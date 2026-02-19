Economía

“La revisión ya terminó”: el CEO global de Carrefour aseguró que no recibieron ofertas satisfactorias para vender la cadena en el país

Alexandre Bompard explicó que frenaron la venta de la filial argentina por falta de propuestas que cumplieran con las expectativas de la empresa y anunció que concentrará sus esfuerzos en mejorar el desempeño operativo local

Guardar
Carrefour no aceptó las propuestas
Carrefour no aceptó las propuestas para vender su operación en Argentina.

El CEO global de Carrefour, Alexandre Bompard, confirmó que la empresa francesa decidió, por el momento, frenar el proceso de venta de su operación en Argentina debido a la falta de propuestas que cumplieran con las expectativas del directorio.

La compañía había iniciado la búsqueda de un comprador a mediados de 2025, en el marco de una estrategia internacional para desprenderse de filiales consideradas no estratégicas y reorientar recursos hacia mercados prioritarios. Sin embargo, tras meses de negociaciones y sondeos, ninguna de las ofertas recibidas logró reflejar, según Bompard, el verdadero potencial de creación de valor que el grupo considera que mantiene en el país.

Ofertas que no convencieron

La revisión ya ha concluido. Ahora tenemos dos tipos de países: los principales, a los que volvería, no volvería, y los otros tres países. En estos otros tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no expresan el potencial de creación de valor que tienen”, comentó el directivo ante la consulta de la prensa tras presentar el plan 2030 de la compañía.

Acto seguido, el directivo global de la firma de retail subrayó que la prioridad en la Argentina “es mejorar la actividad operativa” frente al naufragio de las conversaciones para venderla. Fuentes allegadas a la operación, que no terminó prosperando, indicaron que las ofertas para hacerse del control de la sede local no fueron satisfactorias para la empresa.

Alexandre Bompard, CEO de Carrefour,
Alexandre Bompard, CEO de Carrefour, confirmó que se enfrió la venta de las operaciones en Argentina. REUTERS/Abdul Saboor

“Tendremos una visión de activos muy dinámica. Eso significa que ninguna puerta está cerrada, pero la prioridad para los equipos en estos países es realmente mejorar la operación para aprovechar nuestra creación de valor y mejorar eso, y veremos qué sucede en el futuro”, concluyó Bompard.

Luego de haber completado la compra de las acciones minoritarias en la filial de Brasil, concretado el traspaso de las operaciones en Italia en diciembre y anunciado la venta de su subsidiaria en Rumania la semana pasada, Carrefour decidió enfocar sus operaciones en tres mercados principales: Francia, España y Brasil. En esos países, la compañía sostiene posiciones de liderazgo y busca aprovechar el margen para incrementar el valor generado.

En efecto, en el caso de Bélgica, Polonia y Argentina, agrupados bajo la categoría “Otros países” en los informes de la compañía, Carrefour implementará una administración flexible de sus activos. La empresa prevé enfocar sus esfuerzos en optimizar la eficiencia operativa en esas plazas, sin descartar alternativas que van desde expandir el negocio hasta vender total o parcialmente su participación. La orientación de las decisiones estará guiada por la búsqueda de mayor valor agregado.

Cronología de la venta fallida

La empresa de origen galo empezó a buscar un posible comprador a lo largo de 2025. Francisco de Narváez se perfilaba como el máximo candidato para adquirir la compañía, respaldado por el Grupo GDN, que posee el 60% de las acciones en manos del propio empresario y el 40% restante bajo control del fondo francés L Catterton. GDN, actual operador de la cadena Changomás tras la adquisición de las filiales locales de Walmart en 2020, cuenta con experiencia en la gestión de grandes superficies comerciales.

Francisco De Narváez lidera el
Francisco De Narváez lidera el Grupo GDN y fue el primero que presentó la oferta vinculante, por USD 1.000 millones, para quedarse con la operación de Carrefour en el país (Marcelo Umpierrez)

De acuerdo con versiones recientes, De Narváez había presentado una propuesta de USD 1.000 millones que contemplaba la integración de las sucursales, el mantenimiento de los 17.000 puestos de trabajo de Carrefour Argentina y la absorción de su 21% de participación en el mercado.

