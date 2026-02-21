Anses: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en marzo 2026

El incremento del 2,9% se aplica también sobre otras prestaciones de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en marzo un nuevo incremento en los haberes previsionales, producto del esquema de actualización mensual vigente. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo verán reflejado en sus cuentas un aumento derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, a lo que se sumará la continuidad del refuerzo económico que el Gobierno mantiene para los sectores de menores ingresos del sistema.

De acuerdo con la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones con dos meses de rezago, el incremento para el tercer mes del año será del 2,9%, cifra que se desprende de la medición de inflación informada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este porcentaje modifica la escala salarial de todo el universo previsional, estableciendo nuevos pisos y techos para las jubilaciones contributivas y las pensiones no contributivas.

El nuevo monto del haber mínimo

A partir del próximo mes, el haber mínimo garantizado pasará de los $359.254 vigentes en febrero a un total de 369.600,88 pesos. Esta cifra representa el ingreso base sin computar asignaciones adicionales ni refuerzos extraordinarios. Sobre este valor se calculan también los aportes a la obra social PAMI y otros descuentos de ley que impactan en el neto final que recibe el beneficiario.

Para quienes perciben este escalón básico, el ingreso se completará con el bono de $70.000 que el Poder Ejecutivo ha decidido prorrogar. Con la suma de ambos conceptos —el haber actualizado por movilidad y el refuerzo fijo—, el ingreso total de bolsillo para un jubilado de la mínima alcanzará en marzo los 439.600,88 pesos.

Los primeros en cobrar recibirán el depósito de Anses el 9 de marzo (Canva)

La actualización fue oficializada en la resolución 38/2026, que fue publicada el viernes a la madrugada en el Boletín Oficial. A su vez, se dispuso que el monto máximo de las jubilaciones del sistema previsional ascenderá a $2.487.063,95 a partir del 1° de marzo.

Es importante señalar que, debido a que el bono se mantiene congelado en el mismo valor nominal desde hace un año, el incremento real percibido por los jubilados de la mínima es inferior al porcentaje de movilidad. Mientras que el haber base sube un 2,9%, el ingreso total (haber más bono) experimenta una suba efectiva aproximada del 2,4% respecto al mes anterior.

Impacto en otras prestaciones de Anses

La actualización por movilidad de marzo no se limita exclusivamente a las jubilaciones ordinarias, sino que se extiende a todo el esquema de seguridad social que administra el organismo previsional.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, se situará en 295.680,70 pesos. Al adicionar el bono de $70.000, los beneficiarios de esta prestación percibirán un total de 365.680,70 pesos. La Prestación Básica Universal (PBU), por su parte, quedará en 169.075,53 pesos. A la vez, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez pasarán a ser de 260.705,03 pesos. Con el refuerzo extraordinario, el monto final para estos casos será de 330.705,03 pesos.

En el caso de las pensiones para madres de siete hijos, cuyo monto está equiparado por ley a una jubilación mínima, el valor se ajustará también a $369.600,88, alcanzando los $439.600,88 tras la inclusión del bono.

ANSES

Con el mismo ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $132.796,38 por cada hijo, mientras que la AUH por discapacidad se ubicará en $432.415,18.

Para quienes reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), el monto se fijará en $125.336,48, con el 80% abonado mensualmente y el 20% restante supeditado a la presentación de la documentación correspondiente.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios del primer rango, el valor actualizado será de $66.401,26.

Calendario y modalidad de pago

El cronograma de pagos de ANSES para el mes de marzo se iniciará el lunes 9. Al igual que en los meses previos, la acreditación de los fondos se realizará de manera automática en las cuentas bancarias de los titulares, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El bono se depositará en la misma fecha en que se percibe el haber mensual, figurando en el recibo de sueldo bajo un concepto diferenciado.

Este ajuste de marzo es el segundo del primer trimestre de 2026 bajo el sistema de actualización por IPC. Este mecanismo busca que los ingresos previsionales sigan la evolución de los precios al consumidor, aunque la dinámica del bono fijo continúa siendo el factor que determina la capacidad real de compra para los sectores que perciben los haberes más bajos del sistema. Con estos nuevos valores oficiales, el organismo previsional busca garantizar un piso de ingresos que se ajuste a las variaciones macroeconómicas registradas a principios de año.