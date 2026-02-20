Economía

El dólar siguió en declive y en los bancos operó debajo de los 1.400 pesos

El dólar al público cerró a $1.395 en el Banco Nación, un piso desde el 29 de septiembre. El mayorista cedió a $1.376 y quedó a 220 pesos o 16% del techo de las bandas

En lo que va de 2026 el dólar cae más de 5% y solo es sostenido por compras del BCRA.

El dólar acentuó su pronunciado declive este viernes, con el respaldo de un sostenido volumen de USD 475,7 millones operados en el segmento de contado, un monto que habilita nuevas compras de divisas a manos del Banco Central sin alterar la tendencia de las cotizaciones.

El dólar mayorista descontó en el día 13 pesos o 0,9%, a $1.376, un nivel mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero el tipo de cambio oficial recorta 71 pesos o 4,9%, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja es de 79 pesos o 5,4 por ciento.

Asimismo, el dólar mayorista retrocedió 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, enfatizó que en el “mercado de futuros replican escenario del mercado de contado y opera con caídas en todas las posiciones, con más énfasis en las más cortas de la tira”, reflejo de una nula expectativa de devaluación en el corto plazo.

El dólar minorista finalizó con baja de 15 pesos o 1,1%, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). En la semana el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento.

Asimismo, el dólar blue cedió 10 pesos o 0,7% este viernes, a $1.430 para la venta. El dólar informal anota un descenso de 100 pesos o 6,5% en el transcurso de 2026.

“El dólar mayorista sigue presionado a partir de la mayor oferta de divisas y es por ello es que quiebra los $1.390 mientras el BCRA continúa avanzando con un sostenido ritmo de compras, a la espera de la cosecha que incluso podría acelerar dicho proceso”, definió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“En simultáneo, el apetito por colocaciones en pesos se prolonga, y así es que el debate se concentra en cuándo las autoridades podrían ir encontrando mayor espacio para avanzar con la remonetización de la economía”, explicó Gustavo Ber.

En cuanto al proceso de compra oficial de divisas, “el mecanismo continúa siendo el mismo, ampliar sus pasivos con la compra -emitir dinero- para luego absorberlos vía operaciones de mercado abierto –vendiendo títulos dollar linked a cambio de esos pesos– o bien vía rollovers mayores al 100% en las licitaciones del Tesoro", consideró IEB.

“El mecanismo de esterilización es principalmente el segundo, como lo demuestra el rollover del 129% de la última licitación y el menor volumen operado de títulos dollar linked. Esto deja en evidencia que el proceso de remonetización no es contra crecimiento de la demanda real de dinero, sino contra un aumento de la deuda del Tesoro", añadió el reporte de IEB.

Más allá del abultado superávit comercial, que en enero se aproximó a los USD 2.000 millones, los agentes del mercado vienen observando con mayor detalle la evolución del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el Banco Central y que esta semana perforó el piso de los 90 puntos por primera vez desde julio de 2025.

Este índice tiene un nivel de equilibrio teórico en los 100 puntos, que reflejaría un nivel de atraso de unos 10 puntos porcentuales, y se mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales doce socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se considera la evolución de los precios de las canastas de consumo representativas de los socios comerciales expresados en moneda local en relación con el valor de la canasta de consumo local, constituyéndose como una de las medidas amplias de competitividad (de tipo precio).

