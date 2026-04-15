Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan en baja tras un dato de inflación más alto de lo previsto

Los títulos tecnológicos recuperan posiciones en Wall Street.

Las acciones y los bonos de Argentina operan nuevamente negativos este miércoles después de conocido el salto inflacionario de marzo.

Aunque la elevada inflación doméstica se considera como un hecho transitorio hacia un deseado descenso, no cambia de fondo el escenario macroeconómico, con crecimiento dispar de la actividad.

A las 11:40 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 1%, a 2.920.000 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares promedian un descenso de 0,3 por ciento. El riesgo país de JP Morgan avanza seis unidades, en los 529 puntos básicos.

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de marzo subió un 3,4%, desde un 2,9% del mes previo, con lo que acumula en el primer trimestre del año un incremento del 9,4% y del 32,6% en la medición interanual.

“El dato fue malo, pero por el momento no cambia las estrategias de inversión”, afirmó a Reuters un operador financiero. “Se descontaba que estuviera por arriba del 3%”, acotó.

Mientras tanto, el circuito financiero aguarda el resultado de una licitación de bonos que realizará más tarde el Tesoro para enfrentar vencimientos por alrededor de 8,3 billones de pesos, lo que reflejaría el apetito del mercado.

“Mantenemos una postura cauta respecto al posicionamiento en pesos”, reportó IOL Inversiones. “No identificamos un diferencial significativo a favor de los instrumentos CER (ajuste por inflación) en los niveles actuales, pero nos sentimos cómodos con su cobertura dado el comportamiento de los precios en los últimos meses”, señaló.

El contexto internacional, producto de la guerra en Oriente Medio, incrementa la cautela hacia las inversiones de riesgo. El panel tecnológico Nasdaq sube un 0,8%, mientras que el Dow Jones de Industriales cae 0,4 por ciento.

¿Qué pasa en Oriente Medio?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar pronto y pidió al mundo que esté atento a “dos días increíbles”, mientras las fuerzas estadounidenses imponen un bloqueo que hacía dar media vuelta a los buques que salían de los puertos iraníes

Trump restó importancia a la posibilidad de que se reanuden los combates, al declarar a Fox Business que la guerra, que ya dura casi siete semanas, está “a punto de terminar”.

Y según Associated Press, que cita a funcionarios regionales no identificados, ambas partes llegaron a un acuerdo de principio para continuar la diplomacia tras una ronda inicial de conversaciones inconclusa celebrada el fin de semana en Pakistán. Los mediadores están presionando para alcanzar un compromiso sobre los asuntos pendientes, como el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, antes de que expire la tregua del 7 de abril la próxima semana, añadió la agencia de noticias.

Aun así, la tensión sigue siendo alta en torno al Estrecho de Ormuz, con un bloqueo naval estadounidense que interrumpe el flujo de petróleo iraní en esta vía marítima estratégica, mientras que Teherán mantiene el estrecho cerrado a otros envíos.

Irán considera que una prolongación del bloqueo estadounidense es “un preludio a una ruptura del alto el fuego”, declaró Alí Abdollahi, comandante del cuartel general militar conjunto de Irán, según la televisión estatal. Las fuerzas armadas iraníes “no permitirán que continúen las exportaciones ni las importaciones en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán ni el Mar Rojo” si el bloqueo persiste, añadió.

Los precios del petróleo se mantienen elevados, con alza de 0,3%: las variedades WTI y Brent operaban a USD 91,56 y USD 95,04 el barril, respectivamente. Los futuros del petróleo cotizan aproximadamente un 33% más que antes del comienzo de la guerra.

“Durante toda las hostilidades, Trump osciló entre declarar que prácticamente todo había terminado y amenazar con una escalada importante, y aún quedan muchas preguntas sobre los motivos que llevaron a Estados Unidos e Israel a iniciar el bombardeo de la República Islámica”, indicó Bloomberg.

Entre esos temas, destaca el futuro del programa nuclear iraní. Israel sostiene que las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán deben ser eliminadas, mientras que Trump declaró al New York Post que está descontento con los informes que indican que Estados Unidos propuso una moratoria de dos décadas sobre el enriquecimiento como parte de las conversaciones con Pakistán, afirmando que nunca se le puede permitir a Irán tener armas nucleares.