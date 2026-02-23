Economía

Por qué el empleo formal se derrumba pese al crecimiento económico: el impacto de la presión fiscal y el monotributo

En Infobae al Regreso, la discusión reveló cómo el endurecimiento de la fiscalidad y el avance del monotributo están transformando el mercado laboral argentino, desplazando a miles de trabajadores hacia la informalidad

Guardar
La presión fiscal y el endurecimiento de los controles impositivos empujan a miles de trabajadores y emprendedores hacia la informalidad laboral

En Infobae en vivo, el economista Gustavo Lazzari alertó sobre las consecuencias del desfasaje entre el crecimiento económico y la destrucción de empleo privado registrado en la Argentina. “Esta caída de empleo privado registrado está compensada en buena parte por el incremento del monotributo”, enfatizó Lazzari, al analizar datos recientes junto a Matías Barbería.

En diálogo con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Lazzari aportó su mirada crítica sobre la dinámica del mercado laboral y el impacto de la estructura impositiva: “El 66% de una casa son impuestos. Así que no hablemos de crisis en la construcción, hay crisis en los impuestos, olvidate”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El crecimiento económico y la destrucción de empleo registrado

Barbería abrió el debate señalando la paradoja de los últimos años: “Estamos en crecimiento económico, se estima que es un 4% lo que creció el PBI el año pasado… pero en ese período se perdieron unos 192 mil cuatrocientos puestos, según datos del SIPA”. Al desglosar los sectores, indicó que el agro se expandió un 40,5% pero generó apenas nueve mil nuevos puestos, mientras que otros rubros como finanzas y minería crecieron en actividad pero destruyeron empleo registrado.

Lazzari explicó: “Crece la economía en algunos sectores que no son altos generadores de empleo y están en fuerte ajuste”. Al detallar el fenómeno en minería, sostuvo: “Lo que está pasando en minería es que son inversiones de muy largo plazo… el crecimiento del empleo que se espera no va a ser inmediato, hay un delay ahí”. Sobre la construcción, Barbería subrayó que es el sector con mayor contracción, con una caída del 14,5% y una destrucción significativa de puestos.

El economista remarcó que buena parte del empleo que generan sectores como minería es indirecto: “Es el hotel, es el catering, es el movimiento. Lo vas a ver más adelante en servicios, lo vas a ver más adelante en gastronomía”. Y advirtió: “La construcción todavía no termina de levantar. Hay todo un tema de precios relativos, que la Argentina está desacoplada”.

El empleo formal en la
El empleo formal en la Argentina registra una fuerte caída a pesar del crecimiento económico y la expansión de algunos sectores productivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monotributo como “reforma laboral de facto” y la vigilancia de ARCA

En el centro del debate apareció el monotributo como amortiguador de la caída del empleo registrado. “No maten al monotributo con esta estupidez que quiere hacer el ARCA de controlar cuentas bancarias y billeteras virtuales… el monotributo es la reforma laboral de facto”, enfatizó Lazzari, alertando sobre los controles cruzados entre ingresos bancarios y límites de facturación.

En el intercambio con Malena de los Ríos y Gonzalo Aziz, Lazzari detalló: “Hay mucho movimiento de billeteras virtuales que no son facturaciones. Che, Lacha, dale, préstame 40 lucas, que tengo que tomar un taxi. ¿A vos te entra y le tenés que decir a la AFIP: ‘No, campeón, me la prestó Lacha’?”. El economista denunció que los sistemas de control fiscal no distinguen entre ingresos reales y movimientos cotidianos, lo que complica la vida de los pequeños emprendedores: “Están llevando el negro. Esto es un llamado a la informalidad”.

La presión fiscal y la vigilancia sobre los movimientos digitales fueron otro eje del análisis: “Primero, le quitás la función de internalizar plata en el sistema que tienen las billeteras… estás matando a los pequeños y medianos monotributistas que están arrancando en la formalidad. Cuando la AFIP dice: ‘Quiero revisar las cuentas’, pará, campeón, no me podés romper la clientela, porque el tipo, ¿sabés qué va a pasar? Lo van a hacer con cuentas de afuera y lo van a hacer en grone”.

