Economía

El costo de la construcción desacelera y sube a menor ritmo que el IPC: el detalle por ítem de obra

El impulso de los acuerdos salariales y el ajuste en las tarifas de servicios públicos contrastaron con la estabilidad en insumos clave como el acero y el vidrio.

Guardar
La mano de obra asalariada
La mano de obra asalariada registró un aumento del 3,4%, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general de enero.

Durante el primer mes de 2026, el sector de la construcción consolidó una tendencia de desaceleración en sus costos operativos. Según los datos oficiales y los relevamientos de las cámaras empresariales, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró un incremento del 2,3% en enero. Esta cifra marca una distancia relevante respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el mismo período se situó en el 2,9%.

La coincidencia técnica entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) sobre el nivel general de aumento (2,3%) confirma un escenario de menor presión inflacionaria para el rubro en comparación con la economía general. No obstante, el análisis pormenorizado revela matices y divergencias en el comportamiento de los insumos, la mano de obra y los distintos ítems que componen una obra civil.

Cuánto subieron los materiales y la mano de obra

El reporte de Indec señala que la suba del nivel general fue impulsada principalmente por el capítulo de Mano de obra, que presentó un alza del 3,1%. Este movimiento responde a la aplicación de los acuerdos salariales de la Uocra, homologados a mediados de enero, que impactaron tanto en el personal asalariado como en los subcontratos. En contraste, los datos del sector privado estiman que la mano de obra para un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires creció un 2,8%.

El ítem de albañilería, que
El ítem de albañilería, que representa el 34,7% de la ponderación total del índice por obra, experimentó un alza del 2,8% en el primer mes del año. (Canva)

En el rubro de los Materiales, se observa una de las mayores brechas. Mientras que el informe público registró una suba moderada del 1,4%, los relevamientos de las cámaras del sector ubicaron este incremento en un 2,1%. Esta diferencia técnica suele atribuirse a la ponderación de los insumos y a las metodologías de relevamiento: el INDEC mide una canasta amplia en el Gran Buenos Aires, mientras que las entidades empresariales suelen enfocarse en modelos específicos de edificios torre en CABA.

El tercer componente del índice, los Gastos generales, mostró un avance del 2,2%. Este segmento estuvo influenciado por las revisiones tarifarias en los servicios de electricidad (Edenor y Edesur), así como por actualizaciones en los valores de conexión de agua, cloacas y gas autorizadas por los entes reguladores.

El detalle por ítem

Al desagregar el costo según las tareas específicas que conforman la ejecución de una obra, se detectan comportamientos dispares. Los ítems vinculados a las etapas iniciales y estructurales fueron los que más presionaron el índice hacia arriba:

El ítem de “estructura” lideró los aumentos con un 3,0%. Le siguió más abajo la albañilería, que registró una suba del 2,8%. Más atrás aparecen “otros trabajos y gastos” (aumentó un 2,4%) y los “movimientos de tierra” y “carpintería de madera”, ambos sectores marcaron un incremento del 2,1%.

infografia

En el extremo opuesto, algunos rubros mostraron estabilidad o incluso deflación mensual. El ítem de “ascensores registró una caída del 1% en enero , mientras que el rubro de vidrios no presentó variaciones. Por su parte, la pintura subió apenas un 0,8%, posicionándose muy por debajo del promedio general.

Insumos y servicios: el impacto de las tarifas

Dentro del grupo de materiales, la dispersión de precios fue notable. El mayor incremento se dio en los cables y conductores de media y baja tensión, con un salto del 4,9%. Le siguieron las piezas de carpintería y los productos de hormigón y cemento, ambos con una suba del 2,7%.

Sin embargo, otros insumos básicos mostraron una calma mayor. Según los datos del Indec, el cemento portland normal en bolsa aumentó un 3,2% , pero el acero aletado conformado en barra solo creció un 0,9%. El ladrillo cerámico hueco se mantuvo sin cambios durante el mes de enero.

