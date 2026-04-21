Ranking de autos: qué lugar ocuparon los 0 km argentinos entre los 50 modelos más vendidos de América Latina en 2025

El ranking de los 50 autos más vendidos en Latinoamérica fue una confirmación del modelo industrial de Toyota en Argentina y a la vez de la especialización en vehículos utilitarios que la mayoría de las terminales automotrices eligieron en los últimos dos años, a raíz del cambio de paradigma de la movilidad mundial, en la que un nuevo jugador de peso y de alta capacidad expansiva como China, está tomando cada vez mayor fuerza en los mercados regionales.
De hecho, según el reporte 2025 de la consultora Car Industry Analysis, en los 19 países que se tomaron como fuente de datos para elaborar este estudio, solamente tomando el mercado de autos de pasajeros, y dejando afuera los utilitarios livianos y vehículos pesados, el impacto del crecimiento de las marcas chinas fue del 4,7% promedio, con países como Uruguay que alcanzó el 14% o en Venezuela el 13%, o como Argentina, donde pasó del 0,8% al 2,2% lo que representa solo el 1,4 por ciento.
Incluso a pesar de estos números, los consumidores de la región todavía prefieren marcas conocidas, más allá del país en el que se fabrique cada modelo, dándole a las automotrices de origen el mayor porcentaje del mercado.
Así, los autos de marcas con casa matriz europea tienen el 33% de cuota en Latinoamérica, con Volkswagen, Fiat y Renault como las tres mas importantes de ese origen; un 26% tienen las marcas nacidas en Japón, con Toyota, Nissan y Honda como las tres más grandes; un 18% queda para las compañías norteamericanas, con Chevrolet, Ford y Jeep en ese orden de preferencia; un 14% es ahora para las automotrices chinas con BYD, Chery y GWM como principales; y finalmente un 10% para marcas coreanas donde Hyundai le gana con preponderancia a su “prima” KIA.
Los 10 autos más vendidos de 2025 en Latam
- Toyota Hilux: 162.205
- Fiat Strada: 157.267
- Volkswagen Polo: 156.135
- Volkswagen T-Cross: 122.432
- Hyundai Creta: 111.299
- Fiat Argo: 109.088
- Nissan Versa: 106.182
- Nissan Kicks: 102.446
- Toyota Corolla Cross: 102.349
- Renault Kwid: 97.988
En este ranking únicamente hay un vehículo de fabricación argentina, pero la salvedad es que se trata de la pickup Toyota Hilux que ocupa el primer lugar.
Los 10 autos compactos más vendidos de 2025 en Latam
- Volkswagen Polo: 156.135 unidades
- Fiat Argo: 109.088
- Nissan Versa: 106.182
- Renault Kwid: 97.988
- Chevrolet Onix Hatchback: 94.338
- Hyundai HB20 Hatchback: 93.534
- Fiat Mobi: 81.853
- Chevrolet Onix Sedán: 75.637
- Volkswagen Virtus: 66.090
- Fiat Cronos: 56.682
En este listado, el único auto argentino es el Fiat Cronos, mientras que el Peugeot 208, el otro auto compacto de fabricación nacional quedó en el puesto 16 con 40.902 unidades.
Los 10 SUV más vendidos de 2025 en Latam
- Volkswagen T-Cross: 122.432 unidades
- Hyundai Creta: 111.299
- Nissan Kicks: 102.446
- Toyota Corolla Cross: 102.349
- Chevrolet Tracker: 80.772
- Volkswagen Nivus: 78.944
- Jeep Compass: 77.855
- Honda HR-V: 66.639
- Fiat Fastback: 65.004
- Volkswagen Tera: 59.593
El único modelo producido en Argentina es el Chevrolet Tracker, aunque no en su totalidad, ya que ese modelo también se fabrica en Brasil en diferentes versiones que se complementan con los que salen de la planta de Alvear. Los otros SUV argentinos son el Volkswagen Taos en el puesto 16 con 40.139 unidades, el Peugeot 2008 en el puesto 21 con 35.015 y el Toyota SW4 en el puesto 22 con 32.746.
Las 9 pickups más vendidas de 2025 en Latam
- Toyota Hilux: 162.205
- Fiat Strada: 157.267
- Nissan Frontier / Navara: 85.595
- Ford Ranger: 80.048
- Fiat Toro: 60.695
- Mitsubishi L200: 49.346
- Chevrolet S10: 43.306
- Chevrolet Montana: 33.741
- Ram Rampage: 32.466
El ranking publicado por Car Industry Analysis contempla los 50 modelos más vendidos del año pasado, dentro de los cuales hay sólo 9 camionetas entre compactas y medianas. En este ranking los productos argentinos tienen relevancia por Toyota Hilux, Ford Ranger, y parte de la producción de Nissan Frontier, que fue nacional hasta octubre para complementarse con otra cuota de vehículos mexicanos.
A nivel estadístico, de los 50 autos más vendidos, 29 son brasileños, lo que demuestra su importancia en la región, 9 son argentinos, 5 son chinos, 4 mexicanos, 2 japoneses y 1 colombiano.