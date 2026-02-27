Economía

Actualizaron los valores de las asignaciones familiares para marzo: cuáles son los nuevos montos

El Gobierno oficializó la actualización del esquema de prestaciones sociales, con una suba del 2,88 por ciento

Aumentaron las Asignaciones Familiares
Aumentaron las Asignaciones Familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció nuevas actualizaciones para los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares a partir de marzo, mediante la resolución 55/2026 publicada este jueves en Boletín Oficial.

El incremento en los valores es del 2,88% y abarca tanto a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público nacional como a beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, del Seguro de Desempleo, monotributistas, integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a perceptores de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social. La modificación excluye las asignaciones que corresponden a la ayuda escolar, cuyo pago se formalizó a través del decreto 115/2026, publicado esta madrugada.

El ajuste dispuesto en la resolución se basa en la fórmula que considera las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC) y ratifica que la percepción de un ingreso superior a $2.722.595 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de ingresos no supere el límite máximo estipulado en los anexos de la normativa.

La actualización detallada en el anexo que acompaña la medida alcanza a las asignaciones familiares por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, maternidad, matrimonio, nacimiento y adopción.

La decisión se publicó en
La decisión se publicó en Boletín Oficial

Los valores de los montos de acuerdo a cada zona del país, quedaron de la siguiente manera:

Asignación por hijo

IGF hasta $1.028.268:

  • Valor General: $66.414
  • Zona 1: $66.414
  • Zona 2: $143.205
  • Zona 3: $132.638
  • Zona 4: $143.205

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055:

  • Valor General: $44.799
  • Zona 1: $59.167
  • Zona 2: $88.621
  • Zona 3: $117.851
  • Zona 4: $117.851

IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100:

  • Valor General: $27.097
  • Zona 1: $53.329
  • Zona 2: $80.025
  • Zona 3: $106.497
  • Zona 4: $106.497

IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190:

  • Valor General: $13.980
  • Zona 1: $27.335
  • Zona 2: $40.908
  • Zona 3: $54.128
  • Zona 4: $54.128

Asignación por hijo con discapacidad

IGF hasta $1.028.268:

  • Valor General: $216.240
  • Zona 1: $216.240
  • Zona 2: $324.042
  • Zona 3: $431.930
  • Zona 4: $431.930

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055:

  • Valor General: $152.975
  • Zona 1: $208.587
  • Zona 2: $312.578
  • Zona 3: $416.634
  • Zona 4: $416.634

IGF desde $1.508.055,01:

  • Valor General: $96.547
  • Zona 1: $200.828
  • Zona 2: $300.993
  • Zona 3: $401.206
  • Zona 4: $401.206

Asignación Prenatal

IGF hasta $1.028.268:

  • Valor General: $66.414
  • Zona 1: $66.414
  • Zona 2: $143.205
  • Zona 3: $132.638
  • Zona 4: $143.205

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055:

  • Valor General: $44.799
  • Zona 1: $59.167
  • Zona 2: $88.621
  • Zona 3: $117.851
  • Zona 4: $117.851

IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100:

  • Valor General: $27.097
  • Zona 1: $53.329
  • Zona 2: $80.025
  • Zona 3: $106.497
  • Zona 4: $106.497

IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190:

  • Valor General: $13.980
  • Zona 1: $27.335
  • Zona 2: $40.908
  • Zona 3: $54.128
  • Zona 4: $54.128

Asignación por nacimiento

IGF hasta $5.445.190:

  • Valor General: $77.414
  • Zona 1: $77.414
  • Zona 2: $77.414
  • Zona 3: $77.414
  • Zona 4: $77.414

Asignación por adopción

IGF hasta $5.445.190:

  • Valor General: $462.845
  • Zona 1: $462.845
  • Zona 2: $462.845
  • Zona 3: $462.845
  • Zona 4: $462.845

Asignación por matrimonio

IGF hasta $5.445.190:

  • Valor General: $115.913
  • Zona 1: $115.913
  • Zona 2: $115.913
  • Zona 3: $115.913
  • Zona 4: $115.913

Estos valores corresponden a los montos vigentes a partir de marzo de 2026 según el cuadro oficial de ANSES.

El jueves, el organismo confirmó un nuevo pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados, tras el anuncio de una nueva suba para los beneficiarios de la ANSES. La medida quedó formalizada tras la publicación del decreto 109/2026 en el Boletín Oficial. De este modo, el bono se suma a los que ya se entregaron desde 2024, destinados a atenuar el efecto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Las normativas anteriores establecieron ajustes mensuales para los haberes previsionales a partir de julio de 2024, actualizándolos en función de la variación registrada por el INDEC.

