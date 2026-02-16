Política

La CGT confirmó un paro general de 24 horas el día que se trate la reforma laboral en Diputados

Se decidió en una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista, donde hubo unanimidad en la realización de otra huelga y se descartó una movilización al Congreso. La UTA dará un apoyo clave de los colectiveros

Guardar
Los cotitulares de la CGT
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, con Gerardo Martínez (Foto: Jaime Olivos)

La CGT decidió el cuarto paro general contra Javier Milei: acaba de resolver que paralizará las actividades en todo el país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, en un endurecimiento de su postura que confirma una etapa de mayor conflictividad en su relación con el gobierno libertario.

Así de resolvió en un encuentro virtual del Consejo Directivo cegetista, que fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja tenga lugar este jueves, ya que la idea del oficialismo es tratar de que el proyecto sea convertido en ley cuanto antes.

En la reunión también se decidió que el triunvirato de la CGT concurra este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que comenzará a tratar el proyecto que se aprobó en el Senado.

Aunque la idea inicial de la mayoría de la CGT era mantener una estrategia moderada y buscar más cambios en la reforma laboral o trabar su tratamiento legislativo, su decisión de acelerar un paro general obedeció a que el triunvirato cegetista consideró que no había espacio para negociaciones por la presión de diversos sectores sindicales y la fuerte polémica por el artículo que reduce el pago de los sueldos en casos de licencias médicas.

Los choferes de la UTA
Los choferes de la UTA adherirán al paro que lanzó la CGT contra la reforma laboral (Foto: NA)

En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero finalmente no prosperó: se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.

La propuesta descartada de un paro con movilización callejera fue realizada por el cotitular de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), propuesta que apoyaron Osvaldo Lobato, de la UOM, sindicato liderado por Abel Furlán que ya dispuso para este jueves un paro y una marcha hacia el Congreso. Sergio Palazzo (bancarios) fue uno de los dirigentes que avaló la idea de parar y movilizarse.

Infografía que detalla los paros
Infografía que detalla los paros realizados por la CGT contra el gobierno de Milei, especificando fechas y motivos de cada protesta.

La postal de un país sin medios de transporte estaba en duda para la CGT porque la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos, ya no integra la conducción cegetista por diferencias con la elección del triunvirato y, además, porque suele ser renuente a sumarse a los paros generales, como sucedió el 10 de abril pasado, cuando no adhirió a la huelga de la CGT con la excusa de que estaba en conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial.

Ahora, como anticipó Infobae, uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa y así se logró un apoyo clave para el éxito de la medida de fuerza.

“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon a Infobae desde el gremio de colectiveros.

El Consejo Directivo de la
El Consejo Directivo de la CGT aprobó el paro de 24 horas sin movilización callejera

La adhesión de este gremio estratégico del transporte refuerza la expectativa de un fuerte impacto nacional de la nueva huelga general de la CGT, que se hará este jueves, en que podría sesionar Diputados, o el miércoles 25 si el oficialismo tiene que negociar entre sus legisladores aliados para la sanción de la reforma laboral.

El resto de los sindicatos del transporte se sumará al paro general: desde la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes de la mano de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

Roberto Fernández, titular de la
Roberto Fernández, titular de la UTA

Aunque la CGT logró logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, el malestar sindical se agravó tras la aprobación en la Cámara Alta del artículo 44, que cercena el derecho a percibir el 100% del salario por enfermedad o accidente no asociado a la actividad laboral. Según el texto, los afectados percibirán un 50% del salario, con opción a un 75% si la situación no obedece a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. Este recorte, según fuentes oficiales, nunca formó parte del debate original y desató fuertes críticas dentro y fuera de la central obrera.

“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, dijo a Infobae un dirigente dialoguista de la CGT, quien remarcó las internas dentro del oficialismo por la inesperada incorporación de esa cláusula.

En el Gobierno reconocen el desacuerdo y evalúan alternativas, como una corrección posterior mediante el decreto reglamentario de la ley para evitar que ese punto comprometa la sanción veloz que busca la administración Milei. Patricia Bullrich, jefa de senadores de los libertarios, justificó el cambio: “Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, señaló a TN, aunque dejó abierta la puerta para garantizar el salario pleno a quienes sufran enfermedades graves.

