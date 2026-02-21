Economía

Autos, en baja y a ciegas: este mes casi no hay cifras sobre venta de 0 km y preocupa la caída de patentamientos

La situación es inédita y en el sector se especula con una decisión de eliminar un negocio que utiliza los datos para vender servicios a las fábricas y concesionarias. Se sabe que cayeron las operaciones, pero no la magnitud del problema

Ventas a la baja por el dólar y las tasas altas, pero sin información oficial porque la DNRPA no emite datos desde el 5 de febrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado automotor argentino transcurre febrero a ciegas y apelando a métodos antiguos –como llamar a cada concesionaria– para saber el movimiento e intentar tomarle el pulso al mercado ante la falta de números oficiales.

Lo que sucede es que la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) no comparte la información que surge de cada dependencia, de los registros mismos de todo el país, con lo cual el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (Siomaa), está fuera de servicio en ese apartado para sus socios, que son las propias terminales, los importadores y los concesionarios oficiales.

En las fábricas hay confusión y todo tipo de hipótesis respecto a las razones, que ya no se pueden tomar como una "caída del sistema", como se dice desde los primeros días del mes como una posible explicación a una situación inédita para el sector. La realidad es que los últimos datos son los que corresponden al jueves 5 de febrero. O sea, el mercado operó sin referencias de ventas en los últimos 9 días hábiles.

“Nunca antes sucedió. Es extraño que no haya datos pero tampoco explicaciones. Hay voces que indican una decisión de terminar con un servicio privado que se presta desde hace años y que utiliza los datos que llegan desde la Dirección Nacional y que se convierten en informes que se venden al sector automotor a través del Siomaa”, comentaron en una automotriz.

Desde esa misma empresa, a la que están suscriptas fábricas y concesionarios, resaltaron la importancia que tienen los datos para transformarlos y agregarles valor para luego ser provistos a toda la cadena del sector y a una gran cantidad de organismos públicos. También aseguraron que desconocen cuál es la razón de la falta de datos.

La pantalla de Siomaa muestra un aviso de interrupción en la actualización de datos de ventas de autos 0 km en Argentina, debido a la falta de información oficial de la DNRPA desde el 5 de febrero.

“Estamos completamente a ciegas. Consultamos a las concesionarias y notamos que la cantidad de boletos que se están haciendo este mes están muy por debajo de enero, algo lógico en cierta proporción, pero también estamos debajo de febrero del año pasado, lo que resulta más preocupante#, dijeron en la terminal.

El valor de los datos es una de las claves del negocio. Cada marca puede conocer el estado de sus ventas pero sin saber cómo están sus competidores, no pueden trazar estrategias comerciales como las que suelen aplicarse durante cada mes, incrementando descuentos, retocando los objetivos de ventas a las concesionarias o ampliando el presupuesto que se destina a financiación con tasas subsidiadas por las propias marcas si es necesario para cerrar con los números mínimos necesarios.

“Si las ventas venían frías, esta situación no ayuda porque para mejorar los números hay que saber dónde se está parado. Febrero posiblemente arroje un peor resultado porque ninguna marca va a salir a conquistar compradores asumiendo un riesgo financiero a ciegas”, confesaron desde otra terminal.

Desde la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor no hubo respuesta oficial a la requisitoria de Infobae.

Ventas a la baja

Dependiendo de las marcas, el “boca a boca” de fábricas con los concesionarios dice que las ventas de autos 0 km podrían estar entre un 20 y un 30% peor que en el mismo mes de 2025.

Los concesionarios tampoco tienen acceso a los números del mercado. Saben sus boletos pero no los de la competencia. El mercado opera a ciegas

Los analistas del sector adjudican la situación a dos variables que se solapan y arrojan un resultado provisorio inesperadamente bajo para la industria este mes.

“El dólar bajo es una de las claves que indudablemente afectan las ventas. Quién calculaba que podía pagar un auto USD 38.000 y ahora tiene que pagarlo USD 40.000 o USD 41.000 prefiere esperar a que vuelva a subir. Especialmente ahora que las bandas del dólar están atadas a la inflación y en enero quedó casi en el 3%”, explicaron desde el área de finanzas de una terminal.

La otra causa está en el costo financiero del mercado. Las tasas de interés todavía están altas y eso limita las ofertas de financiación que pueden ofrecer las marcas, que como se sabe, tienen que asumir el quebranto de una financiación que se ofrece muy por debajo de las tasas reales del mercado financiero.

“Estamos lejos de la situación del primer semestre del año pasado en ese aspecto. Había mejores condiciones de financiación. Las marcas estamos haciendo el esfuerzo de estirar esos créditos lo más posible, pero ir a tres años de plazo con un 50% del precio financiado es muy costoso”, confesaron.

Pero hay otra condición especial que se da en gran parte del país, que es coyuntural, pero que también impacta negativamente en las ventas. Es la situación del agro con la sequía que se dio en enero.

“En zona núcleo la seca de enero hizo que bajaran bastante los rindes de la gruesa. El optimismo del productor que venía en alza se pinchó completamente y eso es un tema no solo por las pick-ups, sino porque dinamiza toda la economía de la zona el campo”, dijo un empresario con concesionarias oficiales de varias marcas en Santa Fe y Córdoba.