En cuanto a los servicios asociados a la construcción, se destacó el costo de alquiler de equipos. El alquiler de andamios subió un 4,9% , seguido por las camionetas con un 3,8%. Otros servicios de maquinaria pesada, como la pala cargadora y la retroexcavadora, tuvieron incrementos del 2,3%.

Temas Relacionados

ConstrucciónCostosPreciosICCIPCAumentosMaterialesMano de obraÚltimas noticias

Últimas Noticias

La abundancia de calamar atrae a la flota china de aguas distantes, que opera al acecho en la “Milla 201″

La especie tienta a los buques que pescan en el borde externo, mayormente en el suroeste patagónico, frente al “agujero azul”. Abrumador dominio de embarcaciones del país asiático. Observan reciente corrimiento hacia Malvinas

La abundancia de calamar atrae

Un exfuncionario de Economía defendió la apertura y destacó el auge de las inversiones en riego

Santiago Migone, hasta mediados de 2025 subsecretario de Producción, las atribuyó a la baja de aranceles del 12 al 2% y subrayó la importancia de el Régimen de Inversión para Medianas Empresas (RIMI) incluido en la reforma laboral para impulsar aún más la inversión en el campo argentino

Un exfuncionario de Economía defendió

Confirman caso de influenza aviar “de alta patogenicidad” en la provincia de Buenos Aires

Se detectó en aves silvestres en la Reserva Laguna la Salada Grande, en General Madariaga. El Senasa pidió “extremar las medidas de manejo, higiene y seguridad” de aves domésticas. El virus raramente afecta a humanos. Gallinas, pavos, patos y especies acuáticas son las más susceptibles a contraer el virus

Confirman caso de influenza aviar

El sector textil y una crisis sin precedentes: el impacto de la apertura en la venta de ropa y qué pasará con el empleo

La llegada de indumentaria del exterior tiene su correlato en los precios y reduce la producción nacional. Las estrategias de las empresas para sostenerse

El sector textil y una

El dilema de Milei: la disciplina fiscal frente a una inflación que no cede

El avance de las tarifas reguladas tras el cambio de gobierno marca una transformación estructural en la composición de los precios al consumidor, modificando la dinámica que dejó la gestión de Alberto Fernández

El dilema de Milei: la
DEPORTES
Con la derrota de Independiente

Con la derrota de Independiente en Mendoza, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

Floyd Mayweather sorprendió con un doble anuncio: hará una exhibición contra Mike Tyson y luego volverá al boxeo profesional

La inquietante estadística de Franco Mastantuono que alerta a la selección argentina y se profundizó en la derrota sobre la hora que sufrió Real Madrid

Metió el “gol del año” con una espectacular chilena y lo compararon con un histórico tanto de Cristiano Ronaldo

En un partido vibrante, Independiente perdió 3-2 en Mendoza y se quedó sin invicto en el Torneo Apertura

TELESHOW
Gianinna Maradona y el Kun

Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a Benjamín con un regalo especial: “Los 17 llegaron con llave”

El insólito error en una de las escenas de En el Barro que se volvió viral: “¿Alguien más se dio cuenta?”

El homenaje de Eva De Dominici tras la muerte de Eric Dane: “Una de las personas con más presencia que vi”

Christian Petersen mostró cómo se logra una milanesa de pollo perfecta: “De a poco, vuelvo a cocinar”

La reacción de Nicki Nicole tras su concierto sinfónico en el Teatro Colón: “Fue mágico para mi”

INFOBAE AMÉRICA

Las antiguas estatuas del Duomo

Las antiguas estatuas del Duomo de Milán siguen brillando gracias a un programa de micromecenazgo

EEUU desplegó la mayor fuerza militar en Medio Oriente en más de dos décadas mientras crece la tensión con Irán

La película alemana ‘Yellow Letters’ ganó el premio mayor del Festival de Cine de Berlín

¿Cómo nació el Ironman? El triatlón que se realizará mañana en El Salvador

Expertos destacan que la calidad de los vínculos sociales es central para la felicidad