Nosotros hacemos aumentos muy lentos; no es que trasladamos todo en un solo día”, explicó.

En cuanto al impacto sobre los proyectos en marcha de gas natural licuado (GNL), el directivo señaló que aún resta evaluar la repercusión del conflicto en el mercado financiero, aunque aseguró que la hoja de ruta de la compañía no se modificó. “Hay que ver cómo afecta esto al mundo de las finanzas, pero nosotros seguimos adelante con el programa”, afirmó.

“Estamos terminando los documentos finales con ENI y XRG para empezar el proceso de financiamiento del proyecto Argentina LNG”, explicó, al tiempo que remarcó que la intención es avanzar según el cronograma previsto.

En términos generales, Marín señaló que la escalada bélica posiciona a la Argentina, al estar lejos de la zona de guerra, como un proveedor seguro, como sucedió cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania.

La mirada de analistas

De acuerdo con lo señalado por Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la Argentina dispone de iniciativas para exportar GNL desde 2027 y registra una producción de petróleo que ya supera los 900.000 barriles por día.

Ese escenario, planteó, habilita la posibilidad de capitalizar la volatilidad del contexto internacional y profundizar la presencia del país en mercados considerados estratégicos.

El especialista subrayó además que, únicamente en el segmento de hidrocarburos, el año pasado se obtuvo un superávit cercano a los USD 5.000 millones, lo que marcó un giro relevante frente a ejercicios previos, cuando la balanza comercial energética mostraba déficits acumulados.

Describió a la energía como un “ordenador económico” para la Argentina y destacó su incidencia tanto en la mejora del frente externo como en el impulso al entramado productivo.

Por su parte, Daniel Dreizzen, Director de Aleph Energy, aseguró que un eventual aumento sostenido del precio internacional del crudo tendría un impacto directo sobre la balanza comercial argentina en 2026, ya que elevaría los ingresos por exportaciones de petróleo.

En cambio, dice el también ex secretario de Planeamiento Energético, si el valor del gas en el mercado global se mantuviera elevado, el efecto sería más complejo: en el corto plazo implicaría mayores costos de importación, aunque en una perspectiva de más largo plazo podría favorecer el desarrollo y la viabilidad económica de proyectos de GNL.

Temas Relacionados

horacio marínypfmedio orienteúltimas noticiasnaftacombustibles

Últimas Noticias

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

El régimen de Beijing se abastece con más del 80% del combustible que vende Teherán y es clave para su maquinaria industrial, por lo que rogó “garantizar un suministro de energía estable y sin problemas”

El cierre del estrecho de

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados sienten el impacto de los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz

Fuertes pérdidas en las principales

El uso de criptomonedas sigue creciendo: por qué muchos argentinos las utilizan pero no lo saben

Hay cuatro veces más usuarios cripto que en 2021. Se incorporan nuevos usos y herramientas utilizando su soporte tecnológico

El uso de criptomonedas sigue

El campo abre oportunidades a inversores desde USD 50 con rendimientos competitivos

La posibilidad de diversificar el ahorro en negocios agropecuarios dejó de ser exclusiva de grandes patrimonios gracias a los fideicomisos que permiten empezar con montos bajos

El campo abre oportunidades a

Cuánto cobra una niñera por hora en marzo 2026

El acuerdo nacional fija escalas diferenciadas para asistencia, limpieza y tareas generales, aplicando adicionales y sumas fijas para cada modalidad, zona y antigüedad laboral

Cuánto cobra una niñera por
DEPORTES
Revelaron la frase que Franco

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

Todo listo para la llegada de Coudet: horario de arribo y cuándo comienza su ciclo en River Plate

Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis después de ganar 8-0 y clasificar a la final de un torneo

Mano a mano con Nico Varrone antes su debut en la Fórmula 2: “Busco ser competitivo desde el inicio”

Tras el empate de River Plate en Mendoza, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

TELESHOW
La reacción de Dante Spinetta

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

La sensual producción de fotos de Marta Fort luego de cumplir 22 años que encendió las redes

Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban discutir proyecto que crea

Aprueban discutir proyecto que crea registro nacional de pacientes diabéticos en Panamá

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Zelensky ofreció ayuda contra drones iraníes a países de Medio Oriente si consiguen que Putin acepte un alto el fuego

La agencia atómica de la ONU confirmó daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero sin peligro radiológico