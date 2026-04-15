Política

El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

El funcionario reemplaza a Joaquín Mogaburu y refuerza la orientación del Ministerio de Justicia en materia de derechos humanos. Leonardo Szuchet se ajusta a la línea de “memoria completa” impulsada por el Gobierno

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El doctor Leonardo Fabián Szuchet asume como subsecretario de Derechos Humanos tras los cambios de Juan Bautista Mahiques
El doctor Leonardo Fabián Szuchet asume como subsecretario de Derechos Humanos tras los cambios de Juan Bautista Mahiques

A partir del 1 de abril de 2026, el doctor Leonardo Fabián Szuchet fue designado como Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El Decreto N° 249/2026 formaliza una decisión tomada previamente, por ende, la medida solo se vuelve oficial y legalmente válida a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Arentina.

La oficialización de Szuchet en el cargo responde a una decisión adoptada bajo el marco del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, según surge del documento firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques.

La publicación en el Boletín Oficial instruyó la debida comunicación y registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedando así formalizada la designación en la estructura del Ministerio. Mahiques realizó varios cambios con respecto a la reestructuración de la Subsecretaría de Derechos Humanos, marcada por el reemplazo de altos funcionarios en áreas estratégicas.

Esta nueva etapa administrativa busca consolidar equipos de confianza tras su reciente asunción, en un escenario especialmente sensible para la política argentina, conmemorándose recientemente el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. Según informó previamente Infobae, estos enroques no alterarán la postura oficial del Gobierno respecto a la política de derechos humanos.

Mogaburu había asumido el cargo debido a su cercanía con Sebastián Amerio, quien fue el número dos de la gestión conducida por Mariano Cúneo Libarona. Con este movimiento, el nuevo titular busca reforzar la impronta de su gestión.

Quién es el nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

Uno de los relevos más inmediatos fue la salida de Joaquín Mogaburu, quien ocupaba el puesto de Leonardo Szuchet. El actual Subsecretario de Derechos Humanos es abogado penalista y actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Cuenta con experiencia previa en el área, ya que fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto.

Un hombre de mediana edad con camisa azul y saco oscuro habla en una oficina, con un dispensador de agua y un ventilador de pie al fondo
El doctor Leonardo Fabián Szuchet asume como subsecretario de Derechos Humanos

Además, entre 2011 y 2015, estuvo a cargo de la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde participó en la gestión de casos de gran repercusión pública, como la tragedia de Once. Szuchet mantiene un perfil ligado a la gestión de políticas de derechos humanos con perspectiva orientada hacia el concepto de “memoria completa”, línea promovida por la actual administración nacional. Su designación responde a la confianza del ministro Juan Bautista Mahiques, con quien compartió equipos de trabajo en la gestión de Cambiemos.

Cambios en el Ministerio de Justicia

En este marco, el decreto publicado por el Boletín Oficial este miércoles a la madrugada también acepta la renuncia presentada por Juan Cruz Montero por el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y el de Director Ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados. Además, agradecieron al magister por “sus servicios prestados en dichos cargos”.

En paralelo, el Ministerio definió un nuevo titular para la Subsecretaría de Acceso a la Justicia tras la salida de Tristán Arturo Corradini, ocurrida el 6 de marzo de 2026. Según el decreto 195/2026, Corradini fue reconocido por su gestión y reemplazado por Jimena Belén Capece, politóloga que asume la responsabilidad de coordinar el diseño y ejecución de políticas públicas federales en esta área clave.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia es responsable de la planificación e implementación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria, todos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Entre sus funciones se destaca la tarea de diseñar y aplicar políticas destinadas a garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos en todo el territorio nacional.

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