La operación abarcaba 700 locales distribuidos en diferentes formatos, entre los que se incluyen 80 hipermercados, 80 tiendas Market, 35 sucursales mayoristas y 450 locales Express. Adicionalmente, se incorporaba el Banco de Servicios Financieros, que funciona como entidad crediticia propia, presencia en 110 municipios y una plantilla de 17.000 empleados. El 21,1% de cuota de mercado también formaba parte del paquete y el proceso de venta era liderado por Deutsche Bank.

Durante el proceso de venta de Carrefour Argentina, además de De Narváez, surgió el interés de otros actores relevantes. Entre ellos figuraban la cadena Coto, liderada por Alfredo Coto, y el fondo estadounidense Klaff Realty, propietario de Tienda Inglesa. Se llegó a especular con una posible propuesta conjunta impulsada por Klaff Realty, con Coto en un rol estratégico. Esta alternativa buscaba ofrecer al grupo francés una salida simplificada y sin continuidad de la marca, aunque no hubo confirmación oficial sobre la presentación formal de esa oferta.

El plazo original para recibir propuestas finalizaba el 15 de noviembre, fecha en la que solo De Narváez cumplió con una presentación formal que incluía negociaciones para el uso de la marca y estrictos estándares de compliance. Los otros interesados solicitaron una extensión del plazo con el objetivo de elaborar una contraoferta competitiva, especialmente relevante en diciembre, cuando el sector registra un pico de ventas. La fecha límite definitiva se trasladó al 15 de diciembre; mientras tanto, las gestiones y conversaciones continuaron durante un mes clave para el desempeño anual del rubro. Finalmente, la compañía terminó desechando las ofertas al considerarlas insuficientes.

Temas Relacionados

CarrefourAlexandre BompardVentaArgentinaFrancisco De NarváezCotoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno calcula que el costo del paro será de USD 575 millones con un bajo acatamiento

En el Ministerio de Economía estiman que la huelga nacional del jueves, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), provocará una pérdida millonaria, aunque la cifra está sujeta al nivel de adhesión

El Gobierno calcula que el

Cronología de una caída: los tres momentos que derivaron en el cierre definitivo de Fate

Un recorrido por la crisis que lleva más de tres décadas y se profundizó con el proceso preventivo en 2019, siguió con la apertura importadora de 2024 y una solicitud similar, terminó con la noticia del cese de la planta en San Fernando

Cronología de una caída: los

Una por una, todas las aerolíneas que cancelaron vuelos por el paro general de la CGT

La medida de fuerza de 24 horas convocada por la central obrera contra la reforma laboral y el plan económico del Gobierno afecta a más de 400 vuelos y 64.000 pasajeros

Una por una, todas las

Los tres factores que impactaron en el humor de los inversores y refuerzan la cautela del mercado

El contexto internacional se sumó a elementos locales y produjo una baja de las acciones y bonos soberanos. En paralelo, el petróleo experimentó una brusca suba

Los tres factores que impactaron

Cuánto duran las baterías de los autos híbridos y eléctricos y cuánto cuesta reemplazarlas

Los autos eléctricos son mucho más caros que los convencionales, pero los híbridos no, porque sus baterías son más chicas y menos costosas. Cuál es la vida util y el costo de cada una según su tecnología

Cuánto duran las baterías de
DEPORTES
La historia del nigeriano Jonathan

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
El llamativo encuentro del hermano

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

INFOBAE AMÉRICA

Gisèle Pelicot reveló públicamente y

Gisèle Pelicot reveló públicamente y con valentía que había sido víctima de violación, pero su vida se derrumbó

Saludar a un judío, casarse con una ucraniana: la resistencia de la gente común bajo el régimen nazi

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica

El frío, el hielo y el misterio del ARN: cuáles son los experimentos que buscan conocer el origen de la vida