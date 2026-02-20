Economía

Las chances de que la economía argentina caiga en recesión ya llegan al 99%, según la Universidad Di Tella

El dato surge del Índice Líder que elabora la entidad para anticipar los cambios de ciclos económicos

Los indicadores continúan mostrando que
Los indicadores continúan mostrando que la actividad presenta retrocesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de estancamiento prolongado, la probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos 6 meses se ubica en 99%. Desde diciembre de 2024 el indicador viene mostrando un deterioro sostenido.

Así surge de un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. El estudio indica que el Índice Líder (IL), indicador que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, particularmente señalando los momentos de salida de la expansión y de entrada en recesión; registró en enero una caída de 0,58% en su versión desestacionalizada.

En contraste, la serie tendencia-ciclo mostró un leve avance de 0,11% en el mismo período. En la comparación interanual, el indicador también exhibió un desempeño negativo.

Evolución de la probabilidad de
Evolución de la probabilidad de recesión (Universidad Torcuato Di Tella)

Según destaca el informe, el IL está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) “en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos”.

Los diez componentes del índice son:

  1. El Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), deflactado por un índice de precios del consumidor
  2. El Merval Argentina, deflactado por un índice de precios del consumidor
  3. El agregado monetario M1 (total), deflactado por un índice de precios del consumidor
  4. El precio FOB oficial de las habas de soja
  5. Las ventas de autos a concesionarios
  6. La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), deflactado por un índice de precios del consumidor
  7. El despacho de cemento al mercado interno
  8. Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
  9. Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos
  10. Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia

“La caída del IL de enero se atribuye principalmente a la disminución de los índices bursátiles, los índices de producción industrial y la recaudación de IVA en términos reales”, señaló el investigador de la casa de estudios, Martín González Rozada.

Tabla resumen del Índice Líder
Tabla resumen del Índice Líder (Universidad Torcuato Di Tella)

El deterioro del índice se da en un marco en que la actividad económica dejó atrás el rebote del segundo semestre de 2024 y permaneció estancada durante la mayor parte del año pasado.

De acuerdo al último dato disponible del Indec, la actividad económica se contrajo en noviembre de 2025 por segundo mes consecutivo en términos mensuales desestacionalizados, con una baja de 0,3%. De este modo, por primera vez en el año el nivel de actividad se ubicó por debajo del registrado en 2024, con una caída interanual de 0,3%, estimó la consultora LCG.

Al analizar el desempeño sectorial —sin datos desestacionalizados— se observa que un tercio de los sectores presentó variaciones anuales negativas.

La mayor incidencia correspondió a la Industria, que acumuló su quinto mes consecutivo en retroceso y registró una caída interanual de 8,2%, lo que por sí sola restó 1,4 puntos porcentuales a la variación general del índice.

También mostraron descensos significativos Pesca (-25% interanual), Comercio (-6,4%), Construcción (-2,3%) y Administración Pública (-0,6%), sectores que en conjunto recortaron otros 1,2 puntos porcentuales al crecimiento.

La Industria acumuló su quinto
La Industria acumuló su quinto mes consecutivo en retroceso en noviembre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el resto de las actividades exhibió mejoras respecto de noviembre de 2024. La Intermediación Financiera lideró las subas con un crecimiento cercano al 14% interanual, aportando 0,5 puntos porcentuales al resultado general.

A esto se sumó el repunte del sector agropecuario, que avanzó 10,5% interanual y registró su mejor noviembre desde 2021 impulsado por una buena cosecha de trigo, y el crecimiento sostenido de la Minería, con una expansión del 7% interanual.

En conjunto, estos dos sectores explicaron otros 0,7 puntos porcentuales de la variación total. “Sin el aporte de estas actividades, la caída interanual habría alcanzado el 3%”, resaltó LCG.

En el acumulado anual, la economía mantuvo una expansión del 4,5%. Sin embargo, desde el pico alcanzado en febrero la actividad retrocedió 0,6% en términos desestacionalizados, lo que refleja que durante 2025 prácticamente no hubo crecimiento, con un avance marginal de apenas 0,2% respecto de diciembre de 2024.

A su vez, según el Índice General de Actividad (IGA) de la consultora Orlando Ferreres, se una contracción de 0,2% interanual en diciembre, acumulando para el total de 2025 una suba de 4,7%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una caída de 0,6% respecto a noviembre.

“Pensando ya en el año que acaba de comenzar, el panorama parece más despejado, con mayor orden político, y con la macroeconomía en una situación más estable. Esto debería traducirse en mejor oferta de crédito productivo y en una mejora en los niveles de inversión”, sostuvo el reporte.

“Entre las debilidades, debemos mencionar un mercado laboral estancado y precarizado, e ingresos de las familias deprimidos, factores que influyen negativamente en la demanda interna”, añadió.

