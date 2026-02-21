El costo de la construcción desacelera y sube a menor ritmo que el IPC: el detalle por ítem de obra

La mano de obra asalariada registró un aumento del 3,4%, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general de enero.

Durante el primer mes de 2026, el sector de la construcción consolidó una tendencia de desaceleración en sus costos operativos. Según los datos oficiales y los relevamientos de las cámaras empresariales, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró un incremento del 2,3% en enero. Esta cifra marca una distancia relevante respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el mismo período se situó en el 2,9%.

La coincidencia técnica entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) sobre el nivel general de aumento (2,3%) confirma un escenario de menor presión inflacionaria para el rubro en comparación con la economía general. No obstante, el análisis pormenorizado revela matices y divergencias en el comportamiento de los insumos, la mano de obra y los distintos ítems que componen una obra civil.

Cuánto subieron los materiales y la mano de obra

El reporte de Indec señala que la suba del nivel general fue impulsada principalmente por el capítulo de Mano de obra, que presentó un alza del 3,1%. Este movimiento responde a la aplicación de los acuerdos salariales de la Uocra, homologados a mediados de enero, que impactaron tanto en el personal asalariado como en los subcontratos. En contraste, los datos del sector privado estiman que la mano de obra para un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires creció un 2,8%.

El ítem de albañilería, que representa el 34,7% de la ponderación total del índice por obra, experimentó un alza del 2,8% en el primer mes del año. (Canva)

En el rubro de los Materiales, se observa una de las mayores brechas. Mientras que el informe público registró una suba moderada del 1,4%, los relevamientos de las cámaras del sector ubicaron este incremento en un 2,1%. Esta diferencia técnica suele atribuirse a la ponderación de los insumos y a las metodologías de relevamiento: el INDEC mide una canasta amplia en el Gran Buenos Aires, mientras que las entidades empresariales suelen enfocarse en modelos específicos de edificios torre en CABA.

El tercer componente del índice, los Gastos generales, mostró un avance del 2,2%. Este segmento estuvo influenciado por las revisiones tarifarias en los servicios de electricidad (Edenor y Edesur), así como por actualizaciones en los valores de conexión de agua, cloacas y gas autorizadas por los entes reguladores.

El detalle por ítem

Al desagregar el costo según las tareas específicas que conforman la ejecución de una obra, se detectan comportamientos dispares. Los ítems vinculados a las etapas iniciales y estructurales fueron los que más presionaron el índice hacia arriba:

El ítem de “estructura” lideró los aumentos con un 3,0%. Le siguió más abajo la albañilería, que registró una suba del 2,8%. Más atrás aparecen “otros trabajos y gastos” (aumentó un 2,4%) y los “movimientos de tierra” y “carpintería de madera”, ambos sectores marcaron un incremento del 2,1%.

En el extremo opuesto, algunos rubros mostraron estabilidad o incluso deflación mensual. El ítem de “ascensores registró una caída del 1% en enero , mientras que el rubro de vidrios no presentó variaciones. Por su parte, la pintura subió apenas un 0,8%, posicionándose muy por debajo del promedio general.

Insumos y servicios: el impacto de las tarifas

Dentro del grupo de materiales, la dispersión de precios fue notable. El mayor incremento se dio en los cables y conductores de media y baja tensión, con un salto del 4,9%. Le siguieron las piezas de carpintería y los productos de hormigón y cemento, ambos con una suba del 2,7%.

Sin embargo, otros insumos básicos mostraron una calma mayor. Según los datos del Indec, el cemento portland normal en bolsa aumentó un 3,2% , pero el acero aletado conformado en barra solo creció un 0,9%. El ladrillo cerámico hueco se mantuvo sin cambios durante el mes de enero.

En cuanto a los servicios asociados a la construcción, se destacó el costo de alquiler de equipos. El alquiler de andamios subió un 4,9% , seguido por las camionetas con un 3,8%. Otros servicios de maquinaria pesada, como la pala cargadora y la retroexcavadora, tuvieron incrementos del 2,3%.