Sociedad

Paro general: ¿habrá trenes mañana, 19 de febrero?

La adhesión de los principales gremios del sector provocará la interrupción de todos los medios de transporte público durante 24 horas, situación que tendrá impacto directo en la movilidad y las actividades diarias en varias provincias

El transporte público de Argentina se prepara para una jornada atípica este jueves, 19 de febrero, cuando se prevé un paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida se anuncia en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y tendrá un impacto directo sobre la movilidad en todo el país. Los principales gremios del sector transporte confirmaron su adhesión, lo que dejará sin servicio a trenes, subtes y colectivos durante toda la jornada.

Qué pasará con los trenes mañana, 19 de febrero

La totalidad de los trenes quedará paralizada el jueves como resultado de la adhesión de los sindicatos ferroviarios al paro nacional. La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia, confirmaron la suspensión de actividades en todas las líneas urbanas, suburbanas y de larga distancia. El alcance de la medida incluye a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país, impactando en la rutina de miles de pasajeros.

La paralización responde a la estrategia sindical de rechazar el proyecto de reforma laboral. El paro busca garantizar un “freno total de la actividad” del sector, sin movilización ni actos públicos.

¿Hay subtes mañana?

El paro general también afectará a los subtes y premetro en la Ciudad de Buenos Aires. Los Metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunciaron su participación en la huelga, lo que dejará sin servicio todas las líneas de subte y el premetro durante 24 horas. La organización sindical explicó que la medida responde a la defensa de los derechos laborales ante los cambios propuestos en el régimen de licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados de la reforma.

De este modo, quienes habitualmente utilizan el subte para desplazarse en el área metropolitana deberán buscar alternativas, ya que no habrá servicio desde la medianoche y durante todo el jueves.

¿Hay colectivos mañana?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que nuclea a los conductores de colectivos, también confirmó su adhesión al paro general. No habrá servicios de colectivos urbanos, interurbanos ni de larga distancia en todo el país. Esto incluye tanto líneas que operan en el AMBA como en otras ciudades y regiones del país.

Aunque el Ministerio de Capital Humano dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las empresas de transporte de pasajeros del interior, el gremio mantuvo la decisión de sumarse a la medida de fuerza convocada por la CGT. El paro de colectivos, trenes y subtes se presenta como uno de los más amplios de los últimos años.

Otros servicios que no funcionarán

El alcance del paro general trasciende el transporte público. Diversos gremios y sectores se sumarán a la huelga, generando una parálisis en servicios clave. La Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención al público en bancos nacionales ni extranjeros. Los usuarios podrán operar mediante canales digitales y homebanking, pero las sucursales permanecerán cerradas.

El sector público verá afectada la actividad en organismos estatales y hospitales, debido a la adhesión de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La prestación de servicios de salud quedará limitada a guardias y emergencias.

El Sindicato de Empleados de Comercio también se plegó a la protesta, aunque la apertura de comercios dependerá en parte de la disponibilidad de transporte para los empleados. Además, Camioneros anunció su participación, lo que implicará la interrupción de la recolección de residuos, el correo postal y el transporte de cargas.

En el sector aeronáutico, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y otros gremios confirmaron su adhesión, por lo que se esperan cancelaciones y reprogramaciones en vuelos nacionales e internacionales. El personal de tierra, técnicos y controladores aéreos también participarán en la huelga.

La UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupan a gremios como taxistas, remiseros, personal marítimo y fluvial, garantizaron que sus afiliados se sumarán al paro.

El gobierno nacional advirtió que descontará la jornada laboral y el adicional por presentismo a quienes adhieran a la medida. Las organizaciones sindicales, por su parte, ratificaron el paro como respuesta al avance del proyecto de reforma laboral y la modificación del régimen de licencias médicas.

La CGT definió que la huelga se realizará el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma, por lo que la fecha podría modificarse si el debate se posterga. Hasta el momento, el jueves 19 de febrero es la jornada acordada para la protesta, con una paralización casi total del transporte y de los servicios públicos y privados en todo el país.

