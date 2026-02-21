Economía

Anses: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en marzo 2026

El último dato de inflación determinó que los haberes tendrán una actualización del 2,9% a partir del mes que viene

Guardar
El incremento del 2,9% se
El incremento del 2,9% se aplica también sobre otras prestaciones de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en marzo un nuevo incremento en los haberes previsionales, producto del esquema de actualización mensual vigente. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo verán reflejado en sus cuentas un aumento derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, a lo que se sumará la continuidad del refuerzo económico que el Gobierno mantiene para los sectores de menores ingresos del sistema.

De acuerdo con la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones con dos meses de rezago, el incremento para el tercer mes del año será del 2,9%, cifra que se desprende de la medición de inflación informada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este porcentaje modifica la escala salarial de todo el universo previsional, estableciendo nuevos pisos y techos para las jubilaciones contributivas y las pensiones no contributivas.

El nuevo monto del haber mínimo

A partir del próximo mes, el haber mínimo garantizado pasará de los $359.254 vigentes en febrero a un total de 369.600,88 pesos. Esta cifra representa el ingreso base sin computar asignaciones adicionales ni refuerzos extraordinarios. Sobre este valor se calculan también los aportes a la obra social PAMI y otros descuentos de ley que impactan en el neto final que recibe el beneficiario.

Para quienes perciben este escalón básico, el ingreso se completará con el bono de $70.000 que el Poder Ejecutivo ha decidido prorrogar. Con la suma de ambos conceptos —el haber actualizado por movilidad y el refuerzo fijo—, el ingreso total de bolsillo para un jubilado de la mínima alcanzará en marzo los 439.600,88 pesos.

Los primeros en cobrar recibirán
Los primeros en cobrar recibirán el depósito de Anses el 9 de marzo (Canva)

La actualización fue oficializada en la resolución 38/2026, que fue publicada el viernes a la madrugada en el Boletín Oficial. A su vez, se dispuso que el monto máximo de las jubilaciones del sistema previsional ascenderá a $2.487.063,95 a partir del 1° de marzo.

Es importante señalar que, debido a que el bono se mantiene congelado en el mismo valor nominal desde hace un año, el incremento real percibido por los jubilados de la mínima es inferior al porcentaje de movilidad. Mientras que el haber base sube un 2,9%, el ingreso total (haber más bono) experimenta una suba efectiva aproximada del 2,4% respecto al mes anterior.

Impacto en otras prestaciones de Anses

La actualización por movilidad de marzo no se limita exclusivamente a las jubilaciones ordinarias, sino que se extiende a todo el esquema de seguridad social que administra el organismo previsional.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, se situará en 295.680,70 pesos. Al adicionar el bono de $70.000, los beneficiarios de esta prestación percibirán un total de 365.680,70 pesos. La Prestación Básica Universal (PBU), por su parte, quedará en 169.075,53 pesos. A la vez, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez pasarán a ser de 260.705,03 pesos. Con el refuerzo extraordinario, el monto final para estos casos será de 330.705,03 pesos.

En el caso de las pensiones para madres de siete hijos, cuyo monto está equiparado por ley a una jubilación mínima, el valor se ajustará también a $369.600,88, alcanzando los $439.600,88 tras la inclusión del bono.

ANSES
ANSES

Con el mismo ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $132.796,38 por cada hijo, mientras que la AUH por discapacidad se ubicará en $432.415,18.

Para quienes reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), el monto se fijará en $125.336,48, con el 80% abonado mensualmente y el 20% restante supeditado a la presentación de la documentación correspondiente.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios del primer rango, el valor actualizado será de $66.401,26.

Calendario y modalidad de pago

El cronograma de pagos de ANSES para el mes de marzo se iniciará el lunes 9. Al igual que en los meses previos, la acreditación de los fondos se realizará de manera automática en las cuentas bancarias de los titulares, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El bono se depositará en la misma fecha en que se percibe el haber mensual, figurando en el recibo de sueldo bajo un concepto diferenciado.

Este ajuste de marzo es el segundo del primer trimestre de 2026 bajo el sistema de actualización por IPC. Este mecanismo busca que los ingresos previsionales sigan la evolución de los precios al consumidor, aunque la dinámica del bono fijo continúa siendo el factor que determina la capacidad real de compra para los sectores que perciben los haberes más bajos del sistema. Con estos nuevos valores oficiales, el organismo previsional busca garantizar un piso de ingresos que se ajuste a las variaciones macroeconómicas registradas a principios de año.

Temas Relacionados

JubilacionesAnsesHaber mínimoBonoInflaciónÚltimas noticiasJubiladosMarzo

Últimas Noticias

Cuánto cobraba un trabajador de Fate con 30 años de antigüedad antes del anuncio del cierre de la empresa

Tras el cese de actividades en la planta de San Fernando, un operario habló sobre la situación salarial de los 920 empleados de la fabricante de neumáticos

Cuánto cobraba un trabajador de

Después de la misión del FMI: qué va a pasar con las metas incumplidas, próximo desembolso y el objetivo de reservas para marzo

Tras el final de la misión en Argentina, los técnicos del Fondo continúan las conversaciones con el equipo económico. Se espera por conocer el staff report que marque la recalibración de los compromisos

Después de la misión del

Vacaciones, indemnizaciones, banco de horas: una por una, diez claves para entender la reforma laboral

El texto definitivo busca reducir la carga tributaria sobre las empresas, establece nuevos límites a los aportes sindicales y habilita a los convenios colectivos a implementar fondos de cese laboral como alternativa al esquema tradicional

Vacaciones, indemnizaciones, banco de horas:

Autos, en baja y a ciegas: este mes casi no hay cifras sobre venta de 0 km y preocupa la caída de patentamientos

La situación es inédita y en el sector se especula con una decisión de eliminar un negocio que utiliza los datos para vender servicios a las fábricas y concesionarias. Se sabe que cayeron las operaciones, pero no la magnitud del problema

Autos, en baja y a

Leonardo García, CEO de Coca Cola Argentina: “Siempre buscamos aumentar el liderazgo y el camino del crecimiento está en marcha”

La marca global de bebidas cola y otros productos trajo la Copa del Mundo de la FIFA al país. La fueron a ver más de 6.000 argentinos en un día. Estrategia, inversiones y qué pasará con el consumo

Leonardo García, CEO de Coca
DEPORTES
Sorpresa en el fútbol argentino:

Sorpresa en el fútbol argentino: Rosario Central anunció el regreso de Marco Ruben a más de 1 año de su retiro

Tras la pretemporada, Franco Colapinto se prepara para su debut en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El elenco de MasterChef celebró

El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

INFOBAE AMÉRICA

Las instituciones del sistema judicial

Las instituciones del sistema judicial refuerzan la capacitación continua con nuevas iniciativas en El Salvador

Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país

Tierras raras y soberanía: Lula mira a India mientras crece el desafío global sobre los minerales estratégicos

India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi