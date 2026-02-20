Carlos Melconian: “Hay confusión sobre el mercado de cambios, la gente no afloja con la compra de dólares”

El economista Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian aseguró que la gente se sigue dolarizando, aunque ello no se refleje en el valor del tipo de cambio debido a un mayor flujo de divisas excepcional. También, adelantó cuáles son sus expectativas para la inflación y la actividad económica.

El ex presidente del Banco Nación señaló: “Lamentablemente, tengo que decir que sigue existiendo dolarización en la gente. En el momento del verano tranquilo, con un dólar que no sube y un Banco Central que compra, la gente no afloja de comprar dólares. Entonces, estamos muy confundidos en términos de lo que está pasando en el mercado cambiario”.

“No baja la dolarización y no es la dolarización de carácter político, de temor a que ganen los que están enfrente, pero es un número inadecuado para que la economía progrese. La gente sigue con su misma mentalidad, se siente cómoda ahí”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Melconian: "No baja la dolarización y no es la dolarización de carácter político". Maximiliano Luna

Melconian sostuvo que en el mercado cambiario no se está reflejando lo que era la pretensión del Banco Central: que, de la mano de la compra de dólares, empiece a aparecer el crédito que mejore el nivel de actividad. “Es una cosa rarísima lo que ocurrió en diciembre, en enero y en febrero”.

A propósito de la baja del dólar, remarcó que se está registrando una liquidación de dólares impulsada por un buen desempeño exportador, aunque también está explicada por otros factores, como la emisión de obligaciones negociables, una dinámica que no se proyecta sostenible en esta magnitud hacia adelante.

Además, “está colaborando un derrumbe importador que no puede continuar. Está dando lástima la importación. Si las importaciones no suben, la economía no va a salir. No estoy hablando de ropa china ni de cubiertas; estoy hablando de importaciones de insumos, es decir, que tengan que ver con el vigor de una economía”, alertó Melconian.

“Mientras se debate sobre una supuesta avalancha china y la apertura económica, las importaciones —clave para un país que necesita crecer— continúan en retroceso. Es una situación llamativa, que refleja con nitidez el estancamiento de la economía”, añadió.

"Está dando lástima la importación", dijo Melconian.

Vale mencionar que este jueves el Indec publicó los datos de intercambio comercial, que arrojó una caída interanual del 11,9% en las compras al exterior, al totalizar USD 5.070 millones. El retroceso fue consecuencia de una disminución del 12,1% en las cantidades adquiridas.

En términos desestacionalizados, las importaciones exhibieron una baja del 6,1% respecto al mes previo, mientras que la serie de tendencia-ciclo retrocedió un 1,4%.

En cuanto a la inflación, que acumula 8 meses consecutivos en alza, Melconian dijo: “Para quienes entienden de inflación, una tendencia al alza que se descontrole no va a haber. No se va a escapar. Va a entrar en un terreno resbaladizo, donde le va a costar bajar. Estos son procesos largos”.

Aunque en el Gobierno aseguran que la inflación va a colapsar y acercarse al 0% en agosto, el economista sostuvo: “Este es un modelo que en la Argentina —anarcocapitalismo en la filosofía, pero ortodoxo clásico y tradicional en lo económico— mantiene la inflación a raya. No es un plan de estabilización. Es un esquema con una baja en el tiempo, pero tortuosa".

“Históricamente, cuando la Argentina optó por estos planes tortuosos en materia de actividad para bajar la inflación, después se mancaron en el camino”, añadió.

Con una perspectiva más global del rumbo económico, Melconian expresó: “En el fondo, sigo viendo todo el proceso de Javier Milei como un proceso de ruptura y de transición. Cuando miremos los libros de historia en la Argentina, habrá que ver si termina con éxito. Y con éxito me refiero a que las cosas que se están haciendo efectivamente mejoren la calidad de vida de la gente, que salde la deuda de la democracia".