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Wanda Nara confirmó quién interpretará a su abogada en la serie vertical sobre el escándalo mediático

Un inesperado anuncio reveló que una reconocida actriz hará el papel de una letrada clave para la empresaria en la ficción. De quién se trata

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Wanda Nara con cabello rubio largo, con un clip en el lado derecho, mientras unas manos le retocan el peinado. Mira ligeramente a la cámara con una sonrisa
Wanda Nara confirmó que Georgina Barbarossa será su abogada en la serie inspirada en su vida para Telefe

Wanda Nara sigue sumando capítulos a la ficción inspirada en su propia vida y, esta vez, dejó al descubierto quién será una de las figuras clave dentro de la historia. En pleno rodaje de la serie vertical que Telefe prepara sobre el escándalo mediático que la tuvo en el centro de la escena junto a Maxi López y otras figuras de su entorno, la empresaria mostró en sus redes sociales a la actriz que tendrá un rol decisivo dentro de la trama.

Según mostró la mediática ante sus millones de seguidores, Georgina Barbarossa será su abogada en la ficción, en un personaje que remite de manera casi directa a Ana Rosenfeld, la letrada que durante años fue una presencia fundamental en varios de los episodios más resonantes de su vida pública.

La confirmación llegó a través de una historia de Instagram que compartió la propia Wanda. En la imagen se la ve abrazada a Georgina, ambas sonrientes, en medio de una jornada de grabación. Sobre la foto, la mediática escribió con complicidad: “Mi abogada. FV: Día 2”, junto a las menciones a Telefe y a Barbarossa. No fue un detalle menor ni una aparición al pasar. En una producción que juega permanentemente con el cruce entre realidad y ficción, esa frase funcionó como una presentación formal del personaje y como una nueva pista sobre el tono que tendrá la serie.

Georgina Barbarossa interpretará un personaje inspirado en Ana Rosenfeld, figura clave en la vida real de Wanda Nara
Georgina Barbarossa interpretará un personaje inspirado en Ana Rosenfeld, figura clave en la vida real de Wanda Nara

La apuesta del proyecto es clara. Se trata de una primera ficción en formato vertical, pensada no solo para televisión abierta sino también para las plataformas digitales y redes sociales del canal. El título elegido es Triángulo amoroso y tendrá como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, quienes se interpretarán a sí mismos en una historia que mezcla comedia, romance y caos mediático. La premisa ya de por sí promete: ambos aceptan formar parte de una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren que sus contratos incluyen una cláusula que los obliga a besarse. Ese punto de partida desata tensiones, negociaciones, conflictos de egos y una creciente exposición pública, en un juego donde los límites entre lo vivido y lo narrado se vuelven cada vez más borrosos.

El detrás de escena que comenzó a circular en las últimas horas permitió ver algo más del clima con el que se está llevando adelante la producción. En una de las imágenes compartidas por Débora Nishimoto, quien también forma parte del elenco, se ve a Wanda sentada en una mesa de trabajo junto a la actriz, con papeles, vasos de agua y guiones alrededor. La postal tiene la estética de una reunión legal o de una negociación importante, reforzada además por los textos sobreimpresos que anuncian el inicio de las grabaciones con Telefe y con la propia Wanda. En otra imagen, los monitores del set muestran a Nishimoto y a la empresaria en plano corto, como si estuvieran en plena escena, lo que da a entender que la serie apelará fuerte al lenguaje íntimo y directo que exige el formato vertical.

La serie 'Triángulo amoroso' presenta una trama que mezcla comedia, romance y escándalo mediático entre Wanda Nara y Maxi López
La serie 'Triángulo amoroso' presenta una trama que mezcla comedia, romance y escándalo mediático entre Wanda Nara y Maxi López
Imágenes del rodaje muestran a Wanda Nara y Débora Nishimoto en escenas de alta tensión y estilo íntimo, propias del formato vertical
Imágenes del rodaje muestran a Wanda Nara y Débora Nishimoto en escenas de alta tensión y estilo íntimo, propias del formato vertical

La presencia de Georgina en este proyecto no es casual. Su figura aporta experiencia, timing para la comedia y una cercanía con el público que puede resultar muy efectiva para una producción que buscará instalarse en el consumo rápido, inmediato y viral. Además, su vínculo actual con Telefe y su perfil como conductora y actriz la ubican en un lugar ideal para participar de una propuesta que quiere mezclar humor, actualidad y referencias reconocibles de la farándula argentina.

El elenco que acompaña a Wanda y Maxi también confirma esa intención. Además de Barbarossa y Nishimoto, participan Yanina Latorre, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo, entre otros. Cada nombre parece pensado para sumar una capa distinta al relato: desde el humor más absurdo hasta la referencia directa al universo mediático que rodeó durante años a la protagonista.

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