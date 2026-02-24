Con el dólar a la baja en el mundo, el Gobierno refuerza reservas y lanza un bono para reducir el riesgo país

El Ministerio de Economía anunció un nuevo bono en dólares para cubrir parte de los vencimientos de julio. Crédito: AP

Fue lunes de tormenta y hoy puede amainar. Por lo pronto, en la apertura del pre market anoche, las Bolsas de Nueva York insinuaban un leve rebote tras el derrumbe de ayer y el oro estaba en calma tras la fuerte suba de casi 3% en el día. De todas maneras, los inversores siguen buscando refugio y le temen a la volatilidad que están generando las empresas de inteligencia artificial. El lunes la víctima fue IBM que perdió 13,13% de su valor porque una herramienta de la IA mejora el histórico sistema COBOL de la empresa que se utiliza para control y auditorías entre otras tareas.

Por otra parte, se prolongaba la caída del dólar frente a la canasta de las seis principales monedas del mundo, lo que benefició a las reservas argentinas que por el revalúo del oro, del yuan y del euro además de las compras del Banco Central de 95 millones de dólares. Las reservas subieron USD 373 millones a 46.634 millones de dólares.

El Ministerio de Economía, atento a la convulsión del mundo que esta vez afectó a Brasil cuyo índice ETF bajó 1,5% y a Emergentes (-1%), decidió emitir un bono en dólares al 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027. Es decir, después de las elecciones presidenciales y antes de que asuma el nuevo Gobierno.

El nuevo BONAR 2027 sale con una tasa de 6% anual, se licita en dólares y se paga en dólares. Los intereses se abonarán mensualmente. El bono se licitará este miércoles junto a otras Letras del Tesoro. Mañana habrá una oferta de USD 150 millones, pero podrá ampliarse en hasta USD 100 millones el jueves. El total de la emisión en sucesivas licitaciones será de USD 2.000 millones que se utilizarán para pagar los vencimientos de deuda de julio que superan los 4.200 millones de dólares.

La novedad no tuvo fuerza como para cambiar el mal ánimo que llegaba del exterior y que derribaba los precios de los bonos en algo menos de 1%. El riesgo país, de esta manera, subió 18 unidades (+8,3%) a 537 puntos básicos.

Según el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, “es un bono que creemos que va a tener demanda porque tiene flujos mensuales de intereses. Es un bono bulllet (se paga íntegramente a su vencimiento). Va a servir como primera señal de approach al mercado por parte del Tesoro para medir la oferta. Creemos que en las sucesivas licitaciones va a seguir atrayendo inversores porque se aprovecha la oportunidad de que el costo del cable es de 3,5%. Vamos a ver en este bono un riesgo país bastante más acotado del que vemos hoy”.

Vitelli agregó que “van en búsqueda del boom de depósitos en dólares y el timing es relativamente bueno. La idea de elevarlo a USD 250 millones es una manera de dejar afuera bastante posturas y comprimir vía FOMO (miedo de quedarse afuera) las tasas”.

Con estos USD 2.000 millones, reservas y DEG de FMI, el vencimiento de julio está más que cubierto. Por si algo faltara, atrás están los swaps de Estados Unidos. Después de este bono hard dollar, lo más atractivo de la licitación del Tesoro de mañana serán los siguientes títulos:

LECER y BONCER, que ajustan por inflación, con vencimientos el 15 de mayo, el 31 de julio, el 30 de noviembre, el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028.

Habrá dos bonos dollar linked, que cubren contra devaluación, que vencen el 30 de junio de 2027, el 30 de junio de 2028.

La ausencia de LECAP y BONCAP a plaza fija fue una decisión para no ser tan estrictos con la liquidez que venía asfixiando a los deudores por las elevadas tasas. De todas maneras, las LECAP a fin de abril rinden 2,86% efectivo mensual y bajan a 2,67% a fin de junio.

Los dólares financieros tuvieron otra rueda ofrecida y el MEP bajó $7,24 (-0,5%) a 1.395 pesos. Por primera vez en mucho tiempo, se ubicó por debajo de los 1.400 pesos. El contado con liquidación (CCL) quedó equilibrado en $1.440. el “blue” cedió $5 a 1.425 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 361 millones y el dólar mayorista resignó $5,50 a 1.370,50 pesos.

La Bolsa sintió el impacto a pleno de Wall Street y las tecnológicas. El S&P Merval perdió 3,8% en pesos y 3,9% en dólares. Aluar fue el más perjudicado porque le quitaron el arancel de 28% de protección antidumping. La acción cayó 6,6%. Loma Negra y Banco Supervielle con caídas de 6% fueron los otros grandes perdedores del día.

El petróleo Brent anoche subía a USD 71,20 por barril. Sailing Inversiones hizo una lectura del escenario internacional para el crudo y destacó las siguientes situaciones:

Deal diplomático (40-50% de probabilidad): petróleo retrocede a USD 55-60.

Ataque limitado + deal posterior (30-35% de probabilidad): petróleo salta a USD 80-90 por 2-4 semanas.

Escalada tipo Serbia ’99 (10-15% de probabilidad): petróleo a USD 100-120+; cierre parcial de Ormuz. (30% del petróleo mundial transita por ahí).

Intervención rusa/china directa (5% de probabilidad): riesgo extremo; repricing global masivo.

Sailing Inversiones agregó que “el mercado hoy pricea el escenario más benigno. La probabilidad combinada de los escenarios de escalada suma 50-55%; creemos que el mercado subestima ese riesgo”.

Por su parte, la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señala que la crisis que trajo el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles y el temor al comportamiento de las acciones de Inteligencia Artificial “arrastraron a Brasil y el Merval en dólares sufrió un golpe del -3,9%. La deuda de emergentes, sin embargo, sigue siendo un refugio en el mundo y el oro escaló un 2,9%. En lo que va del año las principales monedas de la región se aprecian contra el dólar con el real encabezando la lista, pero en lo que va de febrero el peso argentino ha acelerado su fortalecimiento en un escenario de inflación local persistente abriendo nuevamente el debate sobre una sobre apreciación. Lo cierto es que la política monetaria contractiva ha acelerado este proceso, más allá de los factores globales y el atractivo del carry ha sido funcional a la recompra de reservas en el marco de la nueva fase del plan del BCRA, además de que el tipo de cambio en retroceso es utilizado como ancla nominal. Pero todo esto está dejando su huella de pesadez de la actividad y altos índices de morosidad”.

Para hoy se espera movimiento en los depósitos en dólares y demanda del MEP para presentarse mañana a la licitación del nuevo bono 2027 en dólares que anunció el oficialismo.