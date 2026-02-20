Economía

Jornada financiera: las acciones y los bonos volvieron a subir y el dólar tocó el menor nivel desde septiembre

El S&P Merval ganó 1,2% y los títulos públicos subieron 0,7% tras la sanción de la reforma laboral en Diputados. La divisa minorista cayó a $1.395, un mínimo desde el noveno mes de 2025. El BCRA compró USD 167 millones en el mercado

Guardar
El dólar profundizó su tendencia
El dólar profundizó su tendencia a la baja y los activos argentinos volvieron a subir en el cierre de la semana.

Mientras que las acciones y los bonos argentinos defendieron la tónica alcista este viernes, luego de la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Modernización Laboral, el dólar siguió en su tobogán descendente aún con el sostén que representan las compras de contado a manos del Banco Central.

La Cámara Baja aprobó el proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, aunque algunos capítulos fueron aprobados con 130 votos. El Gobierno logró una amplia mayoría para la aprobación de la iniciativa con el apoyo de sus 94 diputados, y el respaldo del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, el MID y varios partidos provinciales. La única modificación introducida fue la eliminación del Artículo 44, que contemplaba una reducción en la remuneración que perciben los trabajadores durante enfermedades o accidentes no relacionados con su trabajo.

Aunque mantiene una pérdida de 10% en febrero, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,2% a 2.873.248 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,7 por ciento. Encabezaron las ganancias del Merval las acciones de IRSA (+8,7%) y ByMA (+7,9%).

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, restó tres unidades para Argentina, en los 519 puntos básicos.

“Con el espaldarazo de la reciente aprobación en Diputados de la reforma laboral, se espera que en el Senado se aprueben las modificaciones. Y el Gobierno buscará habilitar una sesión el 27 de febrero para poder avanzar con esta reforma de manera definitiva”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La reducción de la litigiosidad, uno de los principales costos asociados a la contratación formal, junto con el régimen de incentivo al empleo formal, debería contribuir a la formalización laboral. Actualmente, la tasa de informalidad supera el 40%, lo que subraya la necesidad de cambios legales orientados a fomentar el empleo formal, algo que la reforma debería efectivamente respaldar”, evaluó Max Capital.

El dólar, sin piso

El dólar acentuó su pronunciado declive este viernes, con el respaldo de un sostenido volumen de USD 475,7 millones operados en el segmento de contado, un monto que habilita nuevas compras de divisas a manos del Banco Central sin alterar la tendencia de las cotizaciones.

El dólar mayorista descontó en el día 13 pesos o 0,9%, a $1.376, un nivel mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero el tipo de cambio oficial recorta 71 pesos o 4,9%, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja es de 79 pesos o 5,4 por ciento.

Asimismo, el dólar mayorista retrocedió 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).

“La divisa operó durante la jornada con un claro sesgo bajista, extendiendo la tendencia observada en ruedas previas. Desde el inicio se evidenció presión vendedora, con el mercado desplazándose de manera escalonada hacia niveles inferiores y registrando concentración de volumen en zonas intermedias antes de profundizar la corrección. Hacia el tramo final del MULC, la oferta volvió a imponerse y el tipo de cambio cerró en el mínimo intradiario de $1.376″, resumió Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El dólar minorista finalizó con baja de 15 pesos o 1,1%, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). En la semana el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,15 para la venta y $1.348,91 para la compra.

Asimismo, el dólar blue cedió 10 pesos o 0,7% este viernes, a $1.430 para la venta. El dólar informal anota un descenso de 100 pesos o 6,5% en el transcurso de 2026.

Los contratos de dólar futuro concluyeron con descensos generalizados y alineados con el sesgo mayorista, en una sesión con operaciones por el equivalente a USD 1.404,2 millones en la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de febrero concentraron el volumen con baja de 14.50 pesos o 1%, a 1.386,50 pesos, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en $1.607,39 para el cierre del mes.

El Banco Central compró USD 167 millones en la rueda de contado, el 35,1% de la oferta mayorista. las reservas internacionales brutas de la entidad ascendieron USD 1.348 millones (+3%) a 46.261 millones, el stock más alto desde el 25 de agosto de 2021 (USD 46.278 millones).

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetreforma laboralriesgo país Argentinaúltimas noticiasaccionesbonosmercados

Últimas Noticias

Se profundizaron los problemas de endeudamiento de las familias: el nivel de morosidad se triplicó en el último año

Mientras que a fines de 2024 la irregularidad en los hogares era del 2,5%, el indicador escaló hasta el 9,3% en diciembre de 2025

Se profundizaron los problemas de

Juicio por YPF: Preska rechazó un pedido de Argentina para suspender el proceso de revelación de pruebas y el país apelará

La jueza de la corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó la solicitud argentina para frenar la etapa de discovery en el litigio por la expropiación de la petrolera. El intercambio de pruebas seguiría adelante mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones

Juicio por YPF: Preska rechazó

El Banco Central compró USD 2.400 millones en 2026 y las reservas tocaron un máximo en más de cuatro años

La autoridad monetaria encadenó 33 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. En lo que va del año, adquirió el 23% de la meta fijada para todo 2026

El Banco Central compró USD

El dólar siguió en declive y en los bancos operó debajo de los 1.400 pesos

El dólar al público cerró a $1.395 en el Banco Nación, un piso desde el 29 de septiembre. El mayorista cedió a $1.376 y quedó a 220 pesos o 16% del techo de las bandas

El dólar siguió en declive

Qué dice el artículo de la reforma laboral que obliga a los abogados a pagar gastos del juicio con su propio patrimonio

La ley aprobada en el Congreso introduce una novedad que generó descontento entre los profesionales

Qué dice el artículo de
DEPORTES
En la Bombonera, Boca Juniors

En la Bombonera, Boca Juniors y Racing protagonizarán un partido con mucho en juego: hora, TV y probables formaciones

La estremecedora caída que protagonizó el esquiador que era candidato a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

TELESHOW
A días de anunciar la

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

Los mensajes de Maxi López y Wanda Nara a su hijo Benedicto por su cumpleaños número 14: “Te amo con toda mi alma”

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

De ícono turístico a emergencia

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

La CIDH dialoga con autoridades del Colegio de Abogados y magistrados electos

350 atletas salvadoreños competirán en el Ironman 70.3, el evento internacional más grande del año