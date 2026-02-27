Economía

Se abrieron los sobres para la concesión de la hidrovía: cuáles son las 3 empresas en carrera

El proceso licitatorio para definir la gestión y el dragado de la principal vía navegable del país entró en una etapa clave tras la apertura de propuestas empresariales

La hidrovía Paraná-Paraguay conecta las zonas productivas nacionales con los puertos de exportación y el comercio internacional

Este viernes se concretó la apertura de sobres de la licitación para la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, considerada una de las rutas fluviales más estratégicas para el comercio exterior argentino y regional. Tres empresas presentaron sus propuestas para quedarse con la operación y el mantenimiento del corredor fluvial: Jan de Nul, Deme y DTA Engenheria. El acto formal, que tuvo lugar a las 13 de hoy, marcó el inicio de una etapa definitoria en el proceso de adjudicación.

La hidrovía Paraná-Paraguay representa el canal de salida de la mayor parte de la producción agrícola e industrial del país y conecta zonas productivas con los principales puertos de exportación. La importancia estratégica del corredor llevó a que el proceso de licitación captara la atención de operadores logísticos, autoridades gubernamentales y referentes del sector exportador. El interés de empresas de diferentes perfiles y nacionalidades reflejó la magnitud de la obra y los volúmenes de tráfico comercial involucrados.

Jan de Nul es una compañía de origen belga especializada en obras de ingeniería marítima y fluvial. La firma cuenta con una extensa experiencia en dragado, mantenimiento de canales y ejecución de proyectos de infraestructura portuaria a nivel internacional. Su presencia en proyectos similares en diferentes continentes la posicionó como una de las principales protagonistas en la competencia.

Por su parte, la empresa Deme, también de Bélgica, se perfila como uno de los grandes actores globales en ingeniería marítima, dragado y soluciones para el transporte fluvial. La compañía suma décadas de trabajo en el desarrollo y modernización de canales navegables, y ha intervenido en obras en Europa, Asia, América y África. Su portafolio incluye desde dragado tradicional hasta desarrollos para energías renovables, aunque en este caso su interés apunta a la operación logística del corredor sudamericano.

Jan de Nul, Deme y DTA Engenheria, las tres empresas que compiten por la gestión del principal corredor fluvial del país (Reuters)

La tercera propuesta llegó de la brasileña DTA Engenheria, una firma con base en Brasil que se especializa en servicios de dragado, ingeniería portuaria y desarrollo de infraestructura fluvial en América del Sur. DTA Engenheria consolidó su presencia en proyectos de modernización de canales y puertos de Brasil y de países vecinos, fortaleciendo su posición como referente en la región.

El proceso de licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay incluyó una serie de etapas técnicas y administrativas, donde cada empresa debió presentar documentación respaldatoria, antecedentes en obras similares y propuestas de operación y dragado. La apertura de sobres constituyó un hito formal, ya que a partir de este momento las autoridades comenzaron el análisis comparativo de las ofertas técnicas y económicas.

El procedimiento atrajo el interés de distintos sectores productivos, debido a que el funcionamiento eficiente de la hidrovía incide directamente sobre los costos logísticos y la competitividad del comercio exterior argentino. El corredor fluvial permite la circulación de grandes volúmenes de granos, minerales, combustibles y otros productos de exportación, conectando los principales polos productivos del país con los mercados internacionales.

Las empresas participantes, tanto europeas como sudamericanas, buscaron posicionarse a partir de su experiencia técnica, capacidad operativa y antecedentes en la ejecución de tareas de dragado y mantenimiento de vías navegables. La competencia entre firmas de Bélgica y Brasil evidenció la relevancia internacional de la licitación y la proyección de la hidrovía en la agenda logística sudamericana.

El proceso de apertura de sobres se llevó a cabo en un contexto de expectativa por parte de los sectores exportadores y logísticos, atentos al impacto que puedan tener las definiciones sobre el futuro funcionamiento del corredor. La decisión sobre la adjudicación de la concesión definirá quién tendrá a su cargo el dragado, balizamiento y mantenimiento de una de las principales arterias comerciales del continente.