Crítica a la voracidad fiscal y el rol de bancos y municipios

Lazzari llevó el debate a una crítica estructural al sistema impositivo argentino. “Hay 2.200 municipios y 24 provincias, es un ejército de ocupación. Si en cada uno hay cinco tipos buscando bases imponibles, vos tenés 10 mil personas que están pensando todo el día cómo joder al sector privado. Y esto es real”, denunció el economista, al relatar casos de tasas municipales y retenciones sobre intereses en cuentas digitales.

En referencia a la retención de ingresos brutos sobre los rendimientos de cuentas de money market, Lazzari ironizó: “Hay una inflación del 2%, 1, 3… Para que no se deteriore el mango, la gente pone la plata en lo que se llama cuentas de money market. ¿Qué descubrió un sátrapa de ingresos brutos? Un delincuente, un inmoral. No lo invites a tu cumpleaños, te afana la torta. ¿Qué descubrió? Ah, hay un ingreso ahí. Hay un pequeño interés… impuesto a ingresos brutos”.

El economista concluyó con una advertencia sobre el mensaje que se transmite a los nuevos emprendedores: “El principal negrero de la Argentina es el Estado nacional, provincial y los sátrapas de los municipios”. Lazzari insistió en que las regulaciones y la presión fiscal desalientan la formalización y empujan a la economía informal: “El tipo, naturalmente, mentalmente, está seteado para un teléfono, no usa efectivo… está seteado para hacer toda su vida en blanco, y el Estado lo negrea”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

empleo formalinformalidad laboralmonotributomercado laboralcaída del empleoGustavo LazzariInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Fausto Spotorno: “Todas las bajas del dólar con alta inflación en algún momento se corrigen”

El economista analizó la evolución del tipo de cambio y los precios y se refirió al comportamiento del riesgo país. Además, evaluó que la política monetaria del Gobierno “es un enredo” y habló de la posibilidad de otorgar crédito en dólares a quienes no tienen ingresos en esa moneda

Fausto Spotorno: “Todas las bajas

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 530 puntos

La disputa judicial por los aranceles en EEUU afectó a los mercados y arrastró a los activos argentinos. El S&P Merval perdió 3,8% y el riesgo país subió a 537 puntos. El dólar bajó a $1.390 en el Banco nación y las reservas alcanzaron un máximo desde octubre de 2021

Jornada financiera: las acciones argentinas

La cámara de empresas de EEUU analizó las consecuencias en la economía local del fallo judicial contra los aranceles de Trump

Amcham destacó que el acuerdo bilateral recientemente firmado entre ambos países “contiene compromisos que trascienden la cuestión arancelaria”

La cámara de empresas de

Fracasó la audiencia entre Fate y los trabajadores tras el cierre de la fábrica: cuál es la postura de la empresa

En medio de la conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva reunión para el próximo 4 de marzo. Desde la compañía confirmaron a Infobae que no reabrirán las puertas de la planta de San Fernando

Fracasó la audiencia entre Fate

Nuevo bono en dólares: el Gobierno explicó su estrategia para pagar el vencimiento de USD 4.200 de julio

La Secretaría de Finanzas anunció la emisión de un nuevo título con el que buscará obtener hasta USD 2.000 millones para afrontar los pagos de mitad de año

Nuevo bono en dólares: el
DEPORTES
“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial

“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial que podría reforzar al clásico rival del Inter Miami de Messi en la MLS

Impacto en el mundo del boxeo: se confirmó la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

Tras poner en duda su continuidad, Marcelo Gallardo dirige la práctica de River Plate

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

TELESHOW
Mirtha Legrand cumple 99 años:

Mirtha Legrand cumple 99 años: una fiesta de rosas, mensajes y pasión en la calle y en la mesa

La drástica decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay busca mejorar los tiempos

Uruguay busca mejorar los tiempos de viaje del transporte público y analiza opciones para reformar el sistema de movilidad

Hace cuatro años comenzaba la criminal invasión de Rusia a Ucrania: jamás abandonemos a Kiev

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París restringió el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela