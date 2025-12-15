La puja por Carrefour entra en tiempo de descuento: se define quién se quedará con el negocio en la Argentina

El proceso de venta de Carrefour Argentina involucra cientos de sucursales y miles de empleados en distintos municipios del país

Este lunes arrancó una semana clave para la operación de supermercados en la Argentina, ya que está cerca de definirse quién se quedará con la operación de Carrefour en la Argentina.

El proceso de venta de la cadena a nivel local alcanzó su etapa decisiva con la fecha límite para la presentación de ofertas vinculantes, fijada para este 15 de diciembre. Durante estos días, el futuro de más de 700 sucursales y 17.000 empleados depende de una definición que concentra la atención del sector y de los múltiples actores involucrados en una de las mayores operaciones corporativas del país.

El proceso de venta de Carrefour Argentina forma parte de una revisión global emprendida por el grupo francés que apunta a soltar activos y filiales consideradas no estratégicas. Esta estrategia fue impulsada por el CEO de la compañía, Alexandre Bompard, quien decidió canalizar recursos hacia mercados considerados prioritarios como Francia, España y Brasil. El desprendimiento de la rama argentina busca obtener fondos para invertir en esos países, en detrimento de un mercado local que dejó de ser considerado atractivo para negocios multinacionales que exigen apalancar operaciones con inversiones significativas.

La definición sobre quién será el comprador es central para el sector supermercadista, porque impactará en la reorganización de las sucursales, los planes de inversión y la relación con proveedores y marcas. Además, existen expectativas de que el contrato de venta se firme antes de fin de año, lo que podría cerrar un ciclo de cambios en el mapa de las grandes cadenas nacionales.

Los activos que conforman la operación incluyen 700 sucursales de distintos formatos: 80 hipermercados, 80 Market, 35 mayoristas y 450 tiendas Express. Además, se suma el Banco de Servicios Financieros, que opera como brazo crediticio propio, presencia en 110 municipios, 17.000 empleados que aseguran el funcionamiento y una participación de mercado del 21,1%. El mandato de venta está en manos del Deutsche Bank, que lleva adelante este proceso considerado estratégico porque impactará tanto en la competencia como en la capilaridad territorial de las grandes cadenas en el país.

Los principales candidatos

Francisco de Narváez aparece como principal postulante a la compra, respaldado por el Grupo GDN, conformado por el propio empresario con el 60% del capital accionario y el fondo francés L Catterton con el 40% restante. GDN controla la red de supermercados Changomás, que surgió tras la compra de las operaciones locales de Walmart en 2020, y suma experiencia en el manejo de cadenas de gran extensión. Según trascendió semanas atrás, De Narváez formalizó una oferta de 1.000 millones de dólares que incluye la integración de las tiendas, los 17.000 empleados que actualmente se desempeñan en Carrefour Argentina y el 21% de la cuota de mercado.

Francisco De Narváez lidera el Grupo GDN y fue el primero que presentó la oferta vinculante, por USD 1.000 millones, para quedarse con la operación de Carrefour en el país (Marcelo Umpierrez)

La propuesta de GDN habría incluido un acuerdo de ética y cumplimiento estricto para mantener la marca Carrefour en el territorio argentino, con el objetivo de garantizar que la operación de esa cadena y la de Changomás se gestionen como sociedades diferenciadas.

La disputa no se limitó a un solo actor. Los otros dos grupos interesados en quedarse con la operación de Carrefour en el país son la cadena Coto, con su dueño, Alfredo Coto, a la cabeza; y el fondo estadounidense Klaff Realty, dueño de Tienda Inglesa. Trascendió en las últimas horas que ambos habrían presentado una oferta conjunta, liderada por Klaff Realty, con Coto como socio estratégico, bajo la premisa de ofrecer al grupo francés una salida más sencilla y sin continuidad de marca. Pero este medio no logró confirmar su veracidad.

El plazo inicial para recibir ofertas estaba fijado para el 15 de noviembre. De Narváez fue el único que presentó formalmente su propuesta ese día, mostrando disposición para negociar el uso de la marca francesa y firmar acuerdos exigentes de compliance. Los otros interesados solicitaron una prórroga para elaborar una contraoferta que garantice competitividad y alineamiento con los requerimientos del grupo francés, especialmente durante el último mes del año, cuando las ventas del sector se incrementan por las fiestas. La fecha definitiva para presentar propuestas fue fijada para el 15 de diciembre, y esas negociaciones se desarrollaron mientras las cadenas concentraban su atención en el cierre de un mes clave para la facturación anual del rubro minorista.

La operación sobre la mesa representa una decisión estratégica para el grupo francés, que busca garantizar un traspaso respaldado por reglas claras, cumplimiento de estándares operativos y la continuidad de parte significativa de la nómina existente.

El reparto geográfico de las sucursales y la baja superposición entre los locales de Changomás y Carrefour en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país sostiene la hipótesis de que el proceso no encontrará objeciones regulatorias ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La compatibilidad territorial y el bajo riesgo de concentración explicarían que la operación avance sin trabas administrativas de parte de las autoridades.

Cualquiera sea el resultado, la definición del comprador y operador de Carrefour Argentina reconfigurará el mercado de los supermercados y limitará o expandirá las opciones para proveedores, marcas y consumidores de todo el país.