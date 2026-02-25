Después de exigir regulación para Shein y denunciar a Temu, Mercado Libre abrió un centro de logística en China

"En diciembre, estos esfuerzos culminaron con la apertura de nuestro primer centro logístico en China, que ya realiza envíos a nuestros cinco mercados más importantes", destacó la empresa en su informe financiero anual (dfsud.com)

Después de quejarse por el ingreso de los productos de Shein y de denunciar penalmente a Temu, Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico de la región, informó que construyó un mega centro de logística y almacenamiento de productos en China.

No hubo comunicado formal al respecto, ni hay detalles de las características y la ubicación de la instalación: la empresa lo contó en el informe de su balance de 2025, publicado en las últimas horas. Con todo, fuentes del sector le dijeron a este medio que se trata de una “mega estructura”.

“Ampliamos nuestro surtido en China y mejoramos los niveles de servicio al asumir un mayor control sobre la cadena de suministro. En diciembre, estos esfuerzos culminaron con la apertura de nuestro primer centro logístico en China, que ya realiza envíos a nuestros cinco mercados más importantes. Prevemos que el corredor China-Latinoamérica será un área de crecimiento e inversión incrementales en 2026 a medida que escalamos nuestro modelo de distribución desde China”, destacó en su informe financiero la empresa de Marcos Galperin, el empresario más rico de la Argentina, el mismo que tiene un patrimonio personal de casi USD 90.000 millones, según Forbes.

En la empresa aseguraron que la estrategia no está directamente vinculada a la denuncia local contra Temu, aunque aclararon que el objetivo siempre es “competir mejor, mejorar la experiencia para los usuarios y ofrecer más productos”.

“Mercado Libre considera el comercio cross-border como una oportunidad estructural de largo plazo en América Latina, un mercado estimado en aproximadamente USD 10 mil millones y aún con amplio espacio para crecer. Como parte de este avance, en diciembre inauguramos un centro de almacenamiento fulfillment en China, que ya atiende a nuestros cinco principales mercados, ampliando la eficiencia logística, el control de la cadena y el nivel de servicio. El objetivo es fortalecer el ecosistema de e-commerce de Mercado Libre, ampliar el surtido y garantizar la mejor experiencia para el mercado consumidor en América Latina”, agregaron antes la pregunta de este medio.

La tensión entre Meli, tal la sigla con la que cotiza en Wall Street, y las empresas chinas tuvo su primer capítulo a fines del año pasado, un año después de la flexibilización de importaciones. En noviembre pasado, el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó regulaciones para las plataformas chinas: “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de China amenaza con afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre.

Advirtió sobre el “riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región” y dijo que con estas regulaciones “no se generan puestos de trabajo locales”.

“Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, señaló.

Ya en enero de este año, la empresa denunció a Temu por supuesta competencia desleal y publicidad engañosa. Además, cuestionó la estrategia comercial de la firma asiática, a la que acusó de infringir una regulación local de lealtad comercial.

Marcos Galperin, cofundador y ahora exCEO de Mercado Libre (EFE)

En resumen, Meli dice que Temu publicita precios o condiciones que no serían del todo claras, a la vez que podría inducir a error al consumidor (por ejemplo, con descuentos inflados, promociones engañosas o costos ocultos).

Balance

Como detalló Infobae ayer, Mercado Libre alcanzó en 2025 ingresos netos globales por USD 28.900 millones, un incremento interanual del 39 por ciento. En Argentina, la empresa se consolidó como referente del comercio electrónico al registrar un alza del 42% interanual en el volumen bruto de mercancías vendidas y una expansión del 36% en unidades comercializadas durante el año.

Sin embargo, la agencia de noticias Reuters consignó que la firma de e-commerce registró un retroceso de 12,5% en sus ganancias trimestrales e incumplió las estimaciones de los analistas debido a que se vio afectada “por las inversiones en crédito y logística”.

Esta dinámica golpeó a la acción de Mercado Libre en el after market de anoche, donde tuvo un retroceso de más de 5%.

Hoy, ese caída se profundizó y superó el 10 por ciento. A las 17 de Buenos Aires, el precio de la acción era de USD 1.765 por unidad, con una caída de poco más del 8 por ciento. En los últimos seis meses, ese valor registra una pérdida de 26 por ciento.