La eliminación de las restricciones cambiarias impulsa la exportación de servicios y el trabajo remoto

En 2026, la autonomía y la capacidad de gestión asincrónica son los activos más valorados por las empresas extranjeras al contratar talento argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de ciclo en la exportación de servicios desde el país está marcado por la convergencia entre la estabilidad cambiaria, el avance de la Inteligencia Artificial y la mayor autonomía profesional. Ahora, con una normativa que permite el ingreso de divisas y un mercado global cada vez más integrado, la Argentina refuerza su posición como polo de talento, apoyando su competitividad en la calidad de sus especialistas y no únicamente en la brecha de costos.

La economía argentina en 2026 ofrece un escenario de mayor previsibilidad en comparación con el último lustro. No obstante, la conducta del profesional que exporta servicios mantiene rasgos de cautela histórica. Según voceros de la consultora internacional Deel informaron a Infobae que la demanda de talento local por parte de compañías extranjeras cumple su quinto año consecutivo en alza desde 2021, con Estados Unidos y el Reino Unido como los principales contratadores.

A pesar de la mayor fortaleza del peso, predomina la preferencia por el ahorro en divisas extranjeras. Estudios recientes de la propia consultora muestran que el 67% de los profesionales encuestados afirma que no apostaría a la moneda nacional en el largo plazo, prefiriendo percibir sus ingresos en dólares o stablecoins.

La apertura de la economía transformó también el rol de las empresas nacionales, que pasaron de resistirse a adaptarse. Las pyme, que solían ver la exportación como un fenómeno unidireccional, ahora adoptan la lógica del trabajo global.

Las fuentes de Deel advierten que las firmas locales pueden contratar en el extranjero y buscar mercados más convenientes en términos de costos, sugiriendo que es necesario dejar de ser celosos del talento local y reconocer que la fuerza laboral actual trasciende las fronteras. Este cambio mental permite a las organizaciones, sin importar su tamaño, acceder a una reserva de profesionales más amplia y competitiva.

El diferencial del profesional argentino

En un mercado global donde el dominio del inglés se sobreentiende, compañías de Estados Unidos y Europa dan prioridad a perfiles con gestión autónoma y competencias culturales.

Valeria Calónico, Directora de Operaciones de la firma de recursos humanos ManpowerGroup Argentina, cuenta que el trabajo distribuido exige más que habilidades técnicas: es clave poder mantener resultados a distancia, integrarse en distintos entornos y operar con autonomía. En este escenario, el profesional argentino resalta por su rápida adaptación a situaciones cambiantes, resiliencia y su capacidad de aprendizaje veloz enfocado en la resolución concreta de problemas.

El diferencial humano hoy reside en habilidades que la tecnología no puede replicar fácilmente.

Calónico acentúa que, frente al avance de la automatización, competencias como el juicio ético, la gestión de equipos y la atención al cliente están entre las más complejas de emular por Inteligencia Artificial. A ello se suma la comunicación asincrónica y la proactividad: identificar si un asunto puede resolverse por mensaje o correo para evitar reuniones innecesarias es una virtud buscada por quienes arman equipos distribuidos, ya que priorizan la productividad basada en resultados por sobre la cantidad de horas conectadas.

La transformación del mercado laboral por la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una herramienta periférica para convertirse en el eje central de la productividad. Cerca del 70% de las organizaciones ya la integran en áreas clave como tecnología, atención al cliente, logística, marketing, recursos humanos y finanzas. Sin embargo, esta adopción masiva ha modificado las estructuras de contratación.

Según las fuentes de Deel, el avance de la IA disminuye la contratación de posiciones junior y altera los requisitos de ingreso, privilegiando certificaciones técnicas, pensamiento crítico y capacidad de trabajo en equipo.

