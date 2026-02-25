Impuesto al lujo: un especialista advirtió que en Argentina más de la mitad del precio de un auto de alta gama son impuestos

Sebastián Domínguez afirmó que más de la mitad del valor de los autos de lujo en Argentina corresponde a impuestos, entre IVA, internos, ganancias e ingresos brutos

En Infobae en vivo, Sebastián Domínguez, contador público y especialista en tributación, explicó: “Un auto de alta gama en Argentina paga más de la mitad de su valor en impuestos”. El análisis surge en medio del debate parlamentario sobre la eliminación del impuesto al lujo, que podría modificar el precio de autos, aviones, embarcaciones, servicios de telefonía y pólizas de seguro.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Domínguez contextualizó el origen del impuesto: “Cuando se aumentó en el gobierno de Cristina Kirchner, fue por un tema cambiario, no fue por un tema impositivo. Se compraban autos de alta gama al dólar oficial y había una brecha terrible”.

El especialista remarcó que el sistema tributario argentino ya grava fuertemente a los compradores de autos de lujo: “La persona que va a comprar el auto de alta gama, que puede costar 120 millones de pesos, probablemente sea un director o accionista. La empresa debe generar alrededor de 276 millones de ganancias para afrontar el costo total, considerando IVA, internos y ganancias”. Según detalló, “si se elimina el impuesto interno, baja la carga, pero sigue siendo altísima: de 276 millones a 240 millones, es decir, el impuesto pasa a ser la mitad y no deja de ser elevado”.

El impacto en los precios y la estructura de mercado

Domínguez precisó que la medida propuesta por el Senado podría traducirse en una baja de hasta el 25% en autos de alta gama, y alrededor del 5% en servicios como la telefonía móvil, aunque advirtió: “El traslado total al consumidor dependerá de cada sector”.

La posible eliminación del impuesto al lujo afectará no solo a autos de alta gama, sino también a servicios de telefonía, aviones, embarcaciones y pólizas de seguro (Imagen ilustrativa Infobae)

Sobre la definición técnica, explicó: “El impuesto interno se aplica a la salida de fábrica, que hoy es a partir de 74 millones de pesos. Eso implica un auto de 110 millones en venta al público”. Además, observó que la norma genera distorsiones: “Muchas veces el auto de alta gama no sube para evitar el impuesto, lo mantienen abajo del límite y aumentan más el de gama media”.

Gustavo Lazzari, presente en el panel, intervino para comparar el fenómeno con el mercado del vino: “Si ponés el vino caro, el barato lo podés vender más alto; si bajás el caro, forzosamente tenés que bajar los precios”. En esa línea, Domínguez advirtió: “Va a haber un reordenamiento de precios y las pickups, que no están alcanzadas por internos, si compiten hoy con un auto de alta gama, podrían bajar también”.

El efecto de la reforma sobre la carga impositiva real

Consultado sobre el argumento político de que la baja del impuesto beneficia solo a los sectores altos, Domínguez fue categórico: “Ese discurso no tiene en cuenta el sistema tributario argentino. Ya se pagan muchísimos impuestos, y hay que elegir cuáles bajar primero para atraer inversiones y, a futuro, poder aliviar la carga sobre los empleados”.

El especialista detalló la composición fiscal: “Estamos hablando de IVA, internos, ganancias, ingresos brutos, bienes personales y tasas municipales. La presión es altísima”. Al analizar la recaudación, precisó: “En IVA se recauda alrededor del 7% del PBI, en ingresos brutos, 4%. Es una locura”.

Gustavo Lazzari sumó: “En las provincias, si te baja el impuesto nacional, muchas veces te suben ingresos brutos. El sistema es muy distorsivo”. Domínguez coincidió: “El impuesto a los ingresos brutos es el más distorsivo de todos. No se ve, pero está en toda la cadena y el consumidor no lo percibe, porque no se discrimina en la factura”.

Pickups y vehículos utilitarios podrían experimentar una baja indirecta en precios, ya que no tributan el impuesto interno y compiten con los autos de alta gama alcanzados por el gravamen (AP Foto/David Zalubowski)

Limitaciones y desafíos para la baja efectiva de precios

El panel analizó si realmente habrá una baja sustancial para el consumidor final. Domínguez sostuvo: “El traslado pleno al precio final depende de cómo reaccione cada sector y de la política fiscal de las provincias”. Sobre el impacto en autos de alta gama, aclaró: “Estamos hablando de un segmento pequeño, apenas el 5% del mercado”. Remarcó además que las pickups no tributan el impuesto interno, lo que puede provocar una baja indirecta en ese segmento si se elimina la carga para los autos competidores.

Lazzari ironizó sobre la voracidad fiscal de las provincias: “A un gobernador le ponés la palabra ingresos brutos y se entusiasma, es más fuerte que ellos”. Domínguez subrayó que la suba de alícuotas locales puede neutralizar el efecto de cualquier baja nacional: “Si estabas dispuesto a pagar 103 millones por un auto y baja a 101, en Tucumán o Misiones te pueden poner la diferencia en ingresos brutos”.

El debate cerró con una reflexión sobre la complejidad del sistema argentino, donde los impuestos de excepción se vuelven permanentes. Lazzari sentenció: “Un impuesto dura en Argentina 20 años. Como no pudieron resolver el quilombo del tipo de cambio, está enchufado un impuesto dos décadas seguidas”.

