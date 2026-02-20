ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 20 de febrero de 2026

ANSES realiza hoy, viernes 20 de febrero de 2026, los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones con aumentos por inflación en toda la Argentina

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy, viernes 20 de febrero de 2026, los pagos correspondientes a diversas prestaciones sociales que alcanzan a millones de personas en toda la Argentina. El cronograma de acreditaciones incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con montos actualizados tras el último ajuste por inflación.

Quiénes cobran hoy, 20 de febrero

La jornada de hoy marca una fecha clave para beneficiarios de distintos programas gestionados por ANSES. Las personas que reciben prestaciones deben consultar el calendario oficial, el cual se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Jubilados y pensionados con haberes mínimos, cuyos DNI finalizan en 8 y 9, reciben el aumento del 2,85% más bono extraordinario por inflación

Hoy reciben el pago los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos DNI finalizan en 8 y 9. Esta distribución escalonada busca evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y agilizar el acceso a los fondos. El monto depositado incluye el aumento de 2,85% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, sumado a un bono extraordinario para quienes cobran la mínima.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 7 también acceden hoy al cobro. Este beneficio, central en la política de protección social, se actualiza mensualmente en función de la inflación, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Para febrero, el monto bruto de la AUH es de $129.096, de los cuales se deposita el 80% ($103.276,80), mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

En la misma fecha, los titulares de la AUH por Discapacidad cuyos DNI finalizan en 7 también pueden retirar sus haberes. El monto actualizado se ubica en $420.354, con un pago directo de $336.283,20.

Asignación por Embarazo

Hoy se acredita la Asignación por Embarazo para titulares cuyo DNI termina en 6. El monto corresponde al mismo valor de la AUH general, ajustado por la inflación de diciembre, y se abona en un 80% mensual, con el resto retenido para quienes cumplan los requisitos de control sanitario.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares bajo el sistema SUAF con DNI finalizados en 7 también acceden hoy al pago. El monto varía según el rango de ingresos familiares; para el primer rango, el valor actualizado es de $64.554 por hijo

Asignaciones de Pago Único

Durante febrero, ANSES también efectúa pagos de asignaciones de pago único —por nacimiento, adopción y matrimonio— a quienes hayan presentado la solicitud y cumplan con los requisitos establecidos. Los montos para este mes son: $75.246 por nacimiento, $449.888 por adopción y $112.668 por matrimonio

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El calendario de ANSES prevé el pago de asignaciones de nacimiento, adopción y matrimonio, con montos de hasta $449.688 en febrero de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste mensual de las jubilaciones y pensiones, dispuesto por la normativa vigente, llevó la jubilación mínima a $359.254,34, con un bono adicional de $70.000. Por lo tanto, los beneficiarios que perciben el haber mínimo reciben un total de $429.254,34. Para aquellos que cobran la jubilación máxima, el monto se ubica en $2.417.441,64. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber es de $287.403,47, al que se suma el bono de $70.000, alcanzando los $357.403,47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se sitúan en $251.478,04, con el bono extra el pago total es de $321.478,04.

Estas cifras incluyen el ajuste por IPC y los refuerzos extraordinarios implementados por el Gobierno nacional ante la suba de precios.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

En febrero, las principales asignaciones que abona ANSES presentan los siguientes valores, actualizados con un incremento del 2,85%:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096, con un pago mensual de $103.276,80 (80%), dado que el 20% se retiene para el cobro anual tras la presentación de la libreta.

AUH por Discapacidad: $420.354, con pago mensual de $336.283,20.

Asignación por Embarazo: $129.096, igual que la AUH general.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.554.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.186.

Asignación por Nacimiento: $75.246.

Asignación por Adopción: $449.888.

Asignación por Matrimonio: $112.668.

Ayuda Escolar Anual: $85.000.

La Tarjeta Alimentar suma ingresos extra para familias beneficiarias de AUH, AUE y PNC, permitiendo superar los $181.000 en conjunto durante febrero

La Tarjeta Alimentar, destinada a beneficiarios de AUH, AUE y PNC, suma un monto adicional: familias con un hijo perciben $52.250, con dos hijos $81.936 y con tres hijos o más $108.062. Así, el ingreso total para quienes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar puede superar los $181.000 en febrero.

El calendario de pagos de ANSES puede consultarse en la web oficial del organismo, donde cada beneficiario tiene acceso al detalle de su liquidación, fecha y lugar de cobro. Los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria hasta 60 días después de la acreditación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.