Este fenómeno agudizó la competencia salarial y focalizó la demanda en profesionales altamente especializados. El mercado es más exigente y, pese a la escasez y a ciertos condicionantes regulatorios, la IA redefine la contratación: hoy se buscan expertos en potenciar eficiencia y la toma de decisiones asistida por nuevas herramientas, mudando la prioridad desde las tareas básicas a actividades de valor agregado y supervisión estratégica.

Métodos de cobro y formalización

Para operar legalmente y cobrar honorarios en dólares desde Argentina, la formalización requiere una estructura administrativa adecuada.

El profesional debe inscribirse en el régimen impositivo correspondiente, ya sea Monotributo o Responsable Inscripto, y emitir Facturas tipo E de exportación por cada servicio prestado al exterior. Esta documentación resulta esencial para ingresar legalmente las divisas al sistema financiero nacional.

En cuanto al cobro, la normativa vigente autoriza a los profesionales independientes a ingresar honorarios directamente a sus cuentas bancarias locales en dólares. La eliminación del tope anual que regía previamente permite acreditar el 100% de los ingresos en cuentas en divisas, sin obligación de conversión a moneda local.

Los fondos deben ingresarse conforme a los plazos del Banco Central, y de acuerdo con la Comunicación “A” 7866/2023 y la Circular CAMEX 1-936 del propio Banco Central, las entidades financieras no deben cobrar comisiones por la acreditación de divisas en las cuentas de personas humanas.

Crecen alternativas como plataformas de pagos internacionales que actúan como billeteras digitales

Más allá de la transferencia Swift tradicional, crecen alternativas como plataformas de pagos internacionales que actúan como billeteras digitales. Estos sistemas permiten recibir el pago y luego elegir entre diversas modalidades: transferencia local, uso de tarjetas de débito internacionales o conversión a criptomonedas. Argentina se posiciona en la región en este rubro, con un salto hacia el cobro en activos digitales para preservar el valor de los ingresos y agilizar las finanzas personales.

Las modalidades de contratación

En 2026 conviven diversos esquemas de contratación en función de las necesidades de cada organización. El modelo de contractor independiente sigue siendo atractivo para proyectos puntuales: entre 80% y 90% de los profesionales argentinos contratados por plataformas internacionales trabajan bajo la figura del freelancer, dato que refleja la velocidad en los procesos y la optimización de costos para contratantes extranjeros.

Al mismo tiempo, crece el uso de plataformas que permiten empleos bajo legislación argentina cuando la relación laboral requiere mayor continuidad o responde a cargos estratégicos. Bajo esta modalidad, las organizaciones priorizan estructuras que garanticen cumplimiento normativo y acceso a beneficios sociales clásicos, minimizando los riesgos legales.

Valeria Calónico se refiere a esta tendencia como equipos “súper híbridos”, integrados por talento directo, colaboradores independientes y soporte tecnológico. La elección entre modelos depende de la necesidad de estabilidad y proyección de la relación o si se persigue la flexibilidad extrema de la llamada economía gig, que se adapta a tareas cortas y proyectos específicos.

El desafío de la retención para las empresas nacionales

La competencia por talento se intensifica en un contexto de escasez sostenida. Según el estudio Escasez de Talento 2025 de la firma de recursos humanos ManpowerGroup, el 68% de las organizaciones argentinas encuentra dificultades para cubrir posiciones por falta de personal calificado. Este fenómeno revela que la presión no proviene únicamente de las propuestas en dólares, sino de un mercado laboral ya tensionado.

Ante este escenario, las empresas locales responden con estrategias de upskilling y reskilling, fortaleciendo capacidades internas y generando oportunidades de movilidad. Aunque la compensación sigue siendo importante, muchas pyme optan por ofrecer ámbitos de desarrollo profesional y cercanía en el liderazgo, priorizando esquemas híbridos y horarios flexibles.

La autonomía y la posibilidad de adaptar la experiencia laboral a las necesidades del trabajador se han establecido como factores diferenciales para retener talento ante la competencia internacional.