Economía

Qué va a pasar con los vuelos este jueves por el paro general

Los gremios aeronáuticos confirmaron su adhesión a la medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral, impactando sobre el cronograma previsto en todo el sector

Guardar
Los vuelos se verán afectados
Los vuelos se verán afectados por el paro general convocado por la CGT

Luego de que la CGT confirmara el paro general de 24 horas previsto para este jueves, los gremios aeronáuticos anunciaron que adherirán a la medida de fuerza, lo cual afectará los vuelos tanto nacionales como internacionales durante la jornada.

El parate de actividades responde al tratamiento de la reforma laboral por parte de la Cámara de Diputados, proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. Puntualmente, los sindicatos del sector fueron uno de los más combativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las tensiones fueron escalando, motivadas principalmente por cuestiones salariales, cambios en regulaciones laborales y un proceso de desregulación y la posible privatización de empresas como Intercargo y Aerolíneas Argentinas.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), informaron que “cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios.

La Asociación del Personal Aeronáutico
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) adhiere al paro

Hoy ratificamos esa posición con hechos. En unidad de acción, defendemos nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y el futuro de la aviación argentina. La gravedad del contexto exige firmeza, coherencia y acción colectiva para poner un límite a cualquier intento de flexibilización”, agregaron.

Aclararon que cada organización comunicará internamente y por sus canales habituales el instructivo de paro, detallando día y horarios.

Por su parte, APA manifestó: “Como venimos denunciando, esta reforma solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora. Esta lucha no es nueva para nosotros. Como sindicato, venimos manteniendo una férrea defensa de nuestras fuentes y condiciones de trabajo tanto de las y los trabajadores en todas las empresas del sector aeronáutico, sean privadas o empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”.

“Hemos demostrado coherencia en la lucha, defendiendo siempre los intereses de los trabajadores y trabajadoras. No vamos a claudicar ante las políticas de ajuste y entrega que busca implementar el gobierno de Javier Milei. iNo a la reforma laboral!“, expresaron.

Además, convocaron a sus afiliados a movilizarse a las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

En tanto, si bien las lowcost JetSmart y Flybondi tienen sus propios sindicatos, la cadena de suministro, incluyendo por ejemplo el combustible, no está asegurada para que la operación de desarrolle con normalidad.

En cuanto a los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), no podrán adherir al paro porque no les dan los tiempos para notificar un cronograma, dado que son servicio público esencial, pero indican que casi no habrá vuelos.

Atepsa no podrá adherir al
Atepsa no podrá adherir al paro

De todos modos, el gremio, que llevó a cabo una serie de paros en diciembre en reclamo salarial, expresó a través de sus redes sociales el acompañamiento al paro, asegurando que la reforma laboral implica pérdida de derechos y genera salarios más precarizados. Llamaron a defender su convenio colectivo de trabajo, la seguridad operacional, el trabajo digno y la organización sindical.

En este contexto, es recomendable:

  • Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.
  • Revisar las notificaciones oficiales y canales de comunicación de las compañías aéreas.
  • Mantenerse informado a través de los sitios web de los aeropuertos y redes sociales.
  • Considerar la posibilidad de reprogramar el viaje o solicitar cambios sin penalidad, si la aerolínea lo permite.

Qué harán el resto de los gremios de transporte

Más allá de los vuelos, la mayoría de los medios de transporte se verán afectados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió a último momento adherir a la medida de fuerza. Existían dudas sobre su participación, ya que en el paro general convocado por la CGT el 10 de abril varios colectivos circularon debido a que el gremio se encontraba bajo conciliación obligatoria por un conflicto salarial.

El resto de los sindicatos del sector transporte también participará, incluyendo la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia; La Fraternidad, que representa a los maquinistas de trenes con Omar Maturano al frente; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

De esta manera, el gobierno libertario afrontará la cuarta medida de este tipo convocada por la CGT desde que asumió.

Temas Relacionados

parovueloscgtaplaúltimas noticiasSindicatosGremios aeronáuticosParo general

Últimas Noticias

La empresa que fabrica Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep frenó la producción en su planta de El Palomar hasta marzo

Las operaciones de Stellantis en la unidad bonaerense tendrán una pausa dividida en dos períodos. Se trata de una medida vinculada a una reorganización productiva para optimizar la provisión de piezas e insumos esenciales, según lo informó la automotriz

La empresa que fabrica Fiat,

Qué pasará con supermercados, shoppings y otros comercios este 19 de febrero en el paro general de la CGT

El escenario operativo comercial se prepara ante una jornada de alcance nacional, con previsiones logísticas, esquemas de funcionamiento dispares y decisiones empresarias que buscan sostener la actividad diaria frente a posibles dificultades de traslado

Qué pasará con supermercados, shoppings

El dólar operó estable y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa comercial cayó a $1.396 y se alejó casi a 200 pesos o 14% del límite superior del esquema cambiario, un máximo desde julio. En el Banco Nación siguió a $1.420

El dólar operó estable y

El BCRA y la UIF dieron lineamientos a los bancos para que acepten “dólares de colchón”: cómo deberán actuar

Las entidades del sistema financiero recibieron nuevas pautas de los entes reguladores para operar con billetes estadounidenses en efectivo, a partir de la reciente reglamentación tributaria

El BCRA y la UIF

Vuelos récord: el dólar estable impulsó una marca histórica de pasajeros en enero

El sector movilizó 4,96 millones de pasajeros y superó en 22% el máximo histórico de vuelos al exterior registrado en 2018. El dólar estable y la mayor oferta de rutas explican el salto

Vuelos récord: el dólar estable
DEPORTES
Inesperada escena en los Juegos

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

TELESHOW
El hermano de Mauro Icardi

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército sirio ratifica el

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio