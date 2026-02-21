El sector textil y una crisis sin precedentes: el impacto de la apertura en la venta de ropa y qué pasará con el empleo

El uso de la capacidad instalada en la industria textil es inferior al 30 por ciento

El sector textil y de la indumentaria enfrenta una crisis sin precedentes que pone en jaque a la producción y el empleo, obligando a las empresas a analizar estrategias para evitar la quiebra, en un contexto marcado por el bajo consumo y la desregulación del comercio exterior.

Según la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, “la apertura importadora presenta efectos adversos sobre la actividad de determinados sectores industriales. A diferencia de otros regímenes económicos en los que el incremento de las importaciones estuvo acompañado por una expansión de la actividad, el proceso actual no se tradujo en una mejora del desempeño de la actividad fabril. Por el contrario, coincidió con una contracción de la producción local”.

Este desacople impacta fuertemente en aquellos que exhiben una menor competitividad relativa.

PxQ: "La apertura importadora presenta efectos adversos sobre la actividad de determinados sectores industriales"

En el complejo de prendas de vestir, cuero y calzado las importaciones alcanzaron el nivel más elevado desde 2016. Por el contrario, la actividad promedió el valor más bajo de toda la serie histórica -excluyendo los años afectados por la pandemia-, con una retracción de 3,5% entre enero y octubre de 2025.

Dentro de este panorama, las empresas buscan formas de reconvertirse para sobrevivir, pero predomina el pesimismo.

Voceros del sector reconocen que la situación del mercado interno es muy compleja: incluso en las marcas más económicas, las ventas muestran un fuerte deterioro. Ejemplificaron con el caso de Le Utthe, que ofrece valores “insólitos” y aun así está en un proceso de reorganización y achicamiento significativo y llamativo.

Ni siquiera los circuitos de alta informalidad logran sostenerse. En la calle Avellaneda, en CABA, tradicionalmente asociada a precios bajos; la actividad disminuyó y se ven más locales en venta o alquiler.

En la calle Avellaneda, tradicionalmente asociada a precios bajos, la actividad también muestra una caída importante

En los shoppings las firmas registran facturaciones inferiores a las del año previo en términos nominales, sin considerar el ajuste por inflación. “Estamos en la etapa de ver cómo nos salvamos“.

La coyuntura, aseguran las fuentes, está dominada por una lógica de supervivencia. Muchos empresarios priorizan mantener el flujo de caja antes que la rentabilidad, con descuentos agresivos -de hasta 50%- y promociones como 2x1 para atraer clientes.

“La necesidad de generar ingresos inmediatos lleva a vender prácticamente a cualquier precio, a fin de evitar depender solamente del financiamiento bancario, que es como una firma a la convocatoria de acreedores”, advierten.

Muchos empresarios priorizan sostener el flujo de caja antes que la rentabilidad, con descuentos agresivos

Algunas compañías, como María Cher, deciden segmentar su negocio: una parte enfocada en prendas con mayor diferenciación y exclusividad, y otra en indumentaria más accesible, proveniente en gran medida de Asia.

Desde otra reconocida marca de ropa para niños contaron que se están abocando más a la importación que a la fabricación nacional.

Desde una reconocida marca de ropa para niños aseguraron que se están abocando más a la importación que a la fabricación nacional, dado que tienen un menor costo

En la industria textil, el panorama luce más complejo

Priscila Makari, directora ejecutiva de la Fundación Pro Tejer, dijo a Infobae que la industria textil opera con una capacidad instalada inferior al 30% y rentabilidad negativa, lo que obliga a liquidar stock para afrontar los costos fijos.

Las empresas ya redujeron horas extras, turnos, y han recurrido a suspensiones y despidos. “No se vende ni producción nacional ni importada; quienes intentaron un mix enfrentan igualmente dificultades”, manifestó la economista.

Ante las ventas insuficientes, agregó Makari, las compañías achican su estructura para mantenerse a flote, provocando un efecto dominó que golpea a proveedores de hilo, algodón y tintorerías.

“Cambiar la estrategia de producción es imposible cuando el problema central es que no hay demanda de ropa, independientemente de la importación de telas”, resaltó.

Pero la competencia de los productos del exterior acentúa la crisis. Makari estima que cerraron más de 500 empresas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El impacto es especialmente fuerte en las grandes fábricas del norte del país y sus localidades aledañas, como las plantas en La Rioja, donde el empleo textil representa el 40% del trabajo industrial de la provincia.

Este escenario se diferencia de los procesos de ajustes internos aplicados durante 2024 en otros rubros, donde la cirugía de costos, la migración hacia la importación y menores márgenes de ganancias permitían a las empresas adaptarse.

Makari estima que cerraron más de 500 empresas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025

La crisis en cifras

Según un informe de la consultora Analytica, de Ricardo Delgado, en 2025 las importaciones de indumentaria acumularon un aumento interanual del 97,3% -unos USD 336 millones adicionales-, 121,2% en otros textiles -USD 94 millones más- y 25,2% en calzado y sus partes -USD 166 millones más respecto al año previo-.

A estas cifras se suman las compras al exterior vía courier, que no se limitan exclusivamente a la ropa pero cobran protagonismo de la mano de plataformas como Shein y Temu, con un incremento del 274,2% en 2025.

“Estos movimientos reflejan un cambio profundo en la fisonomía local del mercado de indumentaria y calzado, con un desplazamiento de la producción nacional por bienes importados. Con un marcado impacto en dos variables: precios y empleo”, observó Analytica.

Hay un desplazamiento de la producción nacional por bienes importados. Con un marcado impacto en dos variables: precios y empleo (Analytica)

En comparación con el resto de la economía, desde noviembre de 2023 los precios del sector registraron un abaratamiento relativo del 30,6% frente al promedio general de precios.

Por otra parte, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 18.333 puestos de trabajo registrados en textiles, confecciones, cuero y calzado, lo que implica una contracción del 15,1% y el menor nivel desde 2009, cuando comenzó la serie estadística.