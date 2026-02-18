Qué va a pasar con los vuelos este jueves por el paro general

Los vuelos se verán afectados por el paro general convocado por la CGT

Luego de que la CGT confirmara el paro general de 24 horas previsto para este jueves, los gremios aeronáuticos anunciaron que adherirán a la medida de fuerza, lo cual afectará los vuelos tanto nacionales como internacionales durante la jornada.

El parate de actividades responde al tratamiento de la reforma laboral por parte de la Cámara de Diputados, proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. Puntualmente, los sindicatos del sector fueron uno de los más combativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las tensiones fueron escalando, motivadas principalmente por cuestiones salariales, cambios en regulaciones laborales y un proceso de desregulación y la posible privatización de empresas como Intercargo y Aerolíneas Argentinas.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), informaron que “cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) adhiere al paro

“Hoy ratificamos esa posición con hechos. En unidad de acción, defendemos nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y el futuro de la aviación argentina. La gravedad del contexto exige firmeza, coherencia y acción colectiva para poner un límite a cualquier intento de flexibilización”, agregaron.

Aclararon que cada organización comunicará internamente y por sus canales habituales el instructivo de paro, detallando día y horarios.

Por su parte, APA manifestó: “Como venimos denunciando, esta reforma solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora. Esta lucha no es nueva para nosotros. Como sindicato, venimos manteniendo una férrea defensa de nuestras fuentes y condiciones de trabajo tanto de las y los trabajadores en todas las empresas del sector aeronáutico, sean privadas o empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”.

“Hemos demostrado coherencia en la lucha, defendiendo siempre los intereses de los trabajadores y trabajadoras. No vamos a claudicar ante las políticas de ajuste y entrega que busca implementar el gobierno de Javier Milei. iNo a la reforma laboral!“, expresaron.

Además, convocaron a sus afiliados a movilizarse a las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

En tanto, si bien las lowcost JetSmart y Flybondi tienen sus propios sindicatos, la cadena de suministro, incluyendo por ejemplo el combustible, no está asegurada para que la operación de desarrolle con normalidad.

En cuanto a los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), no podrán adherir al paro porque no les dan los tiempos para notificar un cronograma, dado que son servicio público esencial, pero indican que casi no habrá vuelos.

Atepsa no podrá adherir al paro

De todos modos, el gremio, que llevó a cabo una serie de paros en diciembre en reclamo salarial, expresó a través de sus redes sociales el acompañamiento al paro, asegurando que la reforma laboral implica pérdida de derechos y genera salarios más precarizados. Llamaron a defender su convenio colectivo de trabajo, la seguridad operacional, el trabajo digno y la organización sindical.

En este contexto, es recomendable:

Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

Revisar las notificaciones oficiales y canales de comunicación de las compañías aéreas.

Mantenerse informado a través de los sitios web de los aeropuertos y redes sociales.

Considerar la posibilidad de reprogramar el viaje o solicitar cambios sin penalidad, si la aerolínea lo permite.

Qué harán el resto de los gremios de transporte

Más allá de los vuelos, la mayoría de los medios de transporte se verán afectados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió a último momento adherir a la medida de fuerza. Existían dudas sobre su participación, ya que en el paro general convocado por la CGT el 10 de abril varios colectivos circularon debido a que el gremio se encontraba bajo conciliación obligatoria por un conflicto salarial.

El resto de los sindicatos del sector transporte también participará, incluyendo la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia; La Fraternidad, que representa a los maquinistas de trenes con Omar Maturano al frente; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

De esta manera, el gobierno libertario afrontará la cuarta medida de este tipo convocada por la CGT desde que asumió.