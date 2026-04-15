Cuáles son y cuánto cuestan los autos sedanes que aún sobreviven en la Argentina pese al fuerte avance de los SUV

El Kia K4 es el último modelo en entrar al mercado con una propuesta de silueta que combina su cualidad de sedán con un remate Fastback.

“No está muerto quién pelea” podría ser una buena frase para definir la supervivencia de un segmento de autos que hoy tiene la cuota más baja del mercado automotor entre los vehículos de uso particular de pasajeros. Los sedanes fueron reemplazados por los SUV en muy pocos años, y el debate sigue abierto. ¿Es porque la gente eligió la nueva propuesta de la industria o es porque la industria dejó de ofrecerlos?

Quizás sea un poco de ambas cosas, porque en rigor a la verdad, la moda de los SUV se impuso muy rápidamente y, salvo honrosas excepciones, la mayoría de las marcas no quisieron perderse esa “ola arrolladora” y empezaron a cambiar su portafolio de modelos en línea con esa tendencia.

El sedán, sin embargo, no solo perdió lugar frente a los SUV, sino también con la versión de dos volúmenes del mismo modelo, especialmente en los autos compactos, donde el hatchback tiene gran aceptación porque resulta más práctico para el tránsito urbano por sus menores dimensiones.

El Toyota Corolla es el sedán más popular del mundo, pero ya fue desplzado por el SUV de su propia gama con el Corolla Cross.

El mejor ejemplo de la transformación en el mercado regional es el que hizo Toyota, que tomó ambas situaciones y generó esos cambios. En el segmento C, el histórico auto más vendido del mundo, el Toyota Corolla, cedió ese liderazgo ante el Corolla Cross, el SUV del mismo modelo, y en el segmento B, el Toyota Yaris vivió el mismo proceso por partida doble: primero dejaron de hacer la silueta sedán y se quedaron solo con la de dos cuerpos, y finalmente con la llegada del Yaris Cross como B-SUV.

Pero hay un público que sigue añorando los sedanes y está dispuesto a quedarse en ese tipo de auto, que tiene bastante limitada la oferta en la actualidad, casi acotada a elegir entre autos de la franja baja de precios o la más alta, con muy pocas opciones en el medio.

Los sedanes B

En el mercado argentino, entre los autos más accesibles, está el eterno Fiat Cronos, de fabricación nacional, que sigue liderando en la preferencia de los usuarios de este tipo de vehículo pero que además sigue dando pelea en el ranking de ventas absolutas, frente a rivales hatchback como el Peugeot 208.

Fiat Cronos, el sedán más vendido de Argentina

También en ese segmento está el Chevrolet Onix Plus, la versión de tres cuerpos del Onix, que llega importado desde Brasil, al igual que el Hyundai HB20 en su versión sedán y el Volkswagen Virtus. Los otros dos vehículos que mantienen la arquitectura de 3 volúmenes vienen desde México, y son el Nissan Versa y el Kia K3, este último con una propuesta de dos siluetas, la Cross que es hatchback y el sedán.

También en este segmento se puede comprar el BAIC E5 y EU5, que son básicamente el mismo vehículo, pero con motorización térmica en el primer caso y una versión 100% eléctrica en el segundo.

Los sedanes C

En la gama media es donde ya había pocas ofertas, casi limitadas exclusivamente al Toyota Corolla y al Nissan Sentra, y ahora hay al menos dos nuevos jugadores con el Chery Arrizo 8 PHEV (híbrido enchufable), y el reciente Kia K4. El primero llega de China y el segundo, de México. Y mientras el primero es únicamente un sedán, el auto de la marca coreana acaba de llegar a la Argentina con esa propuesta, pero en el segundo semestre del año traerá la versión hatchback, renovación del acuerdo entre Argentina y México mediante.

La otra oferta de sedanes que tiene una propuesta electrificada es Honda con el Civic Advanded Hybrid, que tiene su precio en dólares y está en un nivel de precios más alto, al igual que el Volkswagen Vento GLI.

Después, ya en segmentos D, la lista de sedanes se vuelve a abrir con todos los modelos premium y de alta gama de Mercedes-Benz, BMW, Audi, Alfa Romeo y otras marcas que tienen precios fuera del alcance de la mayoríade los usuarios.

El Nissan Versa es uno de los sedanes con mejor relación precio / producto del mercado. Viene importado de México

Los precios de los sedanes

Hyundai HB20: $28.000.000 a $35.000.000

Fiat Cronos: $31.120.000 a $38.790.000

Chevrolet Onix Plus: $31.505.900 a $37.571.900

Nissan Versa: $33.793.900 a $40.781.200

KIA K3: USD 25.000 a 28.500 / $35.000.000 a $39.900.000

BAIC U5 y EU5: USD 25.600 y 28.900 / $35.840.000 a $40.460.000

Toyota Corolla: $43.082.000 a $55.439.000

Volkswagen Virtus: $45.645.750 a $60.297.950

Citroën C4 Hybrid: $45.900.000 y $59.900.000

Nissan Sentra: $47.024.400 a $52.897.900

KIA K4: USD 33.000 Y 38.000 / $46.200.000 y $53.200.000

Chery Arrizo 8 PHEV: USD 34.500 / $48.300.000

Peugeot 408 GT: $74.650.000

Honda Civic Advanced Hybrid: USD 54.000 / $75.600.000

Volkswagen Vento GLI: $77.818.800