El dólar cerró la semana a la baja y acumuló en febrero una caída de más de 3 por ciento

Después de tres subas consecutivas, el billete al público en el Banco Nación cedió cinco pesos, a $1.420 para la venta. En el mercado mayorista cayó debajo de $1.400, con fuerte volumen en oferta

La elevada inflación y las compras del BCRA no pudieron sostener al dólar en el primer bimestre. REUTERS/Luisa González

Un importante volumen en el mercado de contado por USD 521 millones ayudó a apuntalar la oferta y habilitar una baja del dólar después de tres ruedas seguidas en alza.

Así, el tipo de cambio mayorista cerró a 1.397 pesos, con baja de once pesos o un 0,8%, tras haberse operado en un máximo intradiario de 1.420 pesos.

A lo largo de la semana exhibió una suba de 21 pesos o 1,5 por ciento. Asimismo a lo largo de febrero el tipo de cambio oficial descontó 50 pesos o 3,5 por ciento. Y en 2026 mantiene una pérdida nominal de 58 pesos o 4 por ciento.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.606,99, que dejó al dólar comercial a 209,99 pesos o 15% de ese límite para la flotación.

La volatilidad del dólar mayorista repercutió en los precios al público. En el Banco Nación el billete minorista cerró a $1.420, con una baja de cinco pesos o 0,4% en el día, aunque llegó a ofrecerse a 1.435 pesos al mediodía.

En la semana, el dólar al público acumuló una suba de 25 pesos o 1,8%, tras tres alzas consecutivas entre el martes y el jueves. En febrero retrocedió 45 pesos o 3,1 por ciento.

El dólar blue operó a $1.425 para la venta, sin variación respecto del jueves y con una baja de cinco pesos en la semana, que se amplía a 45 pesos o 3,1% en febrero, y a 105 pesos o 6,9% en lo que va de 2026.

“El dólar mayorista extiende el reacomodamiento de las últimas ruedas (...) mientras continúa el debate entre los operadores respecto a la tradicional pulseada ‘dólar versus tasa’ al ritmo de las señales económicas y financieras”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“Con un BCRA que continúa hilvanando sostenidas compras, las miradas se dirigen en simultáneo al mercado monetario en busca de dilucidar si el Tesoro continuaría como contrapartida absorbiendo pesos, o las autoridades estarían más inclinadas a regular una gradual remonetización de la economía”, agregó el titular del Estudio Ber.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario en 2026, el BCRA ha comprado divisas todos los días operativos, con excepción del 2 de enero, con un promedio diario de compras de 71 millones de dólares.

La semana cambiaria estuvo marcada por la colocación del nuevo Bonar 2027 del Tesoro por USD 250 millones -sobre un total de USD 2.000 millones a alcanzar en próximas licitaciones- y un rollover parcial de títulos en pesos que inyectó al mercado $560.000 millones.

Para Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, la tendencia alcista del tipo de cambio a lo largo de la última semana “encuentra su origen directo en la reciente estrategia del Tesoro de no convalidar tasas fijas en su última licitación. Esta decisión inyectó una masa de pesos excedente al sistema que, al no encontrar absorción en instrumentos públicos, presionó a la baja las tasas cortas (con la caución a un día rindiendo apenas un 21,7% TNA) y derivó en una inmediata búsqueda de cobertura”, refirió

En el marco de emisiones de Obligaciones Negociables y bonos provinciales que le aportan fluidez de divisas al mercado, la provincia de Entre Ríos emitió el jueves un nuevo bono por USD 300 millones bajo ley de Nueva York.

“Es la cuarta provincia en regresar al mercado internacional en dólares, después de Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. El nuevo bono tiene un plazo de 7 años, con vencimiento en 2033, y se colocó a un rendimiento de 9,875%, que consideramos un YTM (Yield to Maturity o rendimiento al vencimiento) razonable, consistente con el spread de Entre Ríos sobre la Ciudad de Buenos Aires", evaluó Max Capital.

