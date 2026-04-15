El portaaviones USS George H.W. Bush navega hacia Medio Oriente para reforzar el despliegue naval de Estados Unidos (AP foto/Alex Brandon, Pool)

El portaaviones USS George H.W. Bush, de la clase Nimitz y propulsión nuclear, fue avistado frente a las costas de Namibia mientras se dirige hacia el sur del continente africano, en ruta hacia Medio Oriente.

El despliegue del buque, que partió de la base naval de Norfolk a finales de marzo, apunta a que se sumará a la operación Furia Épica, donde ya opera el portaaviones USS Abraham Lincoln, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La ruta elegida por el USS George H.W. Bush, que bordea el cabo de Buena Esperanza en lugar de cruzar el Mediterráneo y el canal de Suez, responde a la intención de evitar el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb.

Estas aguas han sido escenario de múltiples ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra buques mercantes y navíos militares estadounidenses en los últimos años.

Fuentes militares han confirmado que el recorrido permite a la flota estadounidense mantener la seguridad operativa y evitar la zona de mayor riesgo, donde la amenaza de misiles y drones lanzados por los hutíes ha sido persistente.

La embarcación nuclear fue avistada frente a Namibia y evitará el mar Rojo para reducir riesgos de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen (REUTERS/Antonio Bronic/Archivo)

El USS George H.W. Bush será el tercer portaaviones desplegado por Estados Unidos en la región en los últimos meses, reflejando la escalada militar tras el fracaso de las recientes negociaciones entre Washington y Teherán.

El USS Abraham Lincoln ya patrulla el mar Arábigo y el Golfo de Omán desde febrero. Paralelamente, el USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de la Armada estadounidense, está listo para reincorporarse a las operaciones tras una parada técnica en Croacia, donde fue sometido a reparaciones luego de un incendio a bordo.

La acumulación de poder naval en el área coincide con la intensificación del conflicto entre Estados Unidos, sus aliados e Irán. Tras el bloqueo de los puertos iraníes y la interrupción del paso de buques por el estrecho de Ormuz, Washington ha reforzado su presencia con la llegada de una unidad expedicionaria de marines que entró en aguas del Medio Oriente a bordo de buques anfibios, según reseñó The Wall Street Journal.

Los movimientos del USS George H.W. Bush y sus escoltas llegan en un momento de alta tensión, mientras la administración Trump evalúa nuevas opciones militares luego de que fracasaran las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

El USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de la Armada estadounidense, está listo para reincorporarse a las operaciones tras una parada técnica en Croacia (REUTERS/Archivo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos días, aunque fuentes oficiales reconocen que la posibilidad de un acuerdo inmediato es reducida.

El despliegue de tres portaaviones estadounidenses en la región no tiene precedentes recientes y busca enviar un mensaje de disuasión tanto a Irán como a sus aliados en la región, especialmente después de los ataques de los hutíes contra embarcaciones civiles y militares en el mar Rojo y el golfo de Adén.

La Marina de Estados Unidos ha enfatizado que la ruta por el cabo de Buena Esperanza es más segura en el actual contexto y permite mantener la operatividad de sus fuerzas navales sin exponerlas a emboscadas.

El USS Gerald R. Ford, tras completar sus reparaciones en Croacia, tiene previsto reincorporarse a la operación Furia Épica con tareas de apoyo aéreo y patrullaje.

El buque sufrió un incendio en la lavandería principal, que según la Marina no estuvo relacionado con el combate, y que está bajo investigación. La tripulación aprovechó la escala para recibir suministros y descanso antes de volver a la zona de operaciones.

La Marina de Estados Unidos ha enfatizado que la ruta por el cabo de Buena Esperanza es más segura en el actual contexto y permite mantener la operatividad de sus fuerzas navales sin exponerlas a emboscadas

La operación Furia Épica, que involucra múltiples grupos de combate de portaaviones, se ha convertido en el mayor despliegue naval estadounidense en la región desde hace años.

El objetivo declarado es contener las amenazas de Irán y sus aliados, mantener abiertas las rutas comerciales y proteger los intereses de Estados Unidos y sus socios en el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

(Con información de EFE)