Emmanuel Álvarez Agis: “Si se abriera completamente la economía, sólo sobreviviría el 15% del empleo argentino”

Luego del cierre de la fábrica de neumáticos Fate, el economista y exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, advirtió en Infobae en vivo que una apertura total de la economía argentina podría poner en riesgo cerca del 85% de la masa de empleo actual.

El director de PxQ planteó que el llamado “ratio de sacrificio” —el costo en términos de empleo o ingresos para reducir la inflación— puede volverse especialmente alto si la apertura comercial no se dosifica.

En este sentido, explicó que los programas de estabilización exitosos logran bajar la inflación al mismo tiempo que el empleo crece. Sin embargo, advirtió que solo dos de cada diez planes de este tipo terminan con resultados positivos.

“El problema de los planes de estabilización es que sólo dos de cada diez salen bien; en general salen mal y los gobiernos no quieren arriesgar a un tiro que sale o muy bien o muy mal”, señaló y agregó: “En este caso, el desafío no es si se abren las importaciones y caen los precios. La pregunta es cómo se va graduando para que el ratio de sacrificio no sea muy alto”.

Al analizar el sector, precisó: “En 2023 un neumático salía aproximadamente USD 240; hoy vale USD 160 en promedio. Esto es una caída del 35% en el precio; pero, en contrapartida, el empleo en el sector cayó prácticamente a la mitad. Había 7.000 empleos en el sector neumáticos y ahora quedarán alrededor de 3.500. En este sector, el ratio de sacrificio es muy alto”.

De esta manera, Álvarez Agis sostuvo que el problema excede la competitividad puntual de la empresa: “Independientemente de si Fate era más competitiva o menos, si se mira lo que le pasa al sector en el mundo, como por ejemplo en Alemania, Estados Unidos, Colombia o Brasil, no tengo dudas de que son competitivos, pero China tiene sobreproducción y un esquema de subsidios muy agresivo”.

"El Presidente ha tenido una política de apertura comercial muy errada en materia de empleo pero muy acertada en materia de precios", dijo Emanuel Alvarez Agis Captura – EMMANUEL ALVAREZ AGIS - ECONOMISTA – Infobae en Vivo

Según describió, existen plantas en China que operan en predios cedidos gratuitamente por el Estado. Además, marcó diferencias salariales, lo que, inevitablemente se traduce en costos más bajos: “Un trabajador de Fate cobrará alrededor de $1,5 millones (aproximadamente USD 1.000), mientras que en China en el mismo sector puede estar cobrando entre USD 600 y USD 800”.

Tras el cierre de Fate, Álvarez Agis explicó el costo laboral de la apertura comercial. Implica menos inflación, pero fuerte destrucción de puestos industriales.

Sobre una apertura comercial amplia, fue más contundente: “La pregunta que nos tenemos que hacer es de qué vamos a trabajar. En un ejemplo extremo, si se abriera la economía argentina en todos los sectores, podría sobrevivir entre el 15% y el 20% del empleo total que tiene la Argentina”.

En ese marco, agregó: “Estamos en un mundo muy extraño que recién lo estamos empezando a entender y que implica que la globalización terminó siendo un tiro en el pie para Occidente porque China se está comiendo crudo al mundo”.

Como ejemplo, mencionó que hoy se venden más autos de BYD que de Tesla a nivel internacional. Y agregó: “Si tiembla Elon Musk, qué le queda a Madanes en términos de desarrollo tecnológico. Nadie le dice a Elon Musk ‘empresaurio’ o que ‘caza en el zoológico’ y, sin embargo, cuando integró el gobierno de Donald Trump, su principal lobby fue ponerle a los chinos 150% de arancel para la importación de autos eléctricos”.

Al referirse al impacto en el empleo, sostuvo: “Destruir ese nivel de empleo para llegar al lugar donde históricamente nos trabamos como país —este nivel de PBI y este nivel de inflación— es el mismo donde nos trabamos en 2011, en 2015, en 2017 y en 2021. Y cabe decir que fueron tres gobiernos distintos”.

Alvarez Agis se refirió a la competencia china y dijo que el gigante asiático "se está comiendo el mundo" Captura – EMMANUEL ALVAREZ AGIS - ECONOMISTA – Infobae en Vivo

“Si nos vamos a quedar con este mercado de trabajo, 30% de inflación anual y este PBI, está mal. Es un ratio de sacrificio muy alto. Si el Gobierno dice que la inflación va a seguir bajando y los efectos nocivos que se están viendo sobre el mercado de trabajo se van a revertir, estaría bien”, opinó.

Además, señaló que “la Argentina perdió 180.000 empleos registrados desde que asumió Milei. Eso se compensó con 140.000 nuevos monotributistas”. Sin embargo, lo extrapoló con el crecimiento del trabajo independiente: “Empieza a haber más conductores de aplicaciones que pasajeros”, añadió sobre la dinámica del mercado laboral.

Consultado sobre el impacto de inversiones recientes en términos de generación de empleo, evaluó: “Se acaba de anunciar la mayor inversión en materia de minería en la Argentina por USD 17.000 millones. Los economistas utilizamos la matriz insumo-producto para calcular el efecto sobre el empleo. Simulamos esa inversión y nos dio un máximo de 1.100 empleos”.

Contrastó ese número con la industria: “Cuando se destruye una compañía como Fate, se destruyen 1.000 puestos de trabajo. Entonces, el balance hace que sea difícil pensar dónde va a encontrar trabajo esa gente que hoy está yendo a la economía informal”.

Por último, sintetizó su visión sobre la política oficial: “El Presidente ha tenido una política de apertura comercial muy errada en materia de empleo pero muy acertada en materia de precios. Si hoy no tuviéramos esta apertura comercial, probablemente la inflación sería del 4% o 5%. Tendríamos mejor empleo y mejores ingresos pero más inflación”.

