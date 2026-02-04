Economía

De cuánto son las Asignaciones Familiares de ANSES en febrero 2026

El organismo previsional dispuso una actualización de los importes y el calendario de cobro para millones de hogares argentinos, con nuevos valores determinados a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor y las escalas por ingreso familiar

Guardar
ANSES anunció un aumento del
ANSES anunció un aumento del 2,85 % en las asignaciones familiares para febrero 2026, ajustado según el IPC (ANSES)

En febrero de 2026, las Asignaciones Familiares de ANSES experimentan un nuevo ajuste que impacta en el ingreso de millones de familias argentinas. El organismo previsional actualizó los montos y oficializó el calendario de pagos, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que marca la pauta para los beneficiarios de todo el país.

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en febrero 2026

Las asignaciones familiares de ANSES registraron un incremento del 2,85 %, establecido por la resolución 23/2026 y vinculado a la última medición del IPC difundida por el INDEC.

El monto de la Asignación
El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) asciende a $129.082,71, con liquidación mensual del 80 % (REUTERS/Francisco Loureiro/File Photo)

Este ajuste rige para todos los beneficiarios contemplados en la Ley 24.714: trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), perceptores de pensiones no contributivas y quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También incluye las asignaciones por embarazo y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para el mes de febrero, tanto la AUH como la Asignación por Embarazo (AUE) se ubican en $129.082,71. En ambos casos, el 80% se abona mensualmente ($103.266,17), mientras que el 20% restante se retiene y se liquida una vez al año; para la AUH se requiere la presentación de la Libreta, y para la AUE la acreditación del nacimiento o fin del embarazo.

El esquema de asignaciones familiares varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica de residencia. En el valor general, la Asignación por Hijo se sitúa en $64.554 para familias con IGF de hasta $999.482, mientras que en zonas 2 y 4 el monto asciende a $139.196.

Los montos por Nacimiento, Adopción
Los montos por Nacimiento, Adopción y Matrimonio se unifican a nivel nacional en $75.246, $449.888 y $112.668, respectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los tramos de ingresos más altos, los valores disminuyen: quienes superan el IGF de $1.692.360,01 y hasta $5.292.758 reciben $13.588 en el valor general y hasta $52.612 en zonas especiales.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los importes se incrementan considerablemente. Familias con IGF hasta $999.482 cobran $210.186 en el valor general y hasta $419.838 en zonas 3 y 4. Para ingresos mayores, los montos decrecen hasta $93.844 en el valor general y $389.974 en zonas diferenciales.

La Asignación por Prenatal replica las escalas y valores de la Asignación por Hijo. Por otro lado, los montos de Nacimiento, Adopción y Matrimonio son unificados a nivel nacional: $75.246, $449.888 y $112.668, respectivamente.

La Ayuda Escolar Anual se
La Ayuda Escolar Anual se fija en $85.000, con incrementos en determinadas zonas según el tipo de beneficiario y la localización

La Ayuda Escolar Anual se establece en $85.000 para el valor general, incrementándose en las zonas 3 y 4 según la categoría del beneficiario. Un aspecto clave del sistema es el tope de ingresos: si algún integrante del grupo familiar percibe en forma individual más de $2.646.379, queda excluido del cobro, incluso si el total del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supera el límite máximo permitido de $5.292.758.

Es importante recordar que los titulares de la AUH y AUE perciben además la Prestación Alimentar. Para una familia con un solo hijo, este monto es de $52.250, lo que eleva el bolsillo final (sumando el 80% de la AUH) a un total de $155.516.

Calendario de pago de ANSES de asignaciones familiares en febrero 2026

El cronograma de pagos de ANSES para las asignaciones familiares en febrero de 2026 contempla la organización según la terminación del DNI del titular y el tipo de prestación, teniendo en cuenta los feriados nacionales previstos para ese mes, como el Carnaval.

El calendario para la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo se distribuye del siguiente modo:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero
El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES en febrero 2026 se organiza por terminación de DNI y contempla feriados nacionales, permitiendo retiros en bancos y cajeros automáticos (ANCCOM)

En el caso de la Asignación por Embarazo, los pagos seguirán este orden:

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero
  • DNI terminados en 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2: 12 de febrero
  • DNI terminados en 3: 13 de febrero
  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Para las Asignaciones de pago único —Nacimiento, Adopción y Matrimonio—, los pagos se realizarán en dos períodos:

  • Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo
  • Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo

Los beneficiarios podrán retirar los montos asignados en sucursales bancarias habilitadas o a través de la red de cajeros automáticos, presentando el DNI y la tarjeta de débito correspondiente. Una vez acreditado el pago en la fecha estipulada, el dinero estará disponible en la cuenta bancaria del titular.

La información sobre los montos, las fechas y el mecanismo de cobro está confirmada oficialmente por ANSES, y puede consultarse también en la web y la aplicación móvil del organismo.

