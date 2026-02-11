A cuánto llegará la jubilación mínima en marzo tras el último dato de inflación

La jubilación mínima se ajusta de manera automática según el esquema de movilidad mensual vigente (Adobe Stock)

La jubilación mínima tendrá un nuevo aumento en marzo como resultado del último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que registró una suba del 2,9% mensual, los haberes previsionales y las pensiones se ajustarán en ese mismo porcentaje el próximo mes, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

Con esta actualización, el haber mínimo pasará a ubicarse en $369.560,34 a partir de marzo. Este monto surge de aplicar el incremento del 2,9% sobre los valores que se pagan en febrero y corresponde al ajuste automático que rige desde abril de 2024, cuando se estableció que las jubilaciones se actualicen todos los meses en función de la inflación.

Además del haber básico, el Gobierno viene otorgando un refuerzo adicional para los jubilados y pensionados de menores ingresos. En caso de que se mantenga en marzo el bono de hasta $70.000, quienes perciben la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $441.572,40. Este refuerzo se paga de manera extraordinaria y no forma parte del haber previsional, por lo que no se incorpora al cálculo de futuros aumentos.

Cómo funciona el ajuste mensual

El mecanismo actual de actualización establece que los haberes se incrementan todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. En este caso, el IPC de enero es el que determina los montos que se cobrarán en marzo. El sistema reemplazó las fórmulas trimestrales anteriores y busca que los ingresos previsionales acompañen de forma más directa la evolución de los precios.

El refuerzo adicional para los haberes más bajos vuelve a ser clave en el ingreso total de los jubilados (NA)

Bajo este esquema, cada nuevo dato de inflación impacta automáticamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El ajuste se aplica sin necesidad de resoluciones adicionales, aunque los refuerzos extraordinarios, como el bono, se definen mes a mes.

A cuánto subirá el resto de las prestaciones

El aumento del 2,9% también alcanza al resto de las prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $295.648,43, sin considerar el bono. En caso de aplicarse el refuerzo completo, el ingreso total podría ubicarse en torno a los $367.652,36.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se actualizarán hasta aproximadamente $258.677,18, mientras que con el bono el monto total rondaría los $330.705,03.

En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $369.560,34, y podría alcanzar los $441.572,40 si se suma el refuerzo extraordinario.

Asignaciones sociales también se actualizan

El mismo porcentaje de aumento se aplica a las asignaciones familiares y sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $132.796,38 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $432.415,18.

Según Anses, la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) quedará en $125.336,48.

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) quedará en $125.336,48. En este caso, como ocurre habitualmente, el 80% del monto se cobra de manera mensual y el 20% restante se liquida una vez presentada la documentación correspondiente.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $66.401,26 tras la actualización.

La evolución de los aumentos

El ajuste de marzo se suma a una serie de incrementos mensuales aplicados durante los últimos meses. En el tramo final de 2025 y el inicio de 2026, los haberes previsionales registraron subas que siguieron la evolución del IPC, con aumentos del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero.

Este esquema se encuentra respaldado por el decreto que reformó la movilidad previsional y estableció la indexación mensual según la inflación oficial. La normativa fija que los haberes se ajustan de forma automática, sin topes ni escalonamientos, aunque los bonos continúan dependiendo de decisiones administrativas.