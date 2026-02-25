Economía

La confesión del dueño de una cadena de gomerías: “Estábamos robando con el precio de las cubiertas”

El CEO de Neumen, Roberto Méndez, contó cuáles eran las remarciones extraordinarias de precios que se hacían antes de la apertura a la importación

"Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", afirmó.

El CEO de Gomería Neumen, Roberto Méndez, admitió que los neumáticos, previo a la desregulación del mercado estaban caros y que obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo en diálogo con el streaming Ahora Play.

“Veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, contó.

Mendez aseguró que trabaja hace 42 años en el sector del neumático y su empresa tiene hoy 520 empleados, con 40 puntos de venta en todo el país.

Roberto Mendez, CEO de Gomeria
Roberto Mendez, CEO de Gomeria Neumen

Asimismo, señaló que ahora la rentabilidad bruta, antes de impuestos, no debería ser menor al 22%, porque en la Argentina, “los impuestos son muy distintos a los que existen en Europa o Estados Unidos”, por lo que, a criterio de Méndez, ese piso resulta clave para que el negocio sea viable.

“Después de impuestos, queda muy poquito. Aunque quede poco, uno tiene que buscar el volumen y aparte el servicio”, consideró.

Frente a estas declaraciones, el presidente Javier Milei enfatizó a través de su cuenta de X: “DEDICADO A LOS DELINCUENTES QUE HACEN DEL NACIONALISMO BARATO UNA BANDERA PARA ROBAR A LOS ARGENTINOS DE BIEN”.

infografia

Por otra parte, ante el bajo consumo y los numerosos cierres de empresas, entre ellas Fate, Méndez dijo: “Tenemos que buscar una solución lo antes posible, ya mismo. El pueblo argentino ya no aguanta más. En mi empresa, por ejemplo, tuvimos que reconvertirnos de cierta forma, porque el neumático funciona como un supermercado: la gente compara precios y compra de contado”.

“En Neumen hoy ofrecemos 12 cuotas con interés y hemos logrado incrementar las ventas en comparación con el año pasado, cuando la venta de neumáticos en febrero cayó un 23%. Esto demuestra que la necesidad de la gente de pagar en cuotas, de diferir los pagos, es evidente”, mencionó.

Noticia en desarrollo