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y Patricia Bullrich en la quinta de Olivos

La estrategia judicial está sobre la mesa de la CGT. En un documento interno, la central obrera advirtió que se opone a la reforma laboral en su conjunto porque la considera “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

El texto enfatiza: “Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”, y advierte que la iniciativa oficial vulnera los principios de progresividad y no regresión, algo central en la crítica gremial y en la futura ofensiva judicial. Además, señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige un esquema tripartito para llevar adelante la definición de una reforma laboral, lo que no ocurrió en este caso, y anticipa una pelea en los tribunales si la ley se aprueba.

La reacción sindical se recalienta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu)e impulsa —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA—, reclaman medidas aún más drásticas y ya habían anunciado un paro con movilización masiva al Congreso cuando se trate la reforma laboral.

El rechazo de la CGT excede el artículo 44 y se extiende a las restricciones sobre la huelga en servicios esenciales, cambios en las indemnizaciones, el banco de horas, las vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales, entre otros puntos de la reforma laboral.

Temas Relacionados

CGTParo de la CGTReforma laboralLicencias médicasCámara de DiputadosUTASindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reforma laboral: Milei recibió a Bullrich en la quinta de Olivos en medio de la definición de los cambios en las licencias médicas

La senadora libertaria anticipó modificaciones en el artículo 44. Pese al feriado, el mandatario recibió a la exfuncionaria para ultimar detalles del proyecto que se tratará en Diputados

Reforma laboral: Milei recibió a

Carlos Pirovano, titular del Incaa: “Los argentinos no tienen tiempo para ver 250 películas por año”

El funcionario analizó cómo impactará la reforma laboral en los subsidios para la industria y utilizó esa frase para justificar la política de subsidios restrictiva aplicada por el gobierno de Milei

Carlos Pirovano, titular del Incaa:

Reforma laboral: el titular de aceiteros confirmó que irán al paro el próximo jueves y pidió que la CGT se sume a la medida

“Con manifestarse en las calles no alcanza”, aseguró esta mañana Daniel Yofra, en diálogo con Infobae en Vivo. Esta semana, el proyecto que impulsa el Gobierno será debatido en Diputados

Reforma laboral: el titular de

La CGT ya consiguió la adhesión clave de los colectiveros para el paro contra la reforma laboral

El central obrera debate desde las 11 un cese de actividades. La cúpula cegetista acordó con la UTA su apoyo a una nueva protesta que ya tiene un amplio consenso. Algunos sectores duros reclaman un plan de lucha con más medidas de fuerza

La CGT ya consiguió la

Anticipo: el Gobierno prepara una reforma del Código Penal que incluye penas más duras y nuevas modalidades de delito

El proyecto contempla el endurecimiento de penas, la incorporación de delitos digitales y ambientales, y nuevas herramientas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, en una de las reformas más ambiciosas de las últimas décadas

Anticipo: el Gobierno prepara una
DEPORTES
Miguel Borja habló de su

Miguel Borja habló de su salida de River Plate y la relación con Gallardo: “No me fui como quería”

Estalló una nueva rivalidad en la Fórmula 1 entre dos históricas marcas: “El motor no es realmente suyo”

Efecto Messi en Estados Unidos: Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS

El crudo análisis de Diego Latorre sobre el presente de Boca Juniors tras el empate contra Platense: “El equipo desencanta”

La escalofriante caída que sufrió un esquiador después de saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
El gesto de apoyo de

El gesto de apoyo de Pablo Echarri a Luciano Castro en medio de su internación: “Te amo gordo”

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio en vivo: “Parecés un chihuahua que no para de ladrar”

Zaira Nara a pleno en la nieve en Italia: producción en traje de baño, videollamadas con sus hijos y moda al rojo vivo

Agustina Cherri celebró sus 43 años en Punta Cana: “Me siento más niña que en mi niñez”

Kennys Palacios sorprendió al apoyar la serie de la China Suárez, “En el Barro 2″

INFOBAE AMÉRICA

El Vaticano sorprende al mundo

El Vaticano sorprende al mundo con la transformación tecnológica de la Basílica de San Pedro

En San Valentín, un temporal en Italia provocó el colapso del famoso Arco de los Enamorados

Electricidad y transporte impulsan el IPC de enero en Panamá

Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin

El gobierno alemán prometió apoyo continuo al Líbano tras el retiro de sus tropas de la ONU