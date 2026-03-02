El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Barcos en el Estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Musandam, Omán, 2 de marzo de 2026 REUTERS/Amr Alfiky

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní amenazó este lunes con incendiar cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Ormuz, la arteria marítima más importante del comercio petrolero mundial. El brigadier Ebrahim Yabari declaró en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, una advertencia que agrava una crisis ya descontrolada en el tercer día de hostilidades entre Irán y la coalición formada por Estados Unidos e Israel.

Las palabras de Yabari no fueron retórica vacía. Horas antes de su intervención televisiva, la Guardia Revolucionaria confirmó el ataque con dos drones contra el petrolero Athe Nova, un buque con bandera de Honduras que Teherán identifica como “aliado de Estados Unidos”. Según el comunicado oficial difundido por la agencia iraní Tasnim, la embarcación ardía en aguas del estrecho tras el impacto, aunque no se precisó el alcance total de los daños ni si hubo víctimas entre la tripulación. Reportes de prensa iraní señalaron que el navío suministraba combustible a la Marina estadounidense desplegada en la zona.

El ataque al petrolero formó parte de la duodécima oleada de operaciones iraníes contra objetivos estadounidenses, bautizada como “Operación Promesa Verdadera 4”. En esa misma andanada, la Guardia Revolucionaria lanzó 26 drones y cinco misiles balísticos contra instalaciones militares de EEUU en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, según informó el cuerpo de élite en su canal de Telegram. El Athe Nova se sumó así a una lista creciente de buques atacados desde que comenzó la escalada: al menos cuatro embarcaciones han sido alcanzadas en aguas del Golfo desde el sábado, incluido el petrolero Skylight, de bandera de Palaos, atacado frente a la costa omaní con un saldo de cuatro heridos entre sus 20 tripulantes.

Imagen aérea de archivo de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz. 10 diciembre 2023 REUTERS/Stringer

El estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, separa Irán de Omán y Emiratos Árabes Unidos y conecta el Golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Por este embudo geográfico transitan diariamente unos 20 millones de barriles de petróleo, equivalentes al 20% del consumo mundial, además de volúmenes significativos de gas natural licuado. Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos e Irán dependen de esta vía para exportar sus hidrocarburos. La Administración de Información Energética de EEUU estima que el 84% del crudo que atraviesa Ormuz se dirige a mercados asiáticos, con China, India, Japón y Corea del Sur como principales destinatarios.

La amenaza iraní ha provocado una paralización sin precedentes del tráfico marítimo. Datos de seguimiento satelital muestran una caída del 70% en el tránsito de buques cisterna, con más de 150 navíos fondeados en aguas abiertas del Golfo a la espera de que se aclare la situación de seguridad. Las principales navieras del mundo, incluida la danesa Maersk, suspendieron todas sus operaciones en el estrecho. Las aseguradoras marítimas cancelaron la cobertura de riesgo bélico para embarcaciones en la zona, lo que convirtió el tránsito en económicamente inviable incluso sin un bloqueo naval formal.

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023 (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Los mercados petroleros reaccionaron con la mayor sacudida en cuatro años. El barril de Brent alcanzó los 82 dólares en la apertura del lunes, un salto superior al 13% respecto al cierre del viernes, cuando cotizaba en torno a los 73 dólares. Analistas de Barclays, Citigroup y Wood Mackenzie advirtieron de que el precio podría superar los 100 dólares si la interrupción del tráfico se prolonga. Los futuros del diésel se dispararon más de un 20%.

Washington respondió con fuerza a los intentos iraníes de estrangular Ormuz. El Comando Central de EEUU (CENTCOM) anunció el hundimiento de nueve buques de guerra iraníes y la destrucción de la sede naval de Irán en Chabahar, mientras el presidente Donald Trump aseguró que las operaciones continuarán hasta cumplir todos los objetivos militares. Sin embargo, Trump también señaló que Teherán ha expresado su disposición a negociar, lo que abre una vía incierta hacia la desescalada.

La crisis revela la fragilidad estructural de un mercado energético global que depende de un estrecho de 33 kilómetros para alimentar las economías de medio planeta. Si el cierre efectivo de Ormuz se prolonga más allá de unos días, los analistas advierten de que ni la capacidad ociosa de la OPEP+, estimada en 3,5 millones de barriles diarios, ni las rutas alternativas por el cabo de Buena Esperanza —que añaden semanas a los trayectos— bastarán para absorber el impacto.