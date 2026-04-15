La decisión que tomó Boca Juniors tras la lesión de Agustín Marchesín

Agustín Marchesín se perderá lo que queda del año 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La lesión de Agustín Marchesín en la que fue la presentación de Boca como local por Copa Libertadores fue un baldazo de agua fría para todos los hinchas. Los gestos de dolor que evidenciaban que se trataba de algo grave pintaron el momento aún más crítico. Leandro Brey, casi sin entrar en calor, tuvo que reemplazarlo al igual que había sucedido hace un par de semanas en el duelo contra Instituto de Córdoba, cuando el ex Lanús también había pedido el cambio por una ruptura fibrilar.

Ahora la directiva xeneize tuvo que pensar rápido respecto a la posibilidad de contratar a otro arquero para definir el semestre, donde el equipo dirigido por Claudio Úbeda afrontará los cuatros partidos que restan por la fase de grupos de la Libertadores e -hipotéticamente- los playoffs del Torneo Apertura, donde todavía no aseguró su clasificación. Según pudo averiguar Infobae, Juan Román Riquelme tiene una decisión tomada: el club de la Ribera no irá por otro golero al menos por ahora. El presidente azul y oro se tomará el tiempo para evaluar alternativas y recién mover fichas en el mercado de pases que se iniciará en junio.

Vale remarcar que Boca contaba con la posibilidad de elevar un pedido a la AFA y la Conmebol para modificar su lista de buena fe y reemplazar así al lesionado Marchesín con los certificados médicos correspondientes. Sin embargo, la directiva desistió de esa chance y continuará las semanas que restan con el material que tiene a disposición. Aunque desde el riñón del club no quisieron anticipar nada, es altamente posible que fichen a otro guardameta en el siguiente mercado.

Fue reemplazado al comienzo del partido ante Boca y Barcelona de Ecuador

De esta manera, con el aval del cuerpo técnico, le darán la posibilidad a Leandro Brey de que se haga cargo del arco boquense en un momento trascendental del año: el domingo se disputará el Superclásico en el estadio Monumental y luego será momento de definir los pases a las siguientes rondas del Apertura (duelos ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y Central Córdoba en Santiago del Estero) más los cuatro que le restan por Libertadores, incluidos los dos frente al Cruzeiro.

En lo que va de 2026, Brey (23 años) atajó por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, sumó minutos contra Instituto de Córdoba, completó los 90 ante Talleres y la Universidad Católica y suplantó a Marchesín anoche. El único tanto lo recibió en Chile, sobre el final del cotejo en el que Boca tuvo su estreno por la actual Libertadores. La lista de buena fe presentada por Úbeda para la competición constó de cuatro arqueros: Marchesín, Brey, Javier García y el juvenil Fernando Rodríguez.

Más allá de que no habrá movimientos en el corto plazo respecto a una cara nueva para el plantel de Úbeda, esta inesperada baja llevará a Riquelme a replantearse el mercado que afrontará durante la Copa del Mundo. A priori, Boca tiene contemplada la posibilidad de asegurarse a Paulo Dybala, quien terminará su contrato con la Roma el próximo 30 de junio. No habría que descartar la incorporación de un defensor (¿zaguero central?) y, sin lugar a dudas, moverán hilos para hallar a un guardameta que sea confiable y tenga espalda para hacerse cargo de un arco gigante así como también de estar a la altura de ganar una Libertadores, el gran objetivo.

En paralelo, el cuerpo técnico y médico boquense miden el nivel de cansancio con el que los jugadores terminaron el match de anoche ante Barcelona de Ecuador. Hay que recordar que Miguel Merentiel arrastra molestias que no le impedirían estar disponible en el Superclásico del domingo (arrancará a las 17 en el Monumental), mientras que Úbeda tendría en la cabeza repetir los once que empiezan a salir de memoria para después sí rotar en el siguiente compromiso ante Defensa y Justicia (jueves 23/4 a partir de las 20).