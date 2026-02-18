Economía

Pase de manos entre empresas del mismo dueño: Aluar compró parte del predio de Fate poco antes del cierre

La adquisición por USD 27 millones fue informada a la Comisión Nacional de Valores este miércoles pero se realizó cinco días antes de que se hiciera público el cierre definitivo de la productora de cubiertas

El predio industrial de San Fernando tiene 40 hectáreas y fue durante décadas uno de los principales centros de producción de neumáticos del país (Maximiliano Luna)

Este miércoles por la mañana, la fábrica de neumáticos Fate anunció el final definitivo de su actividad. La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, informó que desvinculará a sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

Sin embargo, horas después de que la decisión cobrara relevancia mediática en todo el país, otra compañía del mismo grupo empresario comunicó una decisión vinculada al predio industrial donde operaba la histórica planta de cubiertas.

El pasado 13 de febrero, Aluar, la compañía del holding dedicada al tratamiento y producción de aluminio, adquirió una fracción aproximada de 12,7 hectáreas del inmueble de Fate ubicado en la calle Blanco Encalada 3003, en San Fernando, por un precio total de USD 27 millones.

Según detalló la compañía, las hectáreas adquiridas “se encuentran vinculadas actualmente a instalaciones que ocupa Aluar en su carácter de locataria” y “no afectan el área productiva de las instalaciones de Fate”.

Es decir, se trata de una porción del predio que ya estaba bajo uso de Aluar y que ahora pasó a ser de su propiedad. No incluye —de acuerdo con lo comunicado al mercado— las áreas donde se desarrollaba la producción de neumáticos. La operación implicó la compra de casi el 32% del terreno total.

El dato adquiere relevancia por el contexto. La carta enviada a la CNV tiene fecha del 13 de febrero, es decir, cinco días antes de que se hiciera público el cierre definitivo de Fate. La difusión masiva de ambas noticias en la misma jornada dejó en evidencia el reordenamiento de activos dentro del grupo empresario en paralelo al fin de la actividad industrial.

Aluar es una de las principales compañías industriales del país y forma parte del mismo holding controlado por la familia Madanes Quintanilla. La operación, por lo tanto, se encuadra dentro de una transacción entre empresas vinculadas.

Desde el punto de vista formal, se trata de una compraventa de activos inmobiliarios. Desde el punto de vista estratégico, implica la transferencia de una parte del predio industrial de San Fernando en un momento en que el futuro del resto de las instalaciones queda abierto tras el anuncio de liquidación de la fabricante de neumáticos.

Por ahora no hubo precisiones sobre el destino del resto del predio industrial, una instalación de más de 157.000 metros cuadrados ubicada en un terreno de 40 hectáreas, con capacidad productiva superior a 5 millones de cubiertas por año.

La operación se cerró cinco días antes de que se hiciera público el cierre definitivo de la histórica fabricante (Maximiliano Luna)

El cierre de Fate

Fate es una de las tres productoras de neumáticos del país y la única de capitales nacionales. En un breve comunicado firmado por el Directorio, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre”.

Además, una fuente con conocimiento del precisó a Infobae: “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

El sector venía atravesando un escenario complejo, marcado por la apertura comercial y el ingreso de productos importados, especialmente neumáticos de origen asiático. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, agregó la misma fuente.

En mayo de 2024, la compañía había despedido a 97 trabajadores y atribuido la decisión a una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”. En ese momento denunció sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias, baja productividad, ausentismo y conflictividad gremial.

En 2022, el sector estuvo envuelto en un prolongado conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que paralizó durante semanas las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone.

El año pasado, además, un récord de importaciones había obligado a las marcas nacionales a reducir sus precios hasta 15%. Solo en mayo ingresaron al país más de 860.000 cubiertas, la cifra mensual más alta en más de dos décadas